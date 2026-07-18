'பிரமயுகம்' படத்திற்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் அறிவிப்பு; 4- வது முறையாக தேசிய விருது பெறும் மம்மூட்டி
மம்மூட்டியில் கலைப் பயணத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில் 1998-ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதும், 2026-ல் பத்மபூஷன் விருதும் வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்திருந்தது.
Published : July 18, 2026 at 9:00 PM IST
டெல்லி: 'பிரமயுகம்' திரைப்படம், இரண்டு தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளது. சிறந்த நடிகருக்கான விருது மம்மூட்டிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2024- ஆம் ஆண்டில் வெளியான திரைப்படங்களுக்கு 72- வது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் 'அமரன்' திரைப்படம் மூன்று விருதுகளையும், 'மகாராஜா' இரண்டு விருதுகளையும், 'மெய்யழகன்', 'கேப்டன் மில்லர்', ராயன் ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு தலா ஒரு தேசிய விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், பிரபல மலையாள நடிகர் மம்மூட்டி நடிப்பில் வெளியான 'பிரமயுகம்' திரைப்படம் இரண்டு விருதுகளை வென்றுள்ளது. இரண்டு விருதுகளைப் பெற்ற ஒரே மலையாள படம் என்ற சாதனையை 'பிரமயுகம்' படைத்துள்ளது.
மலையாள திரையுலகைத் திரும்பிப் பார்க்க வைத்த 'பிரமயுகம்'
கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15- ஆம் தேதி பிரபல நடிகர் மம்மூட்டி நடிப்பில் ராகுல் சதாசிவன் எழுதி, இயக்கி வெளியான திரைப்படம் 'பிரமயுகம்'. கிறிஸ்டோ சேவியர் இசையமைப்பில் ஒய்என்ஓடி ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் (YNOT Studios), நைட் ஷிஃப்ட் ஸ்டூடியோஸ் (Night Shift Studios) இணைந்து தயாரித்திருந்தனர். இந்த திரைப்படம் புதிய கதையம்சத்துடன் இருந்ததால் மலையாள திரையுலகைத் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தப் படமாக உள்ளது.
சுமார் ரூபாய் 27 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம், உலகம் முழுவதும் வெளியாகி ரூபாய் 60 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனைப் படைத்தது.
மாந்திரீகத்தை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட 'பிரமயுகம்'
'பிரமயுகம்' திரைப்படம் மாந்திரீகத்தை மையமாகக் கொண்டு த்ரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டது. இதில் நடிகர் மம்மூட்டி, 'கொடுமன் போற்றி' கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். வழக்கமான நடித்த படங்களைக் காட்டிலும் மாறுபட்ட வேடத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
இரண்டு விருதுகளை அள்ளிய 'பிரமயுகம்'
72- வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பில் 'பிரமயுகம்' திரைப்படத்திற்கு இரண்டு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, படத்தில் நடித்த மம்மூட்டிக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருதும், சிறந்த ஒளிப்பதிவாளருக்கான விருது ஷெநாத் ஜலாலுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4-வது முறையாக தேசிய விருதைப் பெறும் மம்மூட்டி
கடந்த 1989, 1993, 1998-யை தொடர்ந்து தற்போது 'பிரமயுகம்' திரைப்படத்திற்காக நான்காவது முறையாக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதைப் பெறுகிறார் நடிகர் மம்மூட்டி.
மம்மூட்டியில் கலைப் பயணத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில் கடந்த 1998- ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதையும், நடப்பாண்டில் பத்மபூஷன் விருதையும் வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.