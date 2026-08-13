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செல்போனால் வந்த வினை - நடிகை ஷகிலாவுக்கு கழுத்தில் அறுவை சிகிச்சை

அளவுக்கு மீறி செல்போனை பயன்படுத்துவது பெரும் பண இழப்பையும், அதைக் காட்டிலும் கடுமையான உடல் வேதனையை மட்டுமே தரும் என்று நடிகை ஷகிலா தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகை ஷகிலா - கோப்புப்படம்
நடிகை ஷகிலா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 7:55 PM IST

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சென்னை: பிரபல நடிகை ஷகிலா, செல்போனை அதிகம் பயன்படுத்தியதால் கழுத்து வலி ஏற்பட்டு, அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டுள்ளார்.

சிகிச்சை முடிந்து அண்மையில் வீடு திரும்பிய அவர், தனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து கூறிய தகவல்கள், சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

அதில், நான் செல்போனை நெடுநேரம் பார்ப்பேன். அந்த விபரீத பழக்கத்தால் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டு இடைவிடாமல் சுமார் 4 மணி நேரம் வரை செல்போனில் விளையாடுவது, இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், யூடியூப் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களை பார்ப்பது வழக்கம். அதிலும், குறிப்பாக ரீல்ஸ்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் நபராக இருந்தேன். என் தொடர்ச்சியான, தவறான உடல் அசைவு, அதிகப்படியான செல்போன் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் காரணமாக, எனது கழுத்துப் பகுதியில் இருந்த முக்கிய இரத்த நாளங்களும், நரம்புகளும் கடுமையாகப் பாதிப்படைந்து இருக்கிறது.

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‎கழுத்தில் அறுவை சிகிச்சை
‎வலி தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மருத்துவர் பாலமுருகன் குழுவினர் எனக்கு கழுத்தில் பிரதான அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்தனர். இந்த சிகிச்சைக்கு சுமார் ரூ.3 லட்சம் வரை செலவாகி உள்ளது.

‎அந்த வகையில், அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தற்போது வீடு திரும்பி இருக்கிறேன். மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி கழுத்துப்பட்டை அணிந்து, ஓய்வெடுத்து வருகிறேன்.

ஒருவர் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான சாதாரணமான விஷயமாக இருக்கக்கூடிய படுக்கையில் இருந்து எழுவது, சாப்பிடுவது உள்ளிட்ட செயல்களுக்குக் கூட தற்போது மற்றவர்களின் உதவி எனக்கு தேவைப்படுகிறது" என்று வருத்தத்துடன் தெரிவித்தார்.

அத்துடன் ரசிகர்களுக்கு ஷகிலா உருக்கமான எச்சரிக்கையையும் விடுத்துள்ளார்.

அதில், "என்னுடைய இந்த நிலைமை மூலமாக பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த விரும்புகிறேன். செல்போன் என்பது அவசியமான, பயனுள்ள தொலைத்தொடர்பு சாதனம்தான். ஆனால் அதை தேவைக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்தி நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள். அளவுக்கு மீறி செல்போனை பயன்படுத்துவது பெரும் பண இழப்பையும், அதைக் காட்டிலும் கடுமையான உடல் வேதனையை மட்டுமே தரும்.

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பெற்றோர் தங்களது குழந்தைகளுக்கு தேவையற்ற முறையில் செல்போன் மற்றும் விலை உயர்ந்த பொருட்களை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என அன்பு கலந்த அக்கறையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

ACTRESS SHAKEELA
MOBILE PHONE
NECK SURGERY BY MOBILE PHONE
நடிகை ஷகிலா
ACTRESS SHAKEELA NECK SURGERY

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