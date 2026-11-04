புதிய படங்களுக்கு 6 காட்சிகள் என்பது திரைத்துறைக்கு கிடைத்த ‘தீபாவளி பரிசு’ - திருப்பூர் சுப்ரமணியம் மகிழ்ச்சி
நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெளியாகும் ‘சீன்’ மற்றும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் காலை 6 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 4, 2026 at 11:54 AM IST
திருப்பூர்: புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் வாரத்தில் தினமும் 6 காட்சிகள் திரையிட அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு, திரைத்துறைக்கு தீபாவளி பரிசாக அமைந்துள்ளதாக திருப்பூர் சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் போது முதல் வாரத்திற்கு தினமும் 6 காட்சிகள் திரையிட அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி காலை 6 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 2:30 மணி வரை திரையரங்குகளில் திரைப்படங்களைத் திரையிடலாம்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு திரையரங்கு மற்றும் மல்டிபிளக்ஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “திரைத்துறையில் நிலவி வரும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் மற்றும் இடர்பாடுகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்திருந்தோம். அதனை கனிவுடன் பரிசீலித்த முதலமைச்சர், தற்போது புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் போது, முதல் வாரத்தில் 6 காட்சிகள் திரையிட அனுமதி அளித்துள்ளார்.
இதற்காக தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்ற மாநிலங்களில் திரைப்படங்கள் காலை 6 மணிக்கே வெளியாகும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி தொடங்குவதால் வசூல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வந்தது.
மற்ற மாநிலங்களில் புதிய தமிழ்ப் படங்கள் காலை 6 மணிக்கே வெளியாவதால், அதன் விமர்சனங்களை பார்த்துவிட்டு, தமிழ்நாட்டில் முதல் காட்சியை காலை 9 மணிக்கு பார்ப்பது மக்களுக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தது. மேலும், முதல் நாள் முதல் காட்சியைப் பார்க்க ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டினாலும், வேலைப்பளு காரணமாக பலரால் காலை காட்சியைப் பார்க்க முடியாத நிலை இருந்தது.
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தற்போது அரசு அளித்துள்ள அனுமதியால், இந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைத்துள்ளது. கூடுதல் காட்சிகள் மூலம் திரையரங்குகளுக்கு வருவாய் அதிகரிப்பதுடன், தமிழ்நாடு அரசுக்கும் சுமார் 20 சதவீதம் கூடுதல் வரி வருவாய் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அறிவிப்பு ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையினருக்கும், மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் அளித்துள்ளது. இது திரைத்துறையினருக்கு கிடைத்த தீபாவளி பரிசு” என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி சூர்யா நடித்துள்ள ’சீன்’, நயன்தாரா நடித்துள்ள ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ ஆகிய திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த திரைப்படங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் காலை 6 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.