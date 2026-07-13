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எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு

எழுத்தாளர் பூமணி இயற்றிய ’வெக்கை’ நாவலை தழுவி இயக்குநர் வெற்றிமாற்றன் ’அசுரன்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார்.

எழுத்தாளர் பூமணி
எழுத்தாளர் பூமணி (Jayamohan Website)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 11:14 AM IST

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சென்னை: மறைந்த எழுத்தாளர் பூமணி இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற பிரபல எழுத்தாளரும், கதாசிரியருமான பூமணி (79) உடல் நலக்குறைவால் சென்னையில் நேற்று இரவு காலமானார். அவரது உடல் சொந்த ஊரான கோவில்பட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, நாளை (ஜூலை 13) இறுதிச்சடங்கு நடைபெறுகிறது. அவரது மறைவிற்கு எழுத்தாளர்கள், திரையுலகினர் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், பூமணி மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் பதிவில், ”சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற எழுத்தாளரும், தமிழ் இலக்கிய உலகின் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாளருமான பூலித்துரை மாணிக்கவாசகம் எனும் பூமணி காலமானார் என்ற செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.

பூமணி கரிசல் நிலத்தின் மண் வாசனையும், அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வின் நுட்பமான யதார்த்தங்களும், வரலாற்றின் ஆழமான சாட்சியங்களும் நிரம்பிய படைப்புகளின் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தை செழுமைப்படுத்திய முக்கியமான படைப்பாளி ஆவார். அவரது 'அஞ்ஞாடி' நாவலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றது, அவரது இலக்கிய ஆளுமைக்கு கிடைத்த உயரிய அங்கீகாரமாகும். மேலும், அவரது 'வெக்கை' நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான 'அசுரன்' திரைப்படம், அவரது எழுத்தின் வீச்சை உலகறியச் செய்தது.

பூமணி அவர்களின் மறைவு தமிழ் இலக்கிய உலகத்திற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது மறைவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், தமிழ் இலக்கிய உலகத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இலக்கியத் துறையில் பூமணி அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

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தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் கடந்த 1947ஆம் ஆண்டு பிறந்த பூமணி, வயிறுகள், ரீதி உள்ளிட்ட சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார். மேலும் வெக்கை, நைவேத்தியம், வரப்புகள், வாய்க்கால், அஞ்ஞாடி ஆகிய நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு பூமணி எழுதிய ’அஞ்ஞாடி’ நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றது. இவர் இயற்றிய ’வெக்கை’ நாவலை தழுவி இயக்குநர் வெற்றிமாற்றன் ’அசுரன்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். எழுத்தாளர் பூமணி மறைவு இலக்கிய உலகிற்கும், திரை உலகிற்கும் மேரிழப்பாக கருதப்படுகிறது

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WRITER POOMANI DEATH
WRITER POOMANI NOVELS
எழுத்தாளர் பூமணி
CM VIJAY
WRITER POOMANI DEATH

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