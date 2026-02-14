நானும் உங்களிலிருந்து உருவாகி வந்தவன் தான் - திரைப்பட விருது மேடையில் உதயநிதி பெருமிதம்
நல்ல படைப்புகளையும் கலைஞர்களையும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதே இந்த விருதை வழங்குவதற்கு காரணம் என துணை முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
Published : February 14, 2026 at 11:16 AM IST
சென்னை: சிறந்த நடிகர்களுக்கான தமிழக அரசு திரைப்பட விருதுகளை வழங்கிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நானும் உங்களிலிருந்து உருவாகி வந்தவன் தான் என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
2016 முதல் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருது, 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான சின்னத்திரை விருது, தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா ஆகியவை நேற்று (பிப். 13) சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு திரைப்படம் மற்றும் சின்னத்திரை கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார். அவருடன் செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறை அமைச்சர் மு.பெ சாமிநாதன், இந்து சமய அறநிலைய துறை அமைச்சர் பி.கே சேகர்பாபு, மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், துணை மேயர் மகேஷ்குமார் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இவ்விழாவில் அமைச்சர் மு.பெ சாமிநாதன் பேசுகையில், “மக்களுக்காக முதலமைச்சர் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரத்தில் மூன்று படப்பிடிப்பு தளங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் திரைப்படத் தொழிலாளர்களுக்கு வாரியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 100 ஏக்கரில் திரைப்படத்திற்கான நிலம் குத்தகை எடுக்கப்பட்டுள்ளது” குறிப்பிட்டார்.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “கலைத்துறை சம்பந்தமாக கடந்த நான்காண்டுகளாக எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் கலந்து கொள்வதில்லை. நானும் உங்களிலிருந்து உருவாகி வந்தவன் தான். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு வகுப்பறைக்கு வந்தது போல இருக்கிறது. இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டபோது நிறைய விமர்சனங்கள் வந்தன. ஆனால் தேர்வுக்குழுவின் பரிந்துரை அடிப்படையில் தான் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் போன்றோர் கலைத்துறையில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்துள்ளனர். தமிழ் சினிமாவின் போக்கையே இவர்கள் மாற்றினர். நல்ல படைப்புகளையும் கலைஞர்களையும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதே இந்த விருதை வழங்குவதற்கு காரணம்” என்று பேசினார்.
தொடர்ந்து, தமிழ் திரைப்பட விருது மற்றும் சின்னத்திரை விருது பெரும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார். மேலும், சின்னத்திரையில் உள்ள அனைவரும் தமிழக மக்களோடு இணைந்திருப்பதாகவும், திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கும் திரைக்கலைஞர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கும் நம்முடைய அரசு என்றும் துணை நிற்கும்” என்றும் கூறினார்.
மூத்த நடிகை வடிவுக்கரசி பேசுகையில், எந்தவித பாகுபாடுமின்றி இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும், வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழுள்ள பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 5 ஆயிரமாக வழங்கப்பட்டிருப்பது தனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் பேசினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர்கள், சூர்யா, கார்த்தி, தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதி, விஷ்ணு விஷால், ஆர்யா, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர் ரகுமான், சிறந்த இயக்குநர்கள் சீனு ராமசாமி, ஞானவேல் ராஜா, மாரி செல்வராஜ், லோகேஷ் கனகராஜ், புஷ்கர் காயத்ரி, பார்த்திபன், சிறந்த நடிகைகள் கீர்த்தி சுரேஷ், சாய் பல்லவி, மஞ்சுவாரியார், நயன்தாரா, பழம்பெரும் நடிகைகள் கே.ஆர் விஜயா, வடிவுக்கரசி, ராதிகா, உள்ளிட்டோருக்கும், பல்வேறு துறை தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள், சின்னத்திரை கலைஞர்கள் என 433 கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.