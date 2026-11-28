'சினிமாவில் இருந்து காணாமல் போய் விடுவார்கள்' அஜித், நயன்தாரா குறித்து திருப்பூர் சுப்ரமணியம் விமர்சனம்
நடிகர் அஜித்குமார் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா இருவரும் தாங்கள் புரமோஷன்களுக்கு வராததை கெத்து என நினைத்து கொள்கின்றனர் என திருப்பூர் சுப்ரமணியம் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 3:14 PM IST
சென்னை: அஜித்குமார், நயன்தாரா இருவரும் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் சினிமாவில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார்கள் என திருப்பூர் சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு திரையரங்குகள் சங்க உரிமையாளரும், விநியோகஸ்தருமான திருப்பூர் சுப்ரமணியம் தனியார் யூடியூப் சேனலில் பேசுகையில், ”எந்த நடிகராக இருந்தாலும், அவ்வளவு ஏன் உலகப் புகழ் பெற்ற நடிகர்களும் தங்களது பட புரமோஷன்களுக்கு வருகின்றனர். ஆனால் நடிகர் அஜித்குமார் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா இருவரும் தாங்கள் புரமோஷன்களுக்கு வராததை கெத்து என நினைத்து கொள்கின்றனர்.
அது கெத்து இல்லை, உங்களது மார்க்கெட்டை கீழே கொண்டு சென்றுவிடும். இதனை அவர்களே புரிந்து கொள்வார்கள். அவர்கள் பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் காணாமல் போய்விடுவார்கள். அதுதான் நடக்கும். இரண்டு பேரை பற்றியும் பலமுறை விமர்சித்துள்ளேன். பல கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்குகின்றனர்.
ஆனால் அந்த படத் தயாரிப்பாளர்களுக்காக வந்து புரமோஷன் செய்து தர வேண்டும் என்ற இந்த இருவருக்கும் இல்லை. நயன்தாரா சொந்த படம் எடுக்கும் போது மட்டும் விளம்பரம் செய்தார். அஜித்குமார் கண்டிப்பாக டேர்டெவில் படத்தின் புரமோஷன்களுக்கு வருவார். பிஸ்கட், கார் ரேஸ் விளம்பரங்களில் நடிக்கிறார். ஆனால் சினிமா புரமோஷன்களில் பங்கேற்பதில்லை. அதனால் தற்போது அவரை வைத்து படம் எடுக்க ஆள் இல்லை. சொந்தமாக தான் படம் தயாரிக்கிறார். நயன்தாரா இப்படி செய்தால் அவரும் சொந்தமாக படம் எடுத்து கொள்ள வேண்டியதுதான். சினிமாவில் இருந்து காணாமல் போய்விடுவார்கள்” என்றார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களான அஜித்குமார் மற்றும் நயன்தாரா குறித்து பிரபல விநியோகஸ்தர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் இவ்வாறு பேசியுள்ளது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. அவரது விமர்சனத்துக்கு சமூக வலைதளங்களில் அஜித் மற்றும் நயன்தாரா ரசிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
Thirupur Subramanian’s WARNING ⚠️ Ajith & Nayantara…: “Promotion varalena Gethu nu ninachitu irukanga… Paarunga, Industry la irunthu koodiya seekiram Kaanama Poiruvaanga”‼️ https://t.co/urxY3NnI0r— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 27, 2026
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ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரிப்பில், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார், ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் திரைப்படம் ‘டேர்டெவில்’ இந்த படத்தின் பூஜையில் அஜித்குமார் கலந்து கொள்வார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், அவர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை.
அதேபோல சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியான ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் நடிகை நயன்தாரா கலந்து கொள்ளாதது பேசுபொருளானது.