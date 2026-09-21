80-களின் இளவரசிகள் - ரஜினி, கமலுடன் இணைந்து நடித்த அம்பிகா, ராதா சகோதரிகளின் திரைப்பயணம்
ஏ.ஆர்.எஸ். கார்டன் படப்பிடிப்பு தளத்தை எம்.ஜி.ஆர். திறந்து வைத்த காரணத்தினாலேயே, அந்த இடத்தை அவர் தானமாக வழங்கினார் எனத் தகவல்கள் பரவின.
Published : September 21, 2026 at 8:04 PM IST
-BY ஐயப்ப மூர்த்தி
நடிகையும் தனது அக்காவுமான அம்பிகா 46 கோடி ரூபாய் செக் மோசடி செய்துவிட்டதாக நடிகை ராதா, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்துள்ள சம்பவம், தமிழ் திரையுலக வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது.
கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லாரா பகுதியைச் சேர்ந்த குஞ்ஞன் நாயருக்கும் சரசம்மாவுக்கும் 1962 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் அம்பிகா. அடுத்து 1965-இல் பிறந்தவர் ராதா. அம்பிகாவிற்கு அனிதா என்றும், ராதாவிற்கு சந்திரிகா என்றும் பெற்றோர் பெயர் சூட்டினார்கள்.
அம்பிகாவின் முதல் திரைப்பட வாய்ப்பு
அம்பிகாவுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே நடனம், சினிமா மீது அதிக ஆர்வம் இருந்தது. 1976-ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் ‘சோட்டாணிக்கரை அம்மா’ என்ற மலையாளப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெறுவதை அறிந்த அம்பிகா, அந்தப் படப்பிடிப்பைப் பார்க்க வேண்டும் என்று தனது தாயிடம் அடம்பிடித்து அங்கு சென்றுள்ளார். அப்போது படக்குழுவினருக்கு ஒரு சிறுமி தேவைப்பட்ட நிலையில், அம்பிகாவுக்கு அந்தச் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது.
காய்ச்சல் இருந்தபோதிலும் நடித்து முடித்திருக்கிறார் அம்பிகா. அதைத் தொடர்ந்து அவர் மலையாளத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக சில படங்களில் நடித்தார். பின்னர், 1978-ல் ‘சமயமாயில்ல போலும்’ திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து 1979-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘சக்களத்தி’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரை உலகில் அறிமுகமானார். தேவராஜ்–மோகன் இயக்கத்தில் உருவான அந்தப் படத்தில் சுதாகர், விஜயன், ஷோபா உள்ளிட்டோருடன் அம்பிகாவும் நடித்திருந்தார்.
ராதாவின் முதல் திரைப்பட வாய்ப்பு
ராதாவுக்கு 13 வயது இருக்கும்போது, அவருடைய வீட்டுக்கு இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்று சினிமாவில் நடிக்க விருப்பமா என கேட்டுள்ளார். அவரிடம், சினிமா குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்றும், சொல்லிக்கொடுத்தால் பார்த்து அப்படியே நடிப்பேன் என்று ராதா பதில் அளித்துள்ளார்.
பின்னர், 1981-இல் பாரதிராஜா இயக்கிய ‘அலைகள் ஓய்வதில்லை’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார் ராதா. கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடித்த அந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதுடன் ராதாவை முன்னணி கதாநாயகியாகவும் நிலைநிறுத்தியது. ராதாவின் மேரி கதாபாத்திரம் அன்றைய இளசுகள் மத்தியில் ஆழமாய் இடம் பிடித்திருந்தது.
இரு சகோதரிகளும் இணைந்து நடித்த படங்கள்
அம்பிகா ஏற்கெனவே திரைத்துறையில் அறிமுகமாகி சில ஆண்டுகள் நடித்திருந்த நிலையில், ராதாவின் அறிமுகமும் வெற்றிகரமாக அமைந்ததால் இரு சகோதரிகளும் தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து கவனம் பெற்றனர். இருவரும் முதன்முதலில் ஒன்றாக நடித்த திரைப்படம் ‘எங்கேயோ கேட்ட குரல்’. 1982-ஆம் ஆண்டு வெளியான அந்த படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் அம்பிகா கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார்; ராதாவும் அவருடன் இணைந்து நடித்திருந்தார். அதன் பின்னர் இருவரும் பல திரைப்படங்களில் இணைந்து நடித்தனர். ‘வெள்ளை ரோஜா’, ‘இதய கோவில்’, ‘மனக்கணக்கு’, ‘காதல் பரிசு’, ‘அண்ணாநகர் முதல் தெரு’ உள்ளிட்ட படங்களில் இருவரும் இணைந்து திரையில் தோன்றியுள்ளனர்.
