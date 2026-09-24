ஓடிடியில் வெளியாகும் நயன்தாராவின் ’ஹாய்’ - நாளைய வெளியீடுகள் என்ன?
யாஷ் நடிப்பில் கடந்த மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான டாக்ஸிக் திரைப்படம் நாளை Zee5 ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 24, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெறாத படங்களும், ஓடிடியில் வெளியாகி வரவேற்பை பெறுகின்றன. அந்த வகையில் ஓடிடி தளங்கள் சினிமா துறையில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது. இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
ஹாய் (Hi)
விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் கவின், நயன்தாரா, ராதிகா சரத்குமார், பிரபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஹாய்’. இந்த படத்திற்கு ஜென் மார்ட்டின் இசையமைத்துள்ளார். கடந்த ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ஹாய் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ரொமான்டிக் காமெடி ஜானரில் உருவான ஹாய் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில் ஹாய் திரைப்படம் நாளை (செப்டம்பர் 25) Zee5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
டாக்ஸிக்
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘டாக்ஸிக்’. இந்த திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், நாளை (செப்டம்பர் 25) Zee5 ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹபீபீ
மீரா கதிரவன் இயக்கத்தில், இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா முதல்முறையாக நடிகராக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஹபீபீ’. மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் மாளவிகா மனோஜ், தனாஸ்ரீ சுதாகரன், அருள்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இதன் கதைக்களம் காதல், உறவுகள், மற்றும் மனிதர்களின் உணர்வுகளை மையமாகக் கொண்டு நகர்கிறது. கதையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் இடம்பெற்று, கதாபாத்திரங்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை சுவாரஸ்யமாக வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்தப் படம் கடந்த ஜூன் 12 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதனைத் தொடர்ந்து நாளை (செப்டம்பர் 25) சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் ஹபீபீ திரைப்படம் வெளியாகிறது.
அங்கீகாரம்
தடகள விளையாட்டை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’அங்கீகாரம்’. தயாரிப்பாளர் கே.ஜே.ஆர். ராஜேஷ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை ஜே.பி.தென்பாதியான் இயக்கியுள்ளார். இதன் கதைக்களமானது ஒரு விளையாட்டு வீரர் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை மையமாகக் கொண்டு நகர்கிறது.
மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் சிந்தூரி விஸ்வநாத், விஜி வெங்கடேஷ், ஆண்டனி, மன்சூர் அலிகான், மோகன்ராம் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ள இப்படம் நாளை (செப்டம்பர் 25) சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகிறது.
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போட்டோகிராஃபர்
‘ரா’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான அஷ்ரப், ’போட்டோகிராஃபர்’ படத்தில் இயக்குநர் பொறுப்பையும் ஏற்றுள்ளார். இப்படத்தில் ஜனனி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். புகைப்படக் கலைஞரின் வாழ்க்கையையும், அவர் சந்திக்கும் அனுபவங்களையும் மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுப்பதை வெறும் தொழிலாக அல்லாமல், மனிதர்களின் வாழ்க்கையையும் உணர்வுகளையும் பதிவு செய்யும் கலை என்பதை இப்படம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் கருணாகரன், ஆடுகளம் நரேன், உறியடி சிவா, தேவி மகேஷ் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படம் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி முதல் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.