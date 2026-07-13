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விமான நிலையத்தில் எஸ். ஜானகி பாடலை பாடிய மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி

இந்தியாவில் ஜானகி போல் பின்னணி பாடகி இல்லை, அவரது மறைவு பேரிழப்பு என இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தெரிவித்தார்.

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி
மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 2:00 PM IST

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சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் மறைந்த பாடகி எஸ். ஜானகியின் பாடலை பாடி மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி இரங்கல் தெரிவித்தார்.

மும்பை செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்த மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ்கோபி, இசைஞானி இளையராஜா ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது சுரேஷ் கோபியிடம், நல்ல பாடகரான உங்களுக்கு மலையாளத்தில் பிடித்த ஜானகியின் பாடல் எது என செய்தியாளர்கள் கேட்டனர். அதற்கு, ”பாடகி எஸ். ஜானகி பாடலை பாடுவது மிகவும் கடினமானது” எனக்கூறி, அவரின் மலையாள பாடலை பாடி காட்டினார். இது அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் மத்தியில் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

தொடர்ந்து, துபாயிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த இசைஞானி இளையராஜா, “இந்தியாவில் ஜானகி போல் பின்னணி பாடகி இல்லை; அவரது மறைவு பேரிழப்பு” என்று செய்தியாளர்களிடம் கூறிவிட்டு சென்றார்.

இசைஞானி இளையராஜா
இசைஞானி இளையராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக பேசிய மத்திய இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் வியட்நாம் விபத்து குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, ”வியட்நாம் விபத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்தது வேதனை அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களோ, கேரள மக்களோ நமது இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்தது வேதனையானது” என வருத்தம் தெரிவித்தார்.

பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு

இந்திய திரையுலகில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என பல மொழிகளில் கிட்டதட்ட 50 ஆயிரம் பாடல்களை பாடியுள்ள பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி கடந்த ஜூலை 11-ஆம் தேதி மைசூரில் உயிரிழந்தார். கடந்த 1957-ஆம் ஆண்டு ’விதியின் விளையாட்டு’ என்ற திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் ஒலிக்க தொடங்கிய ஜானகியின் மெல்லிய குரல், அதன்பிறகு 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரசிகர்களை காந்தம் போல கவர்ந்தது.

செந்தூரப் பூவே, கண்மணியே கதல் என்பது, தென்றல் வந்து தீண்டும் போது, அடி ஆத்தாடி ஊரு சனம் தூங்கிருச்சு என ஜானகி பாடிய பல பாடல்கள் இன்று வரை ரசிகர்களின் பிளே லிஸ்ட்டில் இடம்பிடித்துள்ளது. இவர் கடைசியாக தமிழ் சினிமாவில் தனுஷ் நடித்த வேலையில்லா பட்டதாரி படத்தில் ‘அம்மா அம்மா’ என்ற பாடலை பாடியுள்ளார். மேலும் கடைசியாக மலையாளத்தில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 10 கல்பனங்கள் என்ற படத்தில் அம்மாபூவினும் என்ற பாடலை பாடியுள்ளார்.

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மேலும் கடைசியாக மலையாளத்தில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 10 கல்பனங்கள் என்ற படத்தில் அம்மாபூவினும் என்ற பாடலை பாடியுள்ளார். ’தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கல்’ என அழைக்கப்பட்ட எஸ்.ஜானகி 4 முறை தேசிய விருதுகளையும், பல்வேறு மாநில அரசின் உயரிய விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

TAGGED:

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