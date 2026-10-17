'கானா கிங்' தேவாவின் இசையில் நம்மை ஆட வைத்த டாப் 10 கானா ஹிட்ஸ்!
இசையமைப்பாளர் தேவா பல்வேறு மெலோடி பாடல்களுக்கு இசையமைத்து, பாடியிருந்தாலும் திரையுலகிலும், ரசிகர்களிடையேயும் அவர் 'கானா உலகில் கொடிகட்டிப் பறந்தவர்' என்றே அதிகம் அறியப்படுகிறார்.
Published : October 17, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: ‘கானா கிங்’ தேவாவின் மனம் கவர்ந்த டாப் 10 கானா பாடல்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.
பிரபல இசையமைப்பாளரும், பாடகருமான தேனிசைத் தென்றால் தன்னுடைய 76வது வயதில் காலமானார். திடீரென ஏற்பட்ட உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் மாரடைப்பால் உலகைவிட்டு பிரிந்தார்.
தமிழ் சினிமாவில் கானா பாடல்களை பட்டிதொட்டியெங்கும் கொண்டு சேர்த்த பெருமை இவருக்கு உண்டு. இதனால்தான் இசைப் பிரியர்களால் அவர் 'கானா இசை மன்னன்', 'கானா பாடல்களின் காட்பாதர்' என பல்வேறு பெயர்களில் இசைப் பிரியர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்.
சொல்லப்போனால் தசாப்தங்கள் பலவற்றைக் கடந்தும் 80ஸ், 90ஸ் மற்றும் 2கே கிட்ஸ் என பலதரப்பட்ட வயதைக் கொண்டவர்களின் பிளே லிஸ்ட்டில் தேவாவின் பாடல்கள் இப்போதும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய மனம் கவர்ந்த பாடகர் இன்று இந்த உலகில் இல்லை என்பது ஒட்டுமொத்த இசை பிரியர்களுக்கும் பேரிடியை இறக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இசையமைப்பாளர் தேவா பல்வேறு மெலோடி பாடல்களுக்கு இசையமைத்து, பாடியிருந்தாலும் திரையுலகிலும், ரசிகர்களிடையேயும் அவர் 'கானா உலகிலேயேக் கொடிகட்டிப் பறந்தவர்' என்றே அதிகம் அறியப்படுகிறார். குறிப்பாக, கானா உலகின் கிங்காகவே அறியப்படுகிறார்.
அந்தவகையில், அவர் படைத்த டாப் 10 சூப்பர் ஹிட் கானா பாடல்களின் பட்டியல் இதோ:-
1999இல் வெளியான ஆனந்த பூங்காற்று திரைப்படத்தில் வரும் 'உதயம் தியேட்டர்ல என் இதயத்தை தொலைச்சேன்' பாடல் தேவாவின் குரல் மற்றும் இசையில் உருவானது. இந்த பாடல் திரையில் வந்தபோது விசில் அடிக்காத நபர்களே இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு மிகுந்த வரவேற்பை அந்த நாட்களில் இப்பாடல் பெற்றது. ஏன் இப்போதும் இந்த பாடல், பார்ட்டி மற்றும் திருவிழாக்களின் போது நடனமாடி மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாடுவதற்காக இசைக்கப்படும் பாடலாக உள்ளது.
இந்த பாடல் மட்டுமல்ல 'கண்ணெதிரே தோன்றினாள்' திரைப்படத்தில் வரும் 'சலோமியா சலோமியா', 'காதல் கோட்டை' திரைப்படத்தில் வரும் 'வெள்ளரிக்கா பிஞ்சு வெள்ளரிக்கா', 'காதல் மன்னன்' திரைப்படத்தில் வரும் 'மாரிமுத்து மாரிமுத்து நில்லப்பா', 'வான்மதி' படத்தில் வரும் 'பிள்ளையார்பட்டி ஹீரோ நீதான்ப்பா', 'நேசம்' திரைப்படத்தில் வரும் 'நட்சத்திர பங்களா', 'உயிரிலே கலந்தது' திரைப்படத்தில் வரும் 'குலுக்கி வச்ச கோகோ கோலா போல', 'கனவே கலையாதே' திரைப்படத்தில் வரும் 'வாங்குடா 420 பீடா', 'ஆனந்த பூங்காற்றே' திரைப்படத்தில் வரும் 'உதயம் தியேட்டருல' மற்றும் ‘கண்ணெதிரே தோன்றினாள்’ திரைப்படத்தில் வரும் 'கொத்தவால் சாவடி லேடி நீ கோயம்பேடு வாடி' உள்ளிட்ட பாடல்களும் அனைவரின் மனம் கவர்ந்த பாடல்களாக இருக்கின்றன.
இவை மட்டுமல்ல இன்னும் எண்ணற்ற மனம் மயக்கிய பாடல்களை தேனிசைத் தென்றல் தேவா இசையமைத்து பாடியிருக்கிறார்.