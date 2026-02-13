'பொன்னியின் செல்வன் 2' பட பாடல் விவகாரம்: ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
ராகங்கள் பொதுவானவை என்றாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்டை உருவாக்கியதில் தாகர் குடும்பத்திற்கு பங்கு உள்ளதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : February 13, 2026 at 10:41 PM IST
புதுடெல்லி: ஏ.ஆர்.ரகுமானுக்கு எதிரான தொடரப்பட்ட 'பொன்னியின் செல்வன்-2' பட பாடல் விவகாரத்தில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.
பாடகர் பயாஸ் வாசிபுதீன் தாகர் ஏ.ஆர்.ரகுமானுக்கு எதிராக டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பதிப்புரிமை மீறல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அதில், 'பொன்னியின் செல்வன் 2' படத்தில் ரகுமான் 'வீர ராஜா வீரா'பாடலில் தாகரின் தாத்தா மற்றும் தந்தை பாடிய சிவ ஸ்துதி பாடலின் சில பகுதிகளை பயன்படுத்தியுள்ளார் என குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். இது தொடர்பான வழக்கில் சிவ ஸ்துமி பாடல்கள் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு அதை தழுவி வீரா ராஜா வீரா பாடலை உருவாக்கியதாக ரகுமான் தரப்பு விசாரணையின் போது நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், பொன்னியின் செலவன் படத்தில் இடம்பெற்ற வீர ராஜா வீரா பாடல் தொடர்பான காப்புரிமை வழக்கில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் ரூ.2 கோடியை நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் செலுத்தவும், மனுதாரருக்கு ரூ.2 லட்சம் வழங்கவும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரகுமான் தரப்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தரப்பில் வாதாடிய மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்கி "இந்த பாடல் 1991ஆம் ஆண்டிலேயே பலரால் படப்பட்டது. அப்போதெல்லாம் அவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவில்லை. எங்களது பதிப்பிற்கு மட்டுமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். இது ஒரு பாரம்பரிய மெட்டு" என வாதிட்டார்.
தொடர்ந்து வாசிபுதீன் தரப்பில், "நாங்கள் ராகத்திற்கு உரிமை கோரவில்லை. எனது தந்தை உருவாக்கிய குறிப்பிட்ட இசை அமைப்பிற்கு மட்டுமே உரிமை கோருகிறோம்" என்று வாதிட்டனர்.
தொடர்ந்து இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் "பாரம்பரிய இசைக்கலைஞர்கள் புகழுக்காகவும், கௌரவத்துக்காகவும் மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள். எனவே, ராகங்கள் பொதுவானவை என்றாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்டை உருவாக்கியதில் தாகர் குடும்பத்திற்கு பங்கு உள்ளது. இந்த மாதிரியான இசை குடும்பங்கள் சாஸ்திரிய சங்கீதத்திற்கு பங்களிக்கவில்லை என்றால், இன்றைய நவீன பாடகர்களால் இவ்வளவு தூரம் சாதிக்க முடிந்திருக்குமா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதையடுத்து ஏற்கனவே டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை மீண்டும் உறுதி செய்த உச்ச நீதிமன்றம், ரூ. 2 கோடி தொகையை டெல்லி உயர் நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். இதைத்தொடர்ந்து இந்த அறிவுறுத்தல்கள் தொடர்பாக தனது கருத்தை தெரிவிக்க ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தரப்புக்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு மீண்டும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளது.
