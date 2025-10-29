வட மஞ்சுவிரட்டு திரைப்படம் எப்படிப்பட்ட பின்னணியை கொண்ட கதை? - படக்குழுவினர் பேட்டி!
Published : October 29, 2025 at 9:01 PM IST
திண்டுக்கல்: தமிழ் சினிமாவின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை மையப்படுத்தும் ‘வட மஞ்சுவிரட்டு’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது.
அழகர் பிக்சர்ஸ் சார்பில் புதுகை பழனிசாமி தயாரிப்பில், சங்கிலி இயக்கத்தில் 'வட மஞ்சுவிரட்டு' என்கிற பெயரில் படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது. தனித்துவமான கிராமிய விளையாட்டை திரையில் கொண்டு வரும் இந்த படத்தில் ‘முருகா’, ‘ஆர் யூ ஓகே பேபி’, ‘மாயத்திரை’ போன்ற படங்களில் நடித்து அறியப்பட்ட அசோக்குமார் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். புதுமுக நடிகை யாழினி கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். மேலும், ஈஸ்வர் ஒளிப்பதிவாளராக இணைகிறார்.
கடந்த சில நாட்களாக திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் அருகே அஞ்சுகுழிப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கிராமப்புறங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற படப்பிடிப்பு, உண்மையான கிராமிய சூழலை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்தது. இந்த பகுதிகளின் இயற்கை அழகு, மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் படத்தில் முக்கிய அங்கமாக இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தில் கதாநாயகன் அசோக்குமாரை ‘பட்டாணி’ என்று பெயரிடப்பட்ட காளை முட்டியதால் அவர் லேசான காயம் அடைந்தார். இச்சம்பவம் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலானது. பலரும் அசோக்குமாரின் தைரியத்தை பாராட்டிய அதே சமயம், ஜல்லிக்கட்டு போன்ற விளையாட்டுகளின் ஆபத்துக்களை நினைவூட்டும் வகையில், இது அமைந்தது. இருப்பினும், அசோக்குமார் உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெற்று, நடித்ததை அடுத்து படப்பிடிப்பு ஒரு வழியாக இன்றுடன் முடிவடைந்தது.
கதாநாயகன் அசோக்குமார் கூறுகையில், “தமிழ் சினிமாவில் ஜல்லிக்கட்டு குறித்த படங்கள் மட்டுமே அதிகம் வந்த நிலையில் வட மஞ்சுவிரட்டு போன்ற தனித்துவமான விளையாட்டை மையப்படுத்திய படம் வருவது மிகவும் சிறப்பானது. இப்படத்தின் மூலம் மஞ்சுவிரட்டில் பல ரகங்கள் உள்ளன என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன்'' என்றார்.
தயாரிப்பாளர் புதுகை பழனிசாமி கூறுகையில், “மக்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டை மையப்படுத்திய இந்த படம் புதிய அனுபவத்தை தரும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம். கிராமிய வாழ்க்கையின் உண்மையான சுவையை திரையில் கொண்டு வர முயன்றுள்ளோம். இது தமிழகத்தின் கலாச்சார பெருமையை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும்” என்றார்.
இயக்குநர் சங்கிலி கூறுகையில், “உண்மையான கிராமத்து அனுபவத்தை பதிவு செய்துள்ளோம். படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் ஒத்துழைப்பு அபரிமிதமாக இருந்தது. வட மஞ்சுவிரட்டின் தீவிரம், வீரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை திரையில் உயிர்ப்பிக்க முயற்சி செய்துள்ளோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.
கதாநாயகி யாழினி கூறுகையில், ''இது எனது முதல் படம். கிராமிய பின்னணியில் நடிப்பது புதிய சவாலாக இருந்தது. ஆனால் படக்குழுவின் ஊக்கம் என்னை வழிநடத்தியது. இந்த படம் மக்களை சென்றடையும் என்று நம்புகிறேன். வட மஞ்சுவிரட்டு போன்ற விளையாட்டுக்கள் மூலம் தமிழக கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்துவது பெருமையாக உள்ளது” என்றார்.