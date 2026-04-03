’லீடர்’ முதல் ’காளிதாஸ் 2’ வரை - இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள்

கார்மேனி செல்வம், பைக்கர் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்கள் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

லீடர், காளிதாஸ் 2 பட போஸ்டர்ஸ் (FILM POSTERS)
Published : April 3, 2026 at 3:19 PM IST

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் இந்த வாரம் லீடர், காளிதாஸ் 2 உள்பட 6 படங்கள் வெளியாகின்றன. இந்த படங்கள் குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

லீடர் (Leader)

எதிர்நீச்சல், கொடி, காக்கிச்சட்டை உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில்குமார் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ’லீடர்’. ’லெஜெண்ட்’ திரைப்படத்திற்கு பிறகு லெஜெண்ட் சரவணன் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் ஷ்யாம், ஆண்ட்ரியா, பாயல் ராஜ்புத், லால் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். ஒரு சாதாரண மனிதன் தாதா கும்பலிடம் மாட்டிக் கொள்வதை மையமாக கொண்டு உருவாகி இருக்கும் லீடர் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று (ஏப்.3) திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

காளிதாஸ் 2

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீசெந்தில் இயக்கத்தில் பரத் நடிப்பில் வெளியான படம் ’காளிதாஸ்’. தற்போது இதனுடைய இரண்டாம் பாகம் உருவாகி உள்ளது.‌ முதல் பாகத்தை இயக்கிய ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கியுள்ள காளிதாஸ் 2 படத்தில் பரத், அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ, அபர்னதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தின் மூலமாக நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ’பூவே உனக்காக’ படப் புகழ் சங்கீதா தமிழ் சினிமாவில் ரீ என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். க்ரைம் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்திற்கு, சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படமும் இன்று திரைக்கு வந்துள்ளது.

கார்மேனி செல்வம் பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

கார்மேனி செல்வம்

ராம் சக்ரி இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி முதன்மை வேடத்தில் நடித்துள்ள படம் ’கார்மேனி செல்வம்’. லட்சுமி பிரியா சந்திரமௌலி, கௌதம் மேனன், அபிநயா உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். சராசரி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் அதீத கடனால் எந்த மாதிரியான சிக்கல்களை சந்திக்கிறார் என்பதை கதைக்கருவாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படமும் இன்று ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது.

நீளிரா பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)

நீளிரா

சோமிதரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’நீளிரா’. இலங்கையில் போர் சூழலுக்கு மத்தியில் ஒரு திருமண வீட்டார் அனுபவிக்கும் துயரங்களை பற்றி இப்படம் பேசுகிறது. நவீன் சந்திரா, சனந்த், ரூபா கொடுவாயூர், சிது குமரேசன், கபிலா வேணு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு, கே (K) இசையமைத்துள்ளார். விமர்சகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள இந்த படத்தை, இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், நடிகர் ராணா ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இப்படம் இன்று திரைக்கு வந்துள்ளது.

பைக்கர்

அபிலாஷ் ரெட்டி இயக்கத்தில் சர்வானந்த் நடித்துள்ள படம் ’பைக்கர்’. தெலுங்கு மற்றும் தமிழில் இந்த படம் உருவாகி உள்ளது. பைக் ரேஸை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ’குக்கூ’ பட நாயகி மாளவிகா நாயர் ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

மரகத மலை

எஸ்.லதா. இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஃபேண்டஸி படம் ’மரகத மலை’. சந்தோஷ் பிரதாப், தீப்ஷிகா, தம்பி ராமையா, ஜெகன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு, எல்.வி.முத்து கணேஷ் இசையமைத்துள்ளார். 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடக்கும் கதையாக உருவாகியுள்ள மரகத மலை திரைப்படமும் இன்று திரைக்கு வந்துள்ளது.

