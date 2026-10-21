டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கு: 2 பெண்கள் உட்பட மேலும் 4 பேர் கைது
மும்பைக்கு ஆயுதங்களைக் கொண்டு வந்ததில் இடைத்தரகர்களின் பங்கு என்ன, சம்பவத்திற்குப் பிறகு துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேற உதவியவர்கள் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 21, 2026 at 10:59 PM IST
புதுடெல்லி: பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கில், டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவு, இரண்டு பெண்கள் உட்பட மேலும் நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஹரியானாவின் சோனிபட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குணால் (21), சுமித் (19), உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ராதா (23), பபிதா (23) ஆகியோர் அடங்குவர்.
இதுகுறித்து விசாரணை அதிகாரி கூறுகையில் "இந்த நால்வர் மீதும் உரிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மும்பை காவல்துறையின் குற்றப்புலனாய்வுத் துறை மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனுவை ஏற்றுகொண்ட நீதிபதிகள், கைதானவர்களை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டனர்.
இந்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, துப்பாக்கி மற்றும் வெடிபொருள்கள் அமிர்தசரஸில் இருந்து மும்பைக்கு எப்படி வந்தன, ஆயுதங்களைக் கொண்டு சேர்ப்பதில் இடைத்தரகர்களின் பங்கு என்ன, சம்பவத்திற்குப் பிறகு துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேற உதவியவர்கள் யார் என்பது பற்றியும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக மும்பை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
11-ஆம் வகுப்பு மாணவன் கைது
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கின் முக்கிய திருப்பமாக, ஹரியானாவின் சோனிபட்டைச் சேர்ந்த 11-ம் வகுப்பு பயின்றுவரும் மாணவர் ஒருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சட்டவிரோத ஆயுதங்கள் தொடர்பான வழக்கிற்காக இந்த மாணவர் ஏற்கெனவே தமது நண்பருடன் சேர்ந்து சிறை சென்றவர் என்றும் மும்பை காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், தங்கள் மகன் நிரபராதி என்று சமீரின் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர். அவரது உடல்நலக் குறைபாட்டைக் குறிப்பிட்டு, தங்கள் மகனுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று அவரது தாயார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். "சிறையிலிருந்து விடுதலையான பிறகு, சமீர், அவரது நண்பன் ரேஹானைச் சந்திக்கவே இல்லை" என்று குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.