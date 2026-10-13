முன்னாள் மனைவிக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த 'ஸ்பைடர் மேன்' புகழ் டோபி மாகுவேர் - வியப்புடன் பாராட்டிய ரசிகர்கள்
கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை நான்கு படங்களில் ஸ்பைடர் மேன் கதாபாத்திரத்தில் டோபி மாகுவேர் நடித்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார்
Published : October 13, 2026 at 2:56 PM IST
ஹைதராபாத்: ’ஸ்பைடர் மேன்’ திரைப்பட ஹீரோ டோபி மாகுவேர் (Tobey Maguire) தனது முன்னாள் மனைவியின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்துள்ளார்.
ஸ்பைடர் மேன் என்னும் சூப்பர் ஹீரோவுக்கு நடிகர் டோபி மாகுவேர் உருவம் கொடுத்தவர் என்று கூறலாம். அந்தளவிற்கு ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படம் என்றால் ரசிகர்கள் மனதில் பதிந்துள்ளது இவர் முகம் தான். கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை ஸ்பைடர் மேன், ஸ்பைடர் மேன் 2, ஸ்பைடர் மேன் 3, ஸ்பைடர் மேன்: நோ வே ஹோம் (No Way Home) ஆகிய நான்கு பாகங்களில் ஸ்பைடர் மேன் கதாபாத்திரத்தில் டோபி மாகுவேர் நடித்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். ஸ்பைடர் மேன் சூப்பர் ஹீரோ மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க இவரது சிறப்பான நடிப்பு ஒரு காரணமாக அமைந்தது.
இன்னும் சொல்லப் போனால் இவரது முகம் ஸ்பைடர் மேன் கேரக்டரின் பிராண்டாக மாறியது. இந்நிலையில் இவரது வாழ்வில் நடைபெற்றுள்ள வினோத நிகழ்வு பேசுபொருளாகியுள்ளது. டோபி மாகுவேர் தனது முன்னாள் மனைவி ஜெனிஃபர் மேயருக்கு அவரது காதலனை முன்னின்று திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார். மேலும் அந்த நிகழ்வில் ஸ்பைடர் மேன் போன்று போஸ் கொடுத்ததும் வைரலாகி வருகிறது.
தனது முன்னாள் மனைவி ஜெனிஃபர் மேயருக்கும் இசைத்துறையில் நிர்வாகியாக பணிபுரிந்து வரும் ஜெஃப் ஒகுன்லேசிக்கும் திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார். 49 வயதான ஜெனிஃபர் மேயருக்கும், ஜெஃப் ஒகுன்லேசிக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ள நிலையில், சில மாதங்களில் அவர்களது திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. டோபி மாகுவேர் தனது முன்னாள் மனைவிக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹவாய் தீவில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்ற இந்த திருமண நிகழ்வில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ, அமேசான் நிறுவன தலைவர் ஜெஃப் பெசோஸ், ராச்சேல் சோ, கோர்ட்னி கோக்ஸ், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். டோபொ மற்றும் ஜெனிஃபர் மேயர் ஆகியோர் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இருவருக்கும் ரூபி ஸ்வீதார்ட் என்ற 19 வயது மகளும், ஒடிஸ் டோபியாஸ் என்ற 17 வயது மகனும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இருவரும் பிரிந்து வாழ முடிவு செய்த நிலையில், விவாகரத்திற்கு விண்ணப்பித்தனர். பின்னர் விவாகரத்து பெற்ற நிலையிலும், தங்களது குழந்தைகளை ஒன்றாக வளர்த்து வந்தனர். விவாகரத்துக்கு பிறகும் டோபி மாற்றும் ஜெனிஃபர் புரிதலோடு வாழ்ந்து வந்தனர். இந்நிலையில் டோபி மாகுவேர் தனது முன்னாள் மனைவியின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து திருமணம் செய்து வைத்துள்ளதாக நெட்டிசன்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.