‘ஜனநாயகன்’ படத்தை திரையரங்கில் பார்ப்பதற்கான ‘3’ காரணங்கள்
எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, கௌதம் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரையரங்குகளில் நாளை வெளியாகிறது.
Published : July 22, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 7:10 AM IST
சென்னை: ஜனநாயகன் படத்தை திரையரங்கில் ஏன் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கான மூன்று காரணங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி, நாளை (ஜூலை 23) வெளியாகிறது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, கௌதம் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ள நிலையில், கேவின் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜனவரி 9ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், சென்சார் பிரச்சனையால் 6 மாதங்களுக்கு பிறகு தற்போது வெளியாகிறது. விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவும் அவருக்கு கொண்டாட்டத்துடன் விடை கொடுக்க தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஏன் பார்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து மூன்று காரணங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.
முதலமைச்சர் விஜய் நடிக்கும் திரைப்படம்
ஜனநாயகன் திரைப்படம் தொடங்கிய போது, நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது ரிலீசின் போது முதலமைச்சராகியுள்ளார். எம்ஜிஆர், என்டிஆர் வரிசையில் விஜய் முதலமைச்சரான பின்னர் அவர் நடித்த திரைப்படம் திரைக்கு வருகிறது.
அதன் காரணமாக நிஜத்தில் உள்ள அரசியல் அந்தஸ்தும், திரைப்பட நட்சத்திர அந்தஸ்தும் இணைந்து திரையில் ரசிகர்களுக்கு புதுவிதமான அனுபவத்தை அளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. மேலும் இதுவரை இளைய தளபதி விஜய், தளபதி விஜய் ஆகிய டைட்டில் கார்டுகளை ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். அவை அனைத்திற்கும் உச்சமாக முதலமைச்சர் விஜய் என்ற டைட்டில் கார்டு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
கடைசி படத்தில் காத்திருக்கும் ’சர்ப்ரைஸ்’
இதுவரை விஜய் நடித்த திரைப்படங்கள் பல்வேறு சிக்கல்களை தாண்டி திரைக்கு வந்துள்ளது. ஆனால் இம்முறை சென்சார் பிரச்சனை, ஆன்லைனில் சட்டவிரோதமாக வெளியீடு என ஆறு மாத பல தடைகளை தாண்டி ஜனநாயகன் வெளியாகிறது. அதே நேரத்தில், திரையரங்கில் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும் விதமாக பல காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக படத்தில் இயக்குநர் எச். வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், ஜனநாயகன் படம் சட்டவிரோதமாக வெளியான போது பலர் பார்த்துள்ளனர் என தெரிகிறது. ஆனால் விஜய் கடைசி படத்தில் அவரது ரசிகர்களுக்கு பல சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது என்றார்.
இந்த படத்தில் இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன், அட்லீ ஆகியோர் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்துள்ளதாக கூறிய எச். வினோத் அந்த காட்சிகளை விஜய்யே இயக்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே விஜய்யின் கடைசி படத்தில் அவரை இயக்குநராக பார்க்கவும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
விஜய் விருப்பத்தில் உருவான ’ரீமேக்’ திரைப்படம்
ஜனநாயகன் திரைப்பட அறிவிப்பு வந்தது முதல் இது தெலுங்கில் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற பகவந்த் கேசரி (Bhagavanth kesari) படத்தின் ரீமேக் என தகவல் பரவியது. தற்போது இதனை இயக்குநர் எச். வினோத் உறுதி செய்துள்ளார். இதுகுறித்து மனம் திறந்த எச். வினோத், விஜய்யை சந்தித்த போது நான் ஒரு ஆக்ஷன் கதையை கூறினேன். ஆனால் அந்த கதையில் விருப்பம் இல்லாததால், என்னிடம் பகவந்த கேசரி படத்தை ரீமேக் செய்ய முடியுமா என கேட்டார்.
அந்த படம் தற்போது சமூகத்தில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனையுடன் கமர்ஷியல் சார்ந்த படமாக தன்னை கவர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். அந்த வகையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் விஜய்யின் தவெக புகழ்பாடும் படமாக இல்லாமல், உணர்வுப்பூர்வமான அரசியலை பேசும் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு அதுகுறித்து மக்கள் விவாதிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.