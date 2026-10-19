’பட்டாசு வெடிப்பது போல் இருந்தது’ - டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் விவரித்த ’திக் திக்’ அனுபவங்கள்
தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் டைகர் ஷெராஃப்பின் நடமாட்டத்தை கண்டிப்பாக கண்காணித்திருக்க கூடும் என சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 5:04 PM IST
மும்பை: நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அதுகுறித்து விவரித்து பேசியுள்ளனர்.
மும்பை மாநகர் வில்லே பார்லே பகுதியில் உள்ள புஷ்பா நார்சி பூங்காவிற்கு அருகில் டைகர் ஷெராஃப் நேற்று துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார். நார்சி பூங்காவில் மாலை நேரங்களில் பொதுவாக உற்சாகமான சூழல் நிலவும். அதுமட்டுமின்றி, அங்கு கால்பந்து விளையாட வரும் பாலிவுட் நட்சத்திரங்களை காண அதிகளவு மக்கள் கூடும். இது அந்த நடிகர்களின் ரசிகர்களுக்கும், புகைப்பட கலைஞர்களுக்கும் கண்கவர் காட்சியாக இருக்கும். ஆனால் நேற்று அங்கு நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த பூங்கவில் கால்பந்து விளையாடிய நடிகர் டைகஃப்ர் ஷெராஃப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது. ரத்தத்தை உறைய வைக்கும் இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சிலர், தங்களின் திகில் அனுபவத்தை விவரித்துள்ளனர்.
டைகர் ஷெராஃப் கார் அருகில் தனது ஆட்டோவை நிறுத்தியிருந்த ஷாருக் ஷேக் என்பவர் பேசுகையில், “டைகர் பூங்காவை விட்டு வெளியேறியபோது அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்களுடன் கைகுலுக்கிவிட்டு சென்றார். அதன் பிறகு அவரது காரில் உட்கார்ந்த சில நொடிகளில், மர்ம நபர்கள் டைகர் மற்றும் அவரது ஓட்டுநரை நோக்கி சுடத் தொடங்கினர்.
முகம் நினைவில் இல்லை
பலமுறை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டது. இதில் கார் ஓட்டுநர் காயம் அடைந்தார். அங்கிருந்த மற்றொரு நபரின் மார்புப் பகுதியில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்தது. இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்து நிலைகுலைந்து போனேன். துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஈடுபட்டவர்களின் முகம் எனக்கு நினைவில் இல்லை" என்றார்.
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
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பட்டாசு வெடித்தது போல் இருந்தது
ஒவ்வொரு ஞாயிறுதோறும் அந்த பூங்காவிற்கு வருகை தருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ள பாலிவுட் ஆன்லைன் பிளாகர் சல்மா ஷேக் கூறுகையில், "டைகர் ஷெராஃப் விளையாடி முடித்த பிறகு அவருடன் புகைப்படம் எடுக்க அங்கிருந்த ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டினர். அப்போது நான் டைகரை அழைத்து எனது பிளாக்கை பார்க்குமாறு கேட்டேன். அவர் அவசரமாக சென்று தனது காரில் ஏறி அமர்ந்தார். அவரது கார் மெயின் ரோட்டில் சென்ற நேரத்தில், அங்கு ஒரு இளைஞர் துப்பாக்கியால் சுடுவதை பார்த்தேன், பலர், யாரோ பட்டாசு வெடிக்கிறார்கள் என நினைத்தனர்.
காரில் ஓட்டுநருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த டைகர் ஷெராஃப், துப்பாக்கிச்சூட்டில் இருந்து தப்பிக்க காரின் படுத்துக் கொண்டார். அது அவருக்கு பாதுகாப்பாக அமைந்தது. ஆனால் இதில் ஓட்டுநருக்கு முழங்கை அருகில் காயம் ஏற்பட்டது. மேலும் ஒரு குண்டு அவரது முழங்கையை துளைத்து வெளியேறியது.
அவர்கள் உடனடியாக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, பிறகு நானாவதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் சரியாக நேற்று மாலை 7.05 மணிக்கு நடைபெற்றது. அந்த நேரத்தில் தான் நடிகர்கள் விளையாட்டு மைதானத்தில் இருந்து கிளம்புவார்கள்” என கூறினார்.
பூங்கா வளாகத்தில் சுற்றித் திரிந்த 3 பேர்
தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் டைகர் ஷெராஃப்பின் நடமாட்டத்தை கண்டிப்பாக கண்காணித்திருக்க கூடும் என்று அந்த சம்பவத்தை பார்த்த மற்றொரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் ராகேஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.
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அவர் பேசுகையில், ”டைகர் சார் பூங்காவில் இருந்து கிளம்பியபோது, நான் 3 பேரை பார்த்தேன். அதில் ஒருவர் வண்டியில் இருந்த நிலையில், மற்ற இருவரும் அங்கு சுற்றி திரிந்தனர். மேலும் அந்த கும்பலில் ஒருவர் மைதானத்தின் நுழைவு வாயில் வெளியிலும், மற்றொருவர் தள்ளியும் நின்று கொண்டிருந்தனர். தொடர்ந்து டைகர் காரில் ஏறியவுடன் துப்பாக்கியால் சுடத் தொடங்கினர்” என அந்த சம்பவம் குறித்து விவரித்துள்ளார்.