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DC படத்தை கொண்டாடும் டோலிவுட்; லோகேஷை பாராட்டிய அல்லு அர்ஜூன்

திரைப்படத்தை நேசிக்கும் அனைவரும் கண்டிப்பாகப் பார்க்க வேண்டிய படம் DC என நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார்.

டிசி திரைப்பட போஸ்டர்
டிசி திரைப்பட போஸ்டர் ((@sunpictures))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 10:57 PM IST

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சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜன் நடித்த DC படத்தை டோலிவுட் ஹீரோக்கள் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளனர்.

மாநகரம் படம் மூலம் தமிழில் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் லோகேஷ் கனகராஜ். வித்தியாசமான திரைக்கதை மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்த லோகேஷ், தொடர்ந்து கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ, கூலி என அடுத்தடுத்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்தார். ரஜினி,கமல், விஜய் என அடுத்தடுத்த டாப் ஹீரோக்களுடன் கைக்கோர்த்த லோகேஷ் தொடர்ந்து படங்களை தயாரித்தும் வெளியிட்டார்.

இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என இருமுகம் கொண்டு தமிழ் சினிமாவில் நடைபோட்டு வரும் லோகேஷ், கதாநாயகனாக களமிறங்கியுள்ளார். லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி நடித்துள்ள 'DC' திரைப்படம், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 7, 2026 அன்று வெளியானது.

இப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் தேவதாஸ் (Devadas) என்ற கதாபாத்திரத்திலும், வாமிகா கபி சந்திரா (Chandra) என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் முழுக்கவே பழி வாங்குதல் அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், தெலுங்கு திரைப்பட முன்னணி ஹீரோக்களான மகேஷ்பாபு, அல்லு அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் DC படத்தை வெகுவாக பாராட்டி உள்ளனர்.

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இது குறித்து 'டோலிவுட் இளவரசர்' என அழைக்கப்படும் நடிகர் ‎மகேஷ் பாபு அவரது எக்ஸ் தலை பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, ‎"எவ்வளவு புதுமையான மற்றும் மிகச் சிறப்பான ஒரு படம். மிகவும் அருமையாக இருந்தது. படத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் நான் மிகவும் ரசித்தேன்!! படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

‎அதேபோல டோலிவிட்டில் ஐகான் ஸ்டாராக உள்ள நடிகர் அல்லு அர்ஜுன், தனது எக்ஸ தள பக்கத்தில், ‎"DC படத்தைப் பார்த்தேன்! இது தமிழின் மிகச்சிறந்த படைப்பு. திரைப்படத்தை நேசிக்கும் அனைவரும் கண்டிப்பாகப் பார்க்க வேண்டிய படம். இதன் ஆழத்தைப் புரிந்துகொள்பவர்களுக்கு இது ஒரு கவிதை போன்றது. ‎DC படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். இயக்குனர் அருண் மாதேஸ்வரன் அவர்களுக்கு மிகுந்த மரியாதை. அனிருத் ரவிச்சந்திரன் படத்தின் ஆற்றலை முழுமையாக உயர்த்தியுள்ளார்! தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகச் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. ‎அனைத்து கலைஞர்களும் அற்புதமாக நடித்துள்ளனர், குறிப்பாக வாமிகா கபி மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகியோருக்கு வாழ்த்துக்களுடன் கூடிய நன்றி" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போது, லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகர் அல்லு அர்ஜுனாவை வைத்து AA23 திரைப்படத்தை இயக்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LOKESH KANAGARAJ
ALLU ARJUN
DC MOVIE
அல்லு அர்ஜூன்
ALLU ARJUN PRAISES LOKESH KANAGARAJ

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