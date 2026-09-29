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’டோரதி’ திரைப்படத்தை இழிவுப்படுத்தி எங்களது வளர்ச்சியை கெடுக்க வேண்டாம் - திருநங்கை வைஷ்ணவி பிரத்யேக பேட்டி

டோரதி போன்ற திரைப்படத்திற்கு தவறான விமர்சனங்களை வெளியிடாமல் ஆதரவு தாருங்கள் அல்லது அமைதியாக இருங்கள் என்று திருநங்கை வைஷ்ணவி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திருநங்கை வைஷ்ணவி
திருநங்கை வைஷ்ணவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 12:25 PM IST

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-By எஸ்.சிவக்குமார்

சென்னை: ’டோரதி’ திரைப்படத்தை இழிவுப்படுத்தி, எங்களை போன்ற மக்களின் வளர்ச்சியைக் கெடுத்துவிடாதீர்கள் என திருநங்கை வைஷ்ணவி தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், இசைஞானி இளையராஜாவின் இசையில், நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனத் ஆகியோரின் நடிப்பில் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியான திரைப்படம் "டோரதி". இப்படம் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. அதே நேரத்தில் இப்படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.

டோரதி திரைப்படத்தால் எழுந்த சர்ச்சை

"டோரதி" திரைப்படம் 1990 காலகட்டத்தில் மதுரையை ஒட்டி உள்ள கிராம பின்னணியில் நடைபெறும் சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரைப்படம் சாதி, வன்முறை, ஆணாதிக்கம் ஆகியவை பற்றி பேசுகிறது. மதுரையை ஒட்டிய கிராமத்தில் இப்படியான சமூக கட்டமைப்புக்குள் கார்த்தி, சுப்பு என்கிற இரு சிறுவர்கள் வாழ்வில் சந்திக்கக்கூடிய, சுக துக்கங்கள் குறித்து இத்திரைப்படம் பேசுகிறது.

டோரதி திரைப்பட போஸ்டர்
டோரதி திரைப்பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

மேலும் இப்படம் தமிழ் சினிமா இதுவரை கண்டிராத, பேசப்படாத திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை, மற்றும் அவர்களது பாலின ரீதியான அடையாளங்கள், மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் வன்முறைகள் நிறைந்த வாழ்க்கை சூழல் குறித்தும் பேசுகிறது. இந்நிலையில் டோரதி பட காட்சிகள் தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தை சீரழிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறி, சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமானோர் "டோரதி" திரைப்படத்தையும், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

திரைத்துறையினர் ஆதரவு

இதனிடையே, டோரதி திரைப்படத்திற்கு ஆதரவாக திரைத்துறையை சார்ந்த பல்வேறு நடிகர்கள், இயக்குநர்கள் அவர்களது கருத்தை சமூக வலைதளங்களில் பதவிவிட்டு வந்ததையும் காண முடிகிறது. இந்நிலையில், டோரதி திரைப்படம் குறித்து ’சிநேகிதி’ அமைப்பை சார்ந்த திருநங்கை வைஷ்ணவி, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு இளையதளத்திற்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்துள்ளார்.

அப்போது பேசுகையில், "டோரதி" திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜிற்கு ஒட்டுமொத்த திருநங்கைகள் சார்பாக நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இசைஞானி இளையராஜா இப்படத்திற்கு இசையமைத்தது மட்டுமின்றி, ஒரு பாடலையும் பாடிக் கொடுத்துள்ளார். அவருக்குச் சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படத்தைப் பற்றிய விமர்சனங்கள் சமூகத்தில் பரவத் தொடங்கியுள்ளன. இப்படத்தைப் பாராட்டவில்லை என்றாலும், இழிவுபடுத்தி எங்களைப் போன்ற மக்களின் வளர்ச்சியைக் கெடுத்துவிடாதீர்கள்.

திருநங்கைகள் துணையை தேர்ந்தெடுப்பதில் என்ன தவறு?

இத்திரைப்படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியைப் பற்றிப் பலர் தவறான விமர்சனங்களை தெரிவிக்கின்றனர். அனைவருக்கும் இருப்பது போன்ற மனித உரிமைகள் திருநங்கைகளுக்கும் உள்ளது. எங்களுக்குப் பிடித்த துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் என்ன தவறு? இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டமே திருநங்கைகள் தங்களுக்குப் பிடித்த துணையுடன் வாழலாம் என்று சொல்லும் போது, தற்போது விமர்சிப்பது ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசுகையில், “1995 காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலகட்டத்தில் திருநங்கைகளுக்கு ஆதரவாக அமைப்புகளோ, அரசுக் கொள்கைகளோ அல்லது ஊடக வெளிச்சமோ கிடையாது. பிழைப்புக்காகப் பிற மாநிலங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்தது. அத்தகைய சூழலில், கூட வளர்ந்தவர்கள் தான் முதலில் புரிந்துகொள்கிறார்கள். இதில் தவறாகப் பார்ப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.

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இந்த காலகட்டத்தில் திருநங்கைகளுக்கான விழிப்புணர்வும், சட்டப் பாதுகாப்பும், அமைப்புகளின் ஆதரவும் அதிகரித்துள்ளன.
டோரதி படம் சமூகத்தில் நல்ல புரிதலைக் கொண்டு வரும். இதன்மூலம் தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகளும், விவாகரத்து போன்ற பிரச்சனைகளும் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இப்படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் உடலமைப்பாலும், உணர்வாலும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். இறுதியாக, இதுபோன்ற படங்களுக்குத் தவறான விமர்சனங்களை வெளியிடாமல் ஆதரவு தாருங்கள், அல்லது அமைதியாக இருங்கள் என்ற வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்” என்றார்.

TAGGED:

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