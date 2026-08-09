நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாள்- அப்டேட்டை வெளியிட்ட 'வாரணாசி' படக்குழு
கிளிமஞ்சாரோ மற்றும் மாசாய் மாரா சமவெளி பகுதிகளில் 'வாரணாசி' படப்பிடிப்பு நடத்தியபோது வியந்து போனேன் என்று இயக்குநர் ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 9, 2026 at 8:55 PM IST
சென்னை: நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 'வாரணாசி' படக்குழு புதிய அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது.
பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற கீரவாணி இசையில் நடிகர் மகேஷ் பாபு, நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் நடிகர்கள் பிரித்விராஜ், பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்து வரும் திரைப்படம் 'வாரணாசி'. ரூபாய் 1,400 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக 'வாரணாசி' திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. அடுத்தாண்டு ஏப்ரல் 07- ஆம் தேதி 'வாரணாசி' திரைப்படம், ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'வாரணாசி' படக்குழு புதிய அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இந்த படத்தில் 'ருத்ரா' கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரும் மகேஷ் பாபுவின் இரண்டு புகைப்படங்களைப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
'உக்கிரமானவர் என்பது மட்டும் அவரது ஒரே முகம் அல்ல...' என்ற வாசகத்துடன் இரண்டு புகைப்படங்களையும், இயக்குநர் ராஜமௌலி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ஒரு புகைப்படத்தில், 'ருத்ரா' வேடத்தில் மகேஷ் பாபு, மூங்கில் தெப்பத்தில் ஓய்வெடுப்பதுபோல் அமைதியான தோற்றத்துடனும், இரண்டாவது புகைப்படம், கென்யாவின் மாசாய் மாரா சமவெளியில் ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் மற்றும் வைல்ட்பீஸ்ட் விலங்குகளுக்கு நடுவே மகேஷ் பாபு நிற்பதுபோன்றும் உள்ளது.
இந்த இரண்டு புகைப்படங்களும் 'வாரணாசி' திரைப்படத்தின் ஆன்மாவை நமக்கு உணர்த்துகின்றன. இது உலகம் முழுவதும் பயணிக்கும், ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தை உள்ளடக்கிய காவியமாகும். இதில் ஒரு மனிதனின் அசாதாரணமான பயணம், அவரை இந்தியாவின் புனித நீர் நிலைகளில் இருந்து பூமியின் மிகவும் காட்டுமிராண்டித்தனமான மற்றும் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளுக்குள் அழைத்துச் செல்கிறது.
Fierce isn’t his only shade…— rajamouli ss (@ssrajamouli) August 9, 2026
RUDHRA in #Varanasi. @urstrulyMahesh pic.twitter.com/j6SdSKBrEJ
இதுகுறித்து இயக்குநர் ராஜமௌலி கூறுகையில்,"தன்னைவிட பெரியதொரு நோக்கத்தை நிறைவேற்றவே ருத்ரா பிறந்தான். அவன் தான் கோராத ஒரு விதியை சுமந்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவன். அதே தருணத்தில் மென்மையானவனும் கூட. அத்துடன் அவன் மிகக் கடுமையானவனும் ஆவான். அந்த பரிமாணங்களை தான் மகேஷ் பாபு, அக்கதாபாத்திரத்திற்குள் கொண்டு வந்தார். யாராலும் கடுமையான தோற்றத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். ஆனால் ஒரே தருணத்தில் கடுமையையும், மென்மையையும், வெளிப்படுத்தக் கூடியவர்கள் மிகச் சிலரே.
இந்த காட்சிகள் எங்களின் ஆப்பிரிக்க படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்டவை. எந்த ஒரு செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட அரங்கங்களாலும் தர இயலாத ஒன்றை அந்த நிலப்பரப்பு எங்களுக்கு வழங்கியது. கிளிமஞ்சாரோ மற்றும் மாசாய் மாரா சமவெளி பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தியபோது நான் வியந்து போனேன். காலை நேரங்களில் எங்கள் கண்முன் விரிந்து கிடந்த காட்சிகளை 1:43:1 ஐமேக்ஸ் (IMAX) திரையால் கூட முழுமையாக உள்வாங்க முடியாது என்று நான் உணர்ந்தேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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