தேர்தல் வடிவில் அடுத்த சிக்கல் - 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகுமா?
குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக வசனங்கள் இருந்தால் தடை விதிக்கலாம். அதற்காக அரசியல் விமர்சனங்களே இருக்க கூடாது என்று தடை விதிப்பது தேவையற்றது என மூத்த வழக்கறிஞர் புருஷோத்தமன் தெரிவித்தார்.
Published : February 3, 2026 at 7:11 PM IST
- By க.சசிக்குமார்
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் அடுத்த சிக்கலை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய நடிகர் விஜயின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பத்தின் படப்பிடிப்பு 2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவு பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி திரைப்படம் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதையொட்டி தணிக்கை சான்றிதழ் கோரி கடந்த டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தணிக்கை வாரியத்துக்கு விண்ணப்பித்தது. படத்தை பார்வையிட்ட ஆய்வு குழு படத்தில் சிறு மாறுதல்களை செய்தால் படத்துக்கு UA 16+ வழங்கப்படும் என்று தகவலாக தெரிவித்தது.
தணிக்கை வாரிய உத்தரவை எதிர்த்து வழக்கு
அதன்படி போதுமான மாறுதல் செய்யப்பட்டதை ஏற்று, திரைப்படத்திற்கு UA 16+ வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக தணிக்கை வாரியம் தெரிவித்தது. இதை தொடர்ந்து தணிக்கை சான்றிதழ் பெற முயன்ற போது ஆட்சேபகரமான காட்சிகள் உள்ளதால் படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளதாக வாரிய தலைவர் பட குழுவினரிடம் தெரிவித்தார். வாரிய தலைவரின் உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, சான்றிதழை உடனே வழங்க உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, தனி நீதிபதி உத்தரவினை ரத்து செய்தது. ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 9 ஆம் தேதி படத்தை வெளியிட முடியாத நிலையில் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் வழக்கு தொடர்வதா? அல்லது மறு ஆய்வு குழுவை அணுகுவதா? என்ற நிலையில், படக்குழுவினர் தற்போது தீவிர ஆலோசனையில் உள்ளனர்.
இதற்கிடையே அடுத்த சில மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டப் பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. மேலும், இது தொடர்பாக 5 மாநில அதிகாரிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் நாளை ஆலோசனை நடத்தவுள்ளது.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு புதிய சிக்கல்
இதையொட்டி சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் நாளில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் என்பதால் நடிகர் விஜயின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிட முடியுமா? அதில் என்ன பிரச்சனைகள் உள்ளன? என தேர்தல் ஆணைய வழக்கறிஞர்களிடம் கேட்ட போது, "அரசியல் கட்சி தலைவராக இருப்பதால் விஜய் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின் அரசியல் விமர்சனங்களுடன் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் தேர்தல் பிரச்சரமாக கருதப்படுவதால் அதை வெளியிட தடை விதிக்கும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து "நமோ" என்ற தலைப்பில் தொடர் வெளியிட தனியார் தொலைக்காட்சி திட்டமிட்டிருந்தது.
ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் அந்த தொடரை வெளியிடுவது, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தேர்தல் பிரச்சாரமாக மாறிவிடும் என்பதால், அதனை வெளியிட கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. தொடர்ந்து அந்த தொடர் வெளியாகவில்லை.
தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பாக 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிட்டாலும், பின்பு வெளியிட்டாலும் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன் படத்தை வெளியிட்டால், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் வரும் போது அரசியல் விமர்சனங்கள் உள்ள படத்தை நிறுத்தி வைக்க ஆணையத்துக்கு தன்னிச்சையாக அதிகாரம் உள்ளது.
தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பின்பு, வேட்பாளராக விஜய் போட்டியிட முடிவு செய்தால் அரசியல் வசனங்கள் கொண்ட 'ஜனநாயகன்' அவரது தேர்தல் பிரச்சாரமாக கருதி படத்துக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் செலவு செய்த 500 கோடி ரூபாய் நடிகர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சார கணக்கில் சேர்க்கப்படும் என்பதால் படத்தை தற்போது வெளியிட வாய்ப்புகள் குறைவு" என்றார்.
அரசியல் வசனங்கள் இருந்தாலும் தடை விதிப்பது தேவையற்றது
மேலும், இது குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் சந்திரசேகரன் கூறுகையில், ''திரைப்படங்களை மக்கள் பொழுதுபோக்குக்காக பார்க்கின்றனர். அதற்கு கேளிக்கை வரியும் வசூலிக்கப்படுகிறது. எந்த தலைவரையும், கட்சியையும் குறிப்பிட்டு சொல்லாத வரை படத்தில் அரசியல் வசனங்கள் இருந்தாலும் தவறாக கருதக் கூடாது.
ஒரு படத்துக்கு தடை விதித்தால் தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் செய்வதாகிவிடும். தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை மறைமுகமாக அந்த படத்துக்கான விளம்பரமாக மாறி விடும். விஜய் தனது கட்சி மற்றும் சின்னத்தை படத்தில் குறிப்பிடாத வரை எப்படி தேர்தல் பிரச்சாரமாக கருத முடியும்? குறிப்பிட்ட ஒருவரை பற்றி பேசாத வரை அதில் அரசியல் வசனங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு தடை விதிப்பது தேவையற்றது'' என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் புருஷோத்தமன், ''தேர்தலுக்கு முன் அரசியல் வசனத்துடன் பல படங்கள் திரைக்கு வருகின்றன. அனைத்தையும் தேர்தல் நேரத்தில் தடை விதிக்க முடியமா? குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக வசனங்கள் இருந்தால் தடை விதிக்கலாம். அதற்காக அரசியல் விமர்சனங்களே இருக்க கூடாது என்று தடை விதிப்பது தேவையற்றது.
பீகாரில் தேர்தல் நேரத்தில் குடும்ப தலைவிகளுக்கு தலா 10,000 ரூபாய் உதவித்தொகையை அவர்களின் வங்கி கணக்கில் மாநில அரசு செலுத்தியது. ஏன் தேர்தல் ஆணையம் அப்போது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? அரசியல் விமர்சனம் செய்வது நடைமுறையில் இருப்பது தான்'' என்று தெரிவித்தார்.