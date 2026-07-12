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'கானக்குயில் மட்டுமல்ல' தென்னிந்திய இசையுலகின் 'சுயமரியாதைச் சுடர்'

4 தேசிய விருதுகள், பல்வேறு மாநில அரசின் உயரிய விருதுகள் என பல சாதனைகளைத் தன் வசம் வைத்திருந்தாலும், எளிமையின் சிகரமாகவே வாழ்ந்தவர் எஸ்.ஜானகி

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியுடன் 'கானக்குயில்' எஸ்.ஜானகி - கோப்புப்படம்
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியுடன் 'கானக்குயில்' எஸ்.ஜானகி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 12:06 AM IST

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-BY எஸ். சையத் இப்ராஹிம்

சென்னை: தென்னிந்திய திரையிசை உலகில் ஆறு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாகத் தன் குயில் குரலால் மொழி கடந்து கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கட்டிப் போட்டவர் எஸ். ஜானகி.

ஆந்திராவில் பிறந்து, தமிழகத்தை தன் கலைத் தாயகமாக கொண்டு, தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் கோலோச்சிய இசை அரசி அவர். திரையுலகில் எத்தனையோ பாடகிகள் வந்து சென்றாலும், எஸ்.ஜானகி தனித்து தெரிவதற்குக் காரணம் அவரின் அசாத்திய குரல் வளம் மட்டுமல்ல, ஒரு கலைஞனுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக உயரிய பண்பான "சுயமரியாதை" மற்றும் "கொள்கை உறுதி" இவற்றுடன் அவர் வாழ்ந்து காட்டியது தான்.

ஆரம்பகால வாழ்க்கை

எஸ்.ஜானகி 1938 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 அன்று ஆந்திராவின் குண்டூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ரேபல்லே என்ற ஊரில் பிறந்தார். சிறு வயது முதலே இசையின் மீது தீராத ஆர்வம் கொண்ட அவர், நாதஸ்வர வித்வான் பைடிசுவாமி என்பவரிடம் முறையாக இசை பயின்றார்.

1957 ஆம் ஆண்டு 'விதிவிலக்கு' என்ற தமிழ் திரைப்படத்தில் "விண்ணுக்கு மேலிருக்கும்..." என்ற பாடலை பாடி தன் இசை பயணத்தைத் தொடங்கினார். அதே ஆண்டில் தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளிலும் அறிமுகமாகி, மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே தென்னிந்தியாவின் தவிர்க்க முடியாத குரலாக மாறினார்.

பன்முகக் குரல் வித்தை

எஸ். ஜானகியின் குரல் என்பது இசையமைப்பாளர்களுக்கு ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதம். எந்த ஒரு கதாபாத்திரத்திற்கும், எந்த ஒரு உணர்வுக்கும் ஏற்ப தன் குரலை அப்படியே உருமாற்றும் அசாத்திய வித்தை அவருக்குக் கைவந்த கலை.

குழந்தை குரல்

பல திரைப்படங்களில் குழந்தை பாடல்களை பாடி அசத்தியவர். 'சம்சாரம் சங்கீதம்' திரைப்படத்தில் அவர் பாடிய 'ஐ எம் எ லிட்டில் ஸ்டார்' பாடல் சிம்பு ரசிகர்களுக்கு இன்றைக்கும் ஃபேவரிட் பாடல்.

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள

இளையராஜாவின் கிராமிய இசைக்கு எஸ்.ஜானகியின் குரல் மிகப் பொருத்தமாக இருக்கும். "அடி ஆத்தாடி இளமனசு ஒண்ணு..." உள்ளிட்ட பாடல்கள் இன்றும் கிராமத்துத் தென்றலாக நமது காதுகளை சுற்றி சுற்றி வீசுகின்றன.

மேற்கத்திய மற்றும் செவ்வியல் துள்ளல்

"வச்சப் பார்வ தீராதடி..." அல்லது "ராதா ராதா நீ எங்கே..." போன்ற பாடல்களில் மேற்கத்திய பாணியிலும், சில பாடல்களில் மிகக் கடினமான கர்நாடக சங்கீத ஸ்வரங்களையும் மிக அநாயாசமாகப் பாடி அசத்தியவர்.

மொழிகளைக் கடந்த பன்மொழி வித்தகர்

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர் என்றாலும், மலையாளம் மற்றும் கன்னட திரையுலகினர் இவரை தங்கள் வீட்டுப் பெண்ணாகவே கருதினர். மலையாளத்தில் இவர் பாடிய ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் அந்த மாநிலத்தின் கலாச்சாரத்தோடு கலந்தவை.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, துளு, சௌராஷ்டிரா, சமஸ்கிருதம், சிங்களம், ஆங்கிலம் என 25-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 48,000-க்கும் அதிகமான பாடல்களை பாடி சாதனை படைத்துள்ளார்.

