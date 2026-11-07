நடிகர் கமல்ஹாசனின் நடிப்பில் உருவான டாப் 5 படங்கள் - சிறப்பு தொகுப்பு
இன்றளவும் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான குடும்பம், கிராமிய அரசியல் மற்றும் அதிகாரப் போராட்டத் திரைப்படமாகக் கொண்டாடப்படும் தேவர் மகன், கமல்ஹாசனின் திரைக்கதை ஆளுமைக்கும் நடிப்புத் திறமைக்கும் முக்கியமான அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.
Published : November 7, 2026 at 4:00 PM IST
-By எஸ்.ஐயப்ப மூர்த்தி
இன்று தனது 72-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் நடிகர் கமல்ஹாசன், இந்திய திரையுலகை கடந்து உலக சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தவர். நடிப்பு, திரைக்கதை, இயக்கம், தயாரிப்பு, தொழில்நுட்பம் எனத் திரைப்படத்தின் பல்வேறு தளங்களிலும் தனது தனித்துவமான திறமையை வெளிப்படுத்தி வருபவர். அவருடைய நடிப்பில் வெளியான பல திரைப்படங்கள் சர்வதேசத் திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்பட்டு பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளன.
அந்த வகையில் அவரது நடிப்பில் இன்றளவும் பேசப்படும் 5 திரைப்படங்கள் பற்றி இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
1983-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3-ஆம் தேதி, தெலுங்கில் 'சாகர சங்கமம்' என்ற பெயரில் உருவான இப்படம், தமிழில் 'சலங்கை ஒலி' என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் பாலகிருஷ்ணன் என்றழைக்கப்படும் பாலு கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார். பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, கதக் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடனக் கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற கலைஞனாக தனது உடல்மொழி மற்றும் நடனத் திறமையால் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தார். கலை மீதான காதல், வறுமை, காதல் தோல்வி, வாழ்க்கையின் ஏமாற்றங்கள் ஆகியவற்றை உணர்வுப்பூர்வமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இப்படத்தில் கமல்ஹாசனின் நடிப்புக்காக சிறந்த நடிகருக்கான ஆந்திர மாநில அரசின் நந்தி விருதும், பிலிம்பேர் விருதும் கிடைத்தன. இளையராஜாவின் இசையும் படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றியது. இப்படம் இந்திய சர்வதேசத் திரைப்பட விழா மட்டுமன்றி, மாஸ்கோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழா, ஆசிய பசிபிக் திரைப்பட விழா உள்ளிட்ட பட விழாக்களிலும் திரையிடப்பட்டது.
ரஷ்ய மொழியிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு சர்வதேச ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்றது. சிஎன்என்-ஐபிஎன் வெளியிட்ட இந்தியாவின் 100 சிறந்த திரைப்படங்கள் பட்டியலிலும் இந்த திரைப்படம் இடம்பெற்றது. கமல்ஹாசனின் நடனத் திறமைக்கும் நடிப்பின் ஆழத்திற்கும் சான்றாக இன்றளவும் கொண்டாடப்படும் சலங்கை ஒலி, இந்திய சினிமாவின் சிறந்த கலைப் படைப்புகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் உருவான 'நாயகன்' திரைப்படம், 1987-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியானது. மும்பை தாதா வரதராஜ முதலியாரின் வாழ்க்கைச் சம்பவத்தை தழுவி உருவாக்கப்பட்ட இப்படத்தில், வேலு நாயக்கர் என்ற கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார். சிறுவயது முதல் முதுமை வரையிலான பல்வேறு பருவங்களை தனது உடல்மொழி, பார்வை, வசன உச்சரிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் மிகத் தத்ரூபமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். குறிப்பாக, வயதான வேலு நாயக்கராக அவர் வெளிப்படுத்திய நடிப்பு ரசிகர்களையும் விமர்சகர்களையும் வெகுவாகக் கவர்ந்தது. இப்படத்தில் நடித்ததற்காக கமல்ஹாசனுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது.
இந்தியாவின் சார்பில் 1988-ஆம் ஆண்டு, ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த வெளிநாட்டு மொழித் திரைப்படப் பிரிவில் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வாகவில்லை என்றாலும், சர்வதேச அளவில் தமிழ் சினிமாவின் தரத்தை எடுத்துரைக்கும் படைப்பாக அமைந்தது. 2005-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற டைம் (TIME) இதழ் வெளியிட்ட உலகின் அனைத்து காலத்திற்குமான 100 சிறந்த திரைப்படங்கள் பட்டியலில் 'நாயகன்' இடம்பெற்றது. இதன் மூலம் தமிழ் திரைப்படம், உலக சினிமா அரங்கில் தனித்துவமான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றது. இன்றளவும் இந்திய சினிமாவின் மிகச்சிறந்த கேங்ஸ்டர் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக நாயகன் கொண்டாடப்படுவதுடன், கமல்ஹாசனின் நடிப்புத் திறமைக்கும் சான்றாகவும் விளங்கி வருகிறது.
பேசும் படம்
சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்கத்தில் 'பேசும்படம்' (Pushpak) என்ற பெயரில் உருவான திரைப்படம் 1987-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27-ஆம் தேதி வெளியானது. வசனங்களே இல்லாமல் முழுமையாக மௌனத் திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், இந்திய சினிமாவில் மிகப்பெரிய புதுமையான முயற்சியாக அமைந்தது. இப்படத்தில் வேலையில்லாத பட்டதாரி இளைஞராக கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார்.
