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நடிகர் ரவி மோகன் இல்லத்தில் திருட்டு: 5 பேர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார்

நடிகர் ரவி மோகனின் வீட்டின் லாக்கரில் இருந்த 3 லட்சம் பணம், ஒரு டைமண்ட் செயின் திருடப்பட்டுள்ளதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:50 PM IST

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சென்னை: நீலாங்கரையில் உள்ள ரவி மோகன் இல்லத்தில் திருட்டு நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரவி மோகன் வீடு சென்னை நீலாங்கரை பகுதியில் உள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அவருடைய வீட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றவர்கள் வீடு திரும்பவில்லை என காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் வந்துள்ளது.
நீலாங்கரை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்த்த போது இரண்டு பணிப்பெண் மற்றும் அவரது மகன் உள்ளிட்டோர் வீட்டிற்குள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்த போது, தங்கள் வீட்டில் நகை, பணம் திருடு போனதால் வீட்டில் வைத்து இவர்களிடம் விசாரித்து வருவதாக நடிகர் ரவி மோகன் தரப்பில் கூறப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் நீங்கள் இது போல விசாரிக்க கூடாது. எங்களிடம் புகார் அளியுங்கள் என்று கூறி அவர்கள் அனைவரையும் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதனை அடுத்து ரவி மோகனின் மேலாளர் கோகுல் நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில் நடிகர் ரவி மோகனின் வீட்டின் லாக்கரில் இருந்த 3 லட்சம் பணம், ஒரு டைமண்ட் செயின் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டில் பணியாற்றி வரும் 2 ஓட்டுநர்கள், 1 பி.ஏ, பணிப்பெண் மற்றும் அவரது மகன் என ஐந்து நபர்கள் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து நீலாங்கரை போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

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POLICE COMPLAINT
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