அம்பிகாவின் வெற்றி படங்கள்
ரஜினிகாந்துடன் நடித்த ‘எங்கேயோ கேட்ட குரல்’ மற்றும் கமல்ஹாசனுடன் நடித்த ‘சகலகலா வல்லவன்’ ஆகிய இரு படங்களும் ஒரே நாளில், 1982 ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி வெளியாகி, அம்பிகாவின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான திரைப்படங்களாகின.
இதன் மூலம் அம்பிகா முன்னணி கதாநாயகியாக தனது இடத்தை மேலும் வலுப்படுத்தினார். பல்வேறு முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்து நடித்த அவர், தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் கவனம் பெற்றார்.
ராதாவின் வெற்றி படங்கள்
ராதாவை பொறுத்தவரை, அவரது முதல் திரைப்படமான ‘அலைகள் ஓய்வதில்லை’ அவருக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. கார்த்திக் உடன் அவர் இணைந்து நடித்த இந்தப் படம் வெற்றி பெற்றதையடுத்து இருவரும் இணைந்து பல திரைப்படங்களில் நடித்தனர்.
‘இளஞ்சோடிகள்’, ‘பக்கத்து வீட்டு ரோஜா’, ‘வாலிபமே வா வா’, ‘நல்ல தம்பி’ உள்ளிட்ட படங்கள் அவர்களது கூட்டணியில் வெளியாகின. அதேபோல் கமல்ஹாசனுடனும் ராதா பல படங்களில் நடித்துள்ளார். ‘தூங்காதே தம்பி தூங்காதே’, ‘ஒரு கைதியின் டைரி’, ‘ஜப்பானில் கல்யாணராமன்’, ‘காதல் பரிசு’ உள்ளிட்ட படங்கள் அனைத்துமே வெற்றி படங்களாக அமைந்தன. ராதாவின் திரைப்பயணத்தில் மகுடமாய் அமைந்தது பாரதிராஜா இயக்கிய ‘முதல் மரியாதை’. அந்த படத்தில் ராதாவின் நடிப்பு அவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க பாராட்டுகளை பெற்றுத் தந்தது. அந்தப் படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான ஃபிலிம்பேர் விருதையும் அவர் பெற்றார்.
80-களின் இளவரசிகள்
அம்பிகா, ராதா இருவரும் தங்களின் தனித்தனி திரைப்பயணத்தில் முன்னணி கதாநாயகர்களான ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பலருடன் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். இருவரும் சகோதரிகள் என்பதுடன், ஒரே காலகட்டத்தில் முன்னணி நடிகைகளாகவும் வலம் வந்தது அவர்களது திரைப்பயணத்தின் தனிச்சிறப்பாகும்.
ஏ.ஆர்.எஸ். கார்டன் சர்ச்சை
சென்னை போரூர் அருகில் அம்பிகா, ராதா, அவர்களின் தாயார் சரசம்மா ஆகியோரின் பெயர்களில் முதல் எழுத்துகளில், 'ஏ.ஆர்.எஸ். கார்டன்' என்ற பெயரில் படப்பிடிப்பு தளம் திறக்கப்பட்டது. இதனை 1984-ஆம் ஆண்டு, அன்றைய முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர். திறந்து வைத்தார்.
அந்த படப்பிடிப்பு தளத்தை எம்.ஜி.ஆர். திறந்து வைத்த காரணத்தினாலேயே, அந்த இடத்தை அவர் தானமாக வழங்கினார் எனத் தகவல்கள் பரவின. பின்னர், அது அரசு நிலம் அல்ல என்றும், முறையான ஆவணங்களின்படி விலைக்கு வாங்கப்பட்ட இடம் என்றும் உரிமையாளர்கள் தரப்பு தெரிவித்தது.
46 கோடி ரூபாய் செக் மோசடி- அக்கா, தங்கை உறவில் விரிசல்
நடிகை அம்பிகா, கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இயக்குநர் பாலாவின் அவன்- இவன் உள்ளிட்ட படங்களில் குணச்சித்தர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். அவ்வப்போது அரசியல் மேடைகளில் பேசி வருகிறார். அம்பிகாவும், ராதாவும் அவ்வப்போது சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளில் தோன்றுவார்கள்.
அக்கா, தங்கை இருவரும் இணக்கமாக வாழ்ந்து வந்த நிலையில், தனது சகோதரி அம்பிகா ரூ.46 கோடி செக் மோசடி செய்துவிட்டதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடிகை ராதா திடீரென்று புகார் அளித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் காவல் துறை விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று ராதா தெரிவித்துள்ளார். அம்பிகா மீது ராதா புகார் தெரிவித்திருப்பது தமிழ் திரையுலக வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.