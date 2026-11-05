கீர்த்தி சுரேஷின் காதல் டைரி - எதிர்ப்புகளை மீறி காதலரை கரம் பிடித்தது எப்படி?
திரைத்துறையில் உச்ச நட்சத்திரமாக வளர்ந்த பிறகும், பொதுமக்களின் பார்வையில் படாமல் தங்களது காதலை 15 ஆண்டுகள் மிக ரகசியமாகப் பாதுகாத்தது எப்படி என்றும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் விளக்கியுள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 6:14 PM IST
ஹைதராபாத்: தேசிய விருது பெற்ற பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், தனது கணவர் ஆண்டனி தட்டிலுடனான 15 ஆண்டுகால காதல் மற்றும் திருமணத்தின் போது குடும்பத்தில் எதிர்கொண்ட சவால்கள் குறித்து முதன்முறையாக மனம் திறந்துள்ளார்.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் தொழிலதிபர் ஆண்டனி தட்டிலை மணந்த கீர்த்தி சுரேஷ், ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் தங்களது ஆரம்பகால ரகசியக் காதல் வாழ்க்கை பற்றி பேசியுள்ளார்.
டைரியால் அம்பலமான ரகசியக் காதல்
கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ஆண்டனி தட்டில் ஆகியோரின் காதல் கதை அவர் திரைத்துறையில் காலடி எடுத்து வைப்பதற்கு முன்பே, பள்ளிப் பருவத்திலேயே தொடங்கிவிட்டது.
'நான் எனது பிளஸ்-2 படிப்பை முடித்த உடனேயே, அதாவது 17 வயதில் ஆண்டனியை காதலிக்கத் தொடங்கினேன். அவர் என்னை விட 7 வயது மூத்தவர். நான் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது, எனது டைரியை என் அம்மா (முன்னாள் நடிகை மேனகா) எடுத்துப் படித்து விட்டார். அதில் ஆண்டனி பற்றியும், எங்கள் காதல் பற்றியும் விரிவாக எழுதியிருந்தேன்' என்று கீர்த்தி சுரேஷ் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
'நான் உன் அம்மா, உன் டைரியை என்னால் படிக்க முடியும்' என்று அவரது தாய் நியாயப்படுத்தியதாகவும், இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு தனக்கு மிகவும் பிடித்தமான டைரி எழுதும் பழக்கத்தையே முற்றிலும் கைவிட்டுவிட்டதாகவும் கீர்த்தி சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார். அந்த டைரியை அவரது அம்மா எரித்திருக்கலாம் என்றும் அவர் நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாற்று மதத் திருமணம் - வெடித்த பிரச்னைகள்
கீர்த்தி சுரேஷ் இந்து பாரம்பரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர், ஆண்டனி தட்டில் மலையாளி கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவப் பின்னணியை கொண்டவர். இந்த மத வேறுபாடு ஆரம்பத்தில் வீட்டில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
'ஆண்டனி கிறிஸ்தவர் என்பதால், எங்கள் காதலுக்கு வீட்டில் கடும் எதிர்ப்புகளும், பல பிரச்னைகளும் எழுந்தன. எங்கள் காதலை ஏற்றுக் கொண்டு சம்மதிக்க வைப்பதற்கு என் குடும்பத்தினரை நீண்ட காலம் நான் சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருந்தது' என்று மாற்று மதக் காதலின் போது எதிர்கொண்ட குடும்பப் போராட்டங்களை அவர் விவரித்துள்ளார்.
'நாங்கள் ஓடிப் போகக்கூடத் திட்டமிட்டோம்'
திரைத்துறையில் உச்ச நட்சத்திரமாக வளர்ந்த பிறகும், பொதுமக்களின் பார்வையில் படாமல் தங்களது காதலை 15 ஆண்டுகள் மிக ரகசியமாகப் பாதுகாத்தது எப்படி என்றும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் விளக்கியுள்ளார்.
'நாங்கள் இருவரும் மட்டும் தனியாக எங்கும் சுற்றுலா சென்றதில்லை. எப்போதும் எங்கள் நண்பர்கள் கூட்டத்தோடு தான் செல்வோம். சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படம் பதிவிட்டாலும் யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி பார்த்துக் கொண்டோம்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், 'எங்கள் காதலுக்குச் சம்மதம் கிடைக்காத போது, நாங்கள் வீட்டை விட்டு ஓடிப் போய் திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா? என்று கூட நினைத்திருக்கிறோம். ஆனால், இறுதியில் இரு குடும்பத்தாரின் சம்மதத்துடன் எங்கள் திருமணம் கோவாவில் தமிழ் பிராமண மற்றும் கிறிஸ்தவ முறைப்படி உணர்வுப்பூர்வமாக நடந்தது' என்று மகிழ்ச்சியுடன் முடித்துள்ளார்.
கீர்த்தி சுரேஷ் தற்போது பல முக்கியத் திரைப்படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருவதோடு, சமீபத்தில் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியான 'அக்கா' என்ற க்ரைம் திரில்லர் தொடரிலும் ராதிகா ஆப்தேவுடன் இணைந்து நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.