பிற மொழிகளில் பாடும் போது உச்சரிப்பில் எவ்வித தவறும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் அவர் காட்டிய அக்கறை இளைய தலைமுறையினர் கற்க வேண்டிய பாடம்.

சுயமரியாதையின் சிகரம்

கலைஞர்கள் தங்களின் திறமைக்கான அங்கீகாரமாக விருதுகளை எதிர்பார்ப்பது இயல்பு. ஆனால், எஸ்.ஜானகி விருதுகளை விட தன் சுயமரியாதையையும், தென்னிந்தியக் கலைஞர்களின் கௌரவத்தையும் மிக உயர்வாகக் கருதினார்.

2013 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு இவருக்கு இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'பத்மபூஷண்' விருதை அறிவித்தது. ஆனால், அந்த விருதை அவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார். இதற்குக் காரணமாக அவர் கூறிய வரிகள் இந்தியத் திரையுலகையே உலுக்கின.

"இந்த விருது 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தென்னிந்தியக் கலைஞர்களை மத்திய அரசு எப்போதும் தாமதமாகவே அங்கீகரிக்கிறது. காலம் கடந்த இந்த விருது எனக்கு தேவையில்லை. என் ரசிகர்களின் அன்பும், கைதட்டலுமே எனக்குப் போதுமானவை" என்றார்.

மத்திய அரசின் விருதுக் குழுவினர் தென்னிந்தியக் கலைஞர்களின் திறமையையும் உழைப்பையும் உரிய நேரத்தில் அங்கீகரிப்பதில்லை என்ற தன் ஆதங்கத்தை அவர் பதிவு செய்தார்.

2013-ஆம் ஆண்டின் பத்ம விருதுகள் பட்டியலில் தென்னிந்தியர்களை விட வடஇந்தியக் கலைஞர்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததையும் அவர் தைரியமாக சுட்டிக்காட்டினார்.

மத்திய அரசின் விருதுக்கு முன்பாக, ஒரு தென்னகக் கலைஞராகத் தன் திராவிட சுயமரியாதையை உரக்கச் சொன்ன அவரது துணிச்சல், அவரைப் பாடகியாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு சிறந்த ஆளுமையாகவும் உயர்த்திக் காட்டியது.

உச்சத்தில் இருக்கும் போதே ஓய்வு

பெரும்பாலான கலைஞர்கள் தங்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறையும் போதோ அல்லது உடல்நலம் குன்றும் போதோ தான் திரையுலகை விட்டு விலகுவார்கள். ஆனால், ஜானகி அம்மா தன் குரல் வளம் சற்றும் குறையாத நிலையிலேயே, 2016 ஆம் ஆண்டு தன் 60 ஆண்டுகால இசைப் பயணத்திற்குத் தானே முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்

மலையாளப் பாடலான "அம்மா பூவினு..." ஆகிய பாடல்களோடு தன் கலைப் பயணத்தை அவர் நிறைவு செய்தார்.

"நான் நீண்ட காலம் பாடி விட்டேன், எனக்கு இப்போது வயது ஆகிவிட்டது. இனிவரும் காலங்களில் ஓய்வெடுக்கவும், இளைய தலைமுறை கலைஞர்களுக்கு வழிவிடவும் விரும்புகிறேன்" என்று கூறி அவர் திரையிசையிலிருந்து கம்பீரமாக விடைபெற்றார்.

4 தேசிய விருதுகள், பல்வேறு மாநில அரசின் உயரிய விருதுகள் எனப் பல சாதனைகளைத் தன் வசம் வைத்திருந்தாலும், எளிமையின் சிகரமாகவே வாழ்ந்து காட்டினார் எஸ்.ஜானகி.

அவர் பாடிய தாலாட்டுப் பாடல்கள் நம்மைத் தூங்க வைத்தன. சோகப் பாடல்கள் நம் இதயத்தை கனக்க வைத்தன. துள்ளல் பாடல்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தின. தன் காந்தக் குரலால் கானக்குயிலாகவும், தன் கொள்கைகளால் சுயமரியாதைக் குயிலாகவும் வாழ்ந்து காட்டிய எஸ். ஜானகியின் புகழ், காற்றுள்ள வரை திரையிசை வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும்.

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