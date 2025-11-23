ETV Bharat / entertainment

'அகண்டா 2: தாண்டவம்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு!

இந்தியாவில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்ற கும்பமேளா நிகழ்ச்சி ட்ரெய்லரில் இடம்பெற்று இருக்கிறது.

'அகண்டா 2: தாண்டவம்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'அகண்டா 2: தாண்டவம்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா மற்றும் ப்ளாக் பஸ்டர் இயக்குநர் போயபாடி ஶ்ரீனு கூட்டணியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் மாபெரும் அதிரடி திரைப்படமான அகண்டா 2:தாண்டவம், வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாவதற்கு தயாராகியுள்ளது.

பெங்களூரில் நடைபெற்ற விழாவில், கன்னட நடிகர் சிவ ராஜ்குமார் முன்னிலையில், படத்தின் தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் டிரெய்லர்கள் வெளியிடப்பட்டது. டிரெய்லர் ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையுடன் தொடங்குகிறது. இந்தியாவின் ஆன்மீக அடித்தளத்தை அழிக்க, நாட்டின் உள்ளும் வெளியும் செயல்படும் தீயசக்திகள் ஒன்று சேர்கின்றது என்பது போலவும், இவர்களின் நோக்கம் சனாதன இந்துத்துவா தர்மத்தை முழுமையாக அழித்து, தேசத்தை குழப்பமும் பயமும் நிறைந்த நிலைக்கு தள்ளுவது தான் என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவது போன்று ட்ரெய்லரில் காட்சிகள் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால் நம்பிக்கை குலையும் அந்த தருணத்தில், தெய்வீக தீப்பொறி போல எழும் சக்தி… தான் அகண்டா! புராண வலிமையும் தேசபக்தியும் கலந்த ஒரு அதீத சக்தியாக, தீயதை சுட்டெரிக்க அகண்டா கதாபாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயக்குநர் போயபாடி ஶ்ரீனு இந்த முறை மிக விரிவான, எல்லைகளைத் தாண்டும் தொலைநோக்கு பார்வையில் படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். ஆன்மீக ஆற்றலும் தேசிய பாதுகாப்பும் ஒன்றிணையும், பெரும் உலகை அகண்டா 2 கட்டியெழுப்புகிறது.

இந்தியாவில் 40 நாட்கள் நடைபெற்ற கும்பமேளா நிகழ்ச்சி ட்ரெய்லரில் இடம்பெற்று இருக்கிறது. நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணாவின் கோபம், தெய்வீகத்தின் வடிவம். அவரது சக்தியை நிறுத்த முடியாத புயல். இரண்டு கதாபாத்திரங்களில் நடித்தாலும், அகண்டா அவதாரம் திரையை முழுமையாக ஆட்சி செய்கிறது. அவரது நடை, பார்வை, வசனங்கள், அனைத்துமே வழக்கமான பழைய படங்களை மீண்டும் நினைவூட்டுகின்றன.

ஆதி பினிசெட்டி வில்லனாக வருகிறார். சம்யுக்தா நாயகியாக நடித்துள்ளார். ஹர்ஷாலி மால்ஹோத்ராவின் சிறிய காட்சிகள் நடித்திருக்கிறார். இசையமைப்பாளர் தமன் S உடைய அதிரடி பின்னணி இசையில் தெய்வீக கலந்து சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது. தம்மிராஜுவின் எடிட்டிங் கச்சிதமாகவும், A.S. பிரகாஷின் கலை அமைப்பு படத்தை பிரம்மாண்டமாக மாற்றியுள்ளது.

தேசபக்தி, ஆன்மீக வலிமை மற்றும் மாஸ் எலிவேஷன் என இந்த மூன்றையும் இணைத்து, அகண்டா 2 டிரெய்லர் உண்மையான NBK ஸ்டைல், சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக் போல வசனம் பேசி அவர் துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்று காட்சிகள் அவரது ரசிகர்களுக்கு வெகுவாக கவரும் வண்ணம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் அகண்டா 2 - தாண்டவம் திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாவது குறிப்பிடத்தக்கது.