வசனங்கள் இல்லாத நிலையிலும் முகபாவனைகள், உடல்மொழி, கண் அசைவுகள் மற்றும் நகைச்சுவை உணர்வு மூலம் தனது நடிப்புத் திறமையை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அமலா கதாநாயகியாக நடித்த இப்படம் நகைச்சுவை, காதல் மற்றும் சமூக விமர்சனத்தை மௌனத்தின் வழியாகப் பேசியது. மொழி என்ற எல்லையைக் கடந்து எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
1988-ஆம் ஆண்டு கேன்ஸ் சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவின் சர்வதேச விமர்சகர்கள் பிரிவில் திரையிடப்பட்டு உலகத் திரைப்பட விமர்சகர்களின் கவனத்தைப் பெற்றது. தேசிய திரைப்பட விருதில், சிறந்த பொழுதுபோக்குத் திரைப்படத்திற்கான விருதையும் பெற்றது. கன்னடப் பிரிவில் சிறந்த நடிகருக்கான 'பிலிம்பேர்' விருதை கமல்ஹாசன் வென்றார். வசனங்களே இல்லாமல் தனது நடிப்பால் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களைக் கவர முடியும் என்பதை நிரூபித்த இப்படம், இந்தியத் திரையுலகின் மிகச்சிறந்த மௌனத் திரைப்பட முயற்சிகளில் ஒன்றாக இன்றளவும் கொண்டாடப்படுகிறது.
கமல்ஹாசன் கதை, திரைக்கதை எழுதி தயாரிப்பில் பங்களித்து, பரதன் இயக்கத்தில் உருவான 'தேவர் மகன்' திரைப்படம் 1992-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியானது.
இப்படத்தில் சிவாஜி கணேசன், கமல்ஹாசன், ரேவதி, கௌதமி, நாசர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இதில் சக்திவேல் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த கமல்ஹாசன், நவீன சிந்தனைகளுக்கும் கிராமியப் பாரம்பரியத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளை மிக இயல்பாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். குறிப்பாக, சிவாஜி கணேசனுடன் இணைந்து நடித்த காட்சிகளில் இருவருக்கும் இடையிலான நடிப்புப் போட்டி ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு கிராமத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் மகனாக உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இப்படம் ஐந்து தேசிய திரைப்பட விருதுகளைப் பெற்றதுடன், சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருதையும் வென்றது. மேலும், 1993 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த வெளிநாட்டு மொழித் திரைப்படப் பிரிவில் இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வப் படமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
1994 ஆம் ஆண்டு டொராண்டோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவிலும் திரையிடப்பட்டு சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது. பின்னர் இந்தியில் 'விராசத்' என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு இந்திய அளவிலும் பேசப்பட்டது. இன்றளவும் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான குடும்பம், கிராமிய அரசியல் மற்றும் அதிகாரப் போராட்டத் திரைப்படமாகக் கொண்டாடப்படும் தேவர் மகன், கமல்ஹாசனின் திரைக்கதை ஆளுமைக்கும் நடிப்புத் திறமைக்கும் முக்கியமான அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.
கமல்ஹாசன் கதை, திரைக்கதை எழுதி இயக்கி நடித்த 'ஹேராம்' திரைப்படம் 2000-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 18-ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் வெளியானது. இந்தியப் பிரிவினை, மதக்கலவரங்கள் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் படுகொலை ஆகிய வரலாற்றுப் பின்னணியில் உருவான இப்படத்தில் 'சாகேத் ராம்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார்.
மனைவியை மதக்கலவரத்தில் இழந்த ஒருவரின் மனநிலை, பழிவாங்கும் உணர்வு, வெறுப்பு, பின்னர் ஏற்படும் மனமாற்றம் ஆகியவற்றை மிக ஆழமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். குறிப்பாக, மனதளவில் சிதைந்த மனிதனாகவும், தீவிரமான அரசியல் சிந்தனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவராகவும் அவரது நடிப்பு பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. நஸ்ருதீன் ஷா மகாத்மா காந்தியாகவும், ஷாருக்கான் அம்ஜத் அலி கான் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருந்தனர். இப்படம் இந்தியாவின் சார்பில் ஆஸ்கர் விருதுக்கான சிறந்த வெளிநாட்டு மொழித் திரைப்படப் பிரிவில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் இறுதிப் பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.
மேலும், டொராண்டோ மற்றும் லொகார்னோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்பட்டு உலகத் திரைப்பட விமர்சகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. மூன்று தேசிய திரைப்பட விருதுகளையும் பெற்ற இப்படம், கமல்ஹாசனுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதையும் பெற்றுத் தந்தது. படம் வெளியான காலத்தில் வணிக ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை என்றாலும், அதன் அரசியல் பார்வை, வரலாற்றுப் பதிவு, தொழில்நுட்ப நேர்த்தி ஆகியவை பின்னாளில் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கின.
இன்றளவும் இந்திய சினிமாவின் துணிச்சலான அரசியல் திரைப்படங்களில் ஒன்றாகவும், கமல்ஹாசனின் இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் ஆளுமையை வெளிப்படுத்திய முக்கியமான படைப்பாகவும் ஹேராம் கொண்டாடப்படுகிறது.