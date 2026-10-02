ETV Bharat / entertainment

ஓடிடியில் வெளியான ’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ - இந்த வார வெளியீடுகள் என்ன?

கார்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சர்தார் 2' திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் நேற்று (அக்.1) வெளியாகியுள்ளது.

’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ போஸ்டர்
’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ போஸ்டர் (Fb @Nivin pauly)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

ஓடிடி வரவுக்கு பிறகு சினிமா ரசிகர்களின் ரசனையில் வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பல்வேறு மொழிகளின் திரைப்படங்களை மொழியாக்கம் மற்றும் தங்களது மொழிகளில் ரசிகர்களால் எளிதில் பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில், தென்னிந்திய சினிமாத்துறை ஓடிடி வரவின் மூலம் அதிக பயன் அடைந்து வருகிறது.

திரையரங்குகளில் வெளியாகி எதிர்மறை விமர்சனங்கள் பெற்ற திரைப்படங்களும், ஓடிடியில் வெளியான பிறகு பார்வையாளர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெறுகிறது. அந்த வகையில் இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்திக்குறிப்பில் காணலாம்.

சர்தார் 2

பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, மாளவிகா மோகனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘சர்தார் 2’. கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வெற்றி பெற்ற சர்தார் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மிகச்சிறந்த உளவாளியான வயதான கார்த்தி, தனது மகன் கார்த்தியுடன் சேர்ந்து நாட்டிற்கு ஏற்படும் சதித்திட்டத்தை முறியடிப்பது போல் முதல் பாகம் உருவாக்கப்பட்டது.

மேலும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்தும் படத்தின் மையக்கதையில் இடம்பெற்றிருந்தது. இந்நிலையில் சர்தார் 2 திரைப்படம், அணு ஆயுதம் மூலம் அழிவை ஏற்படுத்த துடிக்கும் வில்லனின் திட்டத்தை உளவாளி கார்த்தி முறியடித்தாரா என்பதை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஆண்டிபயாடிக் மருத்துகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் சர்தார் 2 படத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது. பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் திரையரங்குகளில் வெளியான சர்தார் 2 திரைப்படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்நிலையில், சர்தார் 2 திரைப்படம் நேற்று (அக் 1) அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’

கிரீஷ் ஏடி இயக்கத்தில் நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ, சங்கீத் பிரதாப் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்'. ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி வெளியான இந்த படம், கேரளாவில் மட்டுமின்றி தென்னிந்திய அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது.

இந்த படம் வெளியான சில நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திரையரங்குகளில் காட்சிகள் அதிகரிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக ’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’பாக்ஸ் ஆபிஸில் 300 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. மேலும் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் இப்படம் டப்பிங் செய்யப்பட்டு, தியேட்டர்களில் வெளியானது. இந்நிலையில் ’பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படம் இன்று ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

லவ் (Love)

இயக்குநர் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் அர்ஜூன் தாஸ், ஐஷ்வர்யா லட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள வெப் சீரியஸ் ’லவ்’. இந்த வெப் சீரியஸ் தொடரை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்துள்ளார். டேட்டிங் ஆப்ஸ் மூலம் நடைபெறும் மாடர்ன் டே காதல் குறித்து இந்த வெப் சீரியஸ் பேசுகிறது. இந்த வெப் சீரியஸ் தொடர் நேற்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

BETHLEHEM KUDUMBA UNIT
சர்தார் 2
SARDAR 2
பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்
OTT RELEASES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.