நடிகர் யாஷ் நடித்த 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு
காதல், ஆக்ஷன், த்ரில்லர் போன்ற அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள டாக்ஸிக் படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
Published : August 9, 2026 at 10:35 AM IST
சென்னை: ஜீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
நடிகர் யாஷ், நடிகைகள் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, ருக்மணி வசந்த், தாரா சுதாரியா உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'டாக்ஸிக் (Toxic). கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் மான்ஸ்டர் மைண்ட் கிரியேசன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இத்திரைப்படத்தை நடிகையும், இயக்குநருமான கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில் 4.39 நிமிடம் ஓடக்கூடிய இந்த படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 08) வெளியானது. இதற்கு முன்பு டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி சினிமா ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. டீசர் முழுவதும் ரத்தம் தெறிக்கும் காட்சிகளாக இருந்தது.
ஆனால், டிரெய்லரை பொருத்தவரை, சற்று நிதானத்துடன் ஆரம்பித்து, ‘கோபப்படாதீங்க அப்பா’ என்று சிறுவன் ஒருவன் படத்தின் கதாநாயகன் யாஷிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது, அந்த சிறுவனையே துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்று டிரெய்லர் ஆரம்பிக்கிறது.
தொடர்ந்து, ராட்டினம் பற்றி எரிவது, சர்க்கஸ் அரங்கத்திற்குள் நடக்கும் வினோத காட்சிகள், உறவுகளுக்குள் ஏற்படக்கூடிய நம்பிக்கை, துரோகம் போன்று இந்த டிரெய்லர் முழுவதும் அதிரடி ஆக்ஷன் மற்றும் மர்மம் நிறைந்த காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த படத்தில் நடிகர் யாஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார். அதில் ஒன்று, அவரது முந்தைய திரைப்படத்தை போல மாஸான கதாபாத்திரமாக உள்ளது. அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு 'ராயா' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மற்றொன்று குறைவான மீசை, தாடியுடன் கூடிய மகன் கதாபாத்திரம்.
டாக்ஸிக் படத்தில் நடிகர் யாஷின் உடல்மொழியும், வசன உச்சரிப்புகளும் அவரது 'கே.ஜி.எஃப்' திரைப்படத்தில் இருந்து சற்று மாறுபட்டு இருக்கிறது. ஆகமொத்தம் காதல், ஆக்ஷன், த்ரில்லர் மற்றும் கேங்ஸ்டர் போன்ற அம்சங்களின் கலவையாக இந்த படம் உருவாகியுள்ளது என்பது இந்த டிரெய்லர் மூலம் தெரிகிறது.
படத்தின் ஒளிப்பதிவில் ராஜீவ் ரவி பிரம்மாண்ட காட்சிகளால் மிரட்டியுள்ளார். இசையை பொருத்தமட்டில் ரவி பஸ்ரூர் தன்னுடைய பங்கிற்கு சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார்.
#Toxic : A Fairy Tale for Grown-Ups— KVN Productions (@KvnProductions) August 8, 2026
Trailer out now
Kannada:https://t.co/YuoYcOfAlv
Hindi:https://t.co/1RCrndyRsk
Tamil:https://t.co/TsG7zsWo9D
Telugu:https://t.co/XXEwfTCcky
Malayalam:https://t.co/xUJSup0lle#ToxicTheMovie In Cinemas Worldwide from 26-08-2026.… pic.twitter.com/oWaxu1HTl5
டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் கதையை நடிகர் யாஷும், இயக்குநர் மற்றும் நடிகையான கீது மோகன்தாஸும் இணைந்து எழுதியுள்ளனர். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் இந்த படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸின் வித்தியாசமான இயக்கத்தில் இந்த படம் உருவாகி உள்ளதால், டாக்ஸிக் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.