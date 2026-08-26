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'டாக்ஸிக்' படம் எப்படி இருக்கு? சென்னை ரசிகர்கள் கருத்து

எங்களுடைய ஏமாற்றுத்துக்கு ஈடாக நடிகர் யாஷ், கேஜிஎஃப் 3வது பாகத்தில் நடித்து ஈடுகட்ட வேண்டும் என ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

நடிகர் யாஷ்
நடிகர் யாஷ் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 9:15 PM IST

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சென்னை: டாக்ஸிக் படம் மிக பெரிய ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என்றும், அனைவரது உழைப்பும் வீண் ஆனது எனவும் படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

‎யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா ஆகியோர் நடிப்பிலும் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்திலும் கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள படம் டாக்ஸிக். கேங்ஸ்டர் மற்றும் ஆக்‌ஷன் திரில்லர் படமாக உருவாகி உள்ள டாக்ஸிக், ஆழமான உளவியல் அம்சங்களைக் கொண்ட மாஃபியா பின்னணி கொண்ட படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படமானது உலகம் முழுவதும் இன்று சுமார் 12,000 திரையரங்குகளில் வெளியானது. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் சுமார் 700 திரையரங்குகளில் படம் வெளிவந்தது.

டாக்ஸிக் படத்தின் கதை

‎1940-களில் இருந்து 1970-கள் வரையிலான காலனி ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்த காலகட்டத்தில் கோவாவில் நடக்கும் நிகழ்வே 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் மையக்கரு. இரத்தம் மற்றும் துரோகத்தின் மூலம் ஒரு பிரம்மாண்டமான குற்றப் பேரரசை உருவாக்கும் ராயா (யாஷ்) என்ற இரக்கமற்ற தாதாவைப் பின்தொடர்கிறது.

ரசிகர்கள் விமர்சனம்

இந்த நிலையில் சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள், இத்திரைப்படம் குறித்த தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர். அதில் ஒருவர், டாக்ஸிக் ‎படம் மிக பெரிய ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. இது கே.ஜி.எஃப் மாதிரி இல்லை. அனைவரது உழைப்பும் வீண் ஆனது. பணம் கொடுத்து படம் பார்க்கின்ற எங்களுடைய நேரமும், பணமும் மொத்தம் நாசம் ஆனது.

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படத்தில் வருகின்ற எந்த கதாநாயகிக்கும் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை. படத்தின் விளம்பரத்தின் போது, பெரிய எதிர்பார்ப்புகளை படக்குழு கூறினர். ஆனால் படகுழுவினர் சொன்ன அளவுக்கு படம் இல்லை. சண்டை காட்சிகள் சிறப்பாக இருக்கிறது. யாஷ் மிக சிறப்பாக நடித்து இருக்கிறார். இருப்பினும் கதை, திரைக்கதை இரண்டும் சிறப்பாக அமையவில்லை.

சண்டை காட்சிகள், ஒளிப்பதிவு மற்றும் கிராபிக்ஸ் அனைத்தும் அற்புதமாக இருந்தது. ஆனாலும் படம் எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. நிச்சயமாக நடிகர் யாஷ், கே.ஜி.எப் 3 படம் நடிக்க வேண்டும். ஏனெனில் டாக்ஸிக் படத்தில் ரசிகர்களான, எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்துக்கு யாஷ், கே.ஜி.எப் 3 நடித்து ஈடு கட்ட வேண்டும் என தெரிவித்தனர்.

வசூல் வேட்டை?

இருப்பினும் வசூல் வேட்டையில் டாக்ஸிக் ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்பதை நாளை வெளியாகும் வசூல் நிலவரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

TAGGED:

TOXIC MOVIE
DISASTER
டாக்ஸிக்
நடிகர் யாஷ்
TOXIC MOVIE DISASTER IN BIG SCREENS

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