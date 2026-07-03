'ஜெயிலர் 2' படத்தின் 'ஒன் நேம்' ஆடியோ ட்ராக் வெளியானது!
நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15- ஆம் தேதி அன்று வெளியாகும் என்று சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 3, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு டீசரில் இடம்பெற்றிருந்த 'ஒன் நேம்' ஆடியோ ட்ராக்கை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஜெயிலர்' திரைப்படம், உலகம் முழுவதும் ரூபாய் 600 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்த இப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் கலாநிதி மாறன் தயாரித்திருந்தார்.
இப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதையடுத்து படத்தில் பணியாற்றிய ரஜினிகாந்த், நெல்சன் திலீப்குமார், அனிருத் ஆகியோருக்கு மூன்று விலை உயர்ந்த கார்களைப் பரிசாக வழங்கினார் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலாநிதி மாறன்.
முதல் பாகத்தைப் போலவே, இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால் மற்றும் சிவராஜ்குமார் சிறப்பு தோற்றங்களில் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷனும் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இதன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துவிட்டதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது.
One name to rule the game!☝🏻😎 #OneName is streaming now on your favorite audio platforms! ⚡— Sun Pictures (@sunpictures) July 3, 2026
🎵 https://t.co/zvMyfj6DAu@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren… pic.twitter.com/osv1iRm99M
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ‘ஜெயிலர்’ முதல் பாகத்தின் தோற்றத்திலேயே 'ஜெயிலர் 2' பாகத்திலும் நடித்துள்ளார். அதனை உறுதிச் செய்யும் விதமாகவே கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 14- ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டிருந்த ப்ரோமோ வீடியோவில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாஸாக எதிரிகளை மிரட்டி இருப்பார்.
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இப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், வரும் அக்டோபர் 15- ஆம் தேதி 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு வீடியோவில் முதல் பாகத்தின் வில்லனான விநாயகன் (வர்மன் கதாபாத்திரம்) என்னை கொன்று விட்டால் இது முடிந்துவிடாது, எனக்கு பின்னால் பெரிய நெட்வொர்க் இருக்கிறது, உன்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என மிரட்டலான தோனியுடன் கதாநாயகன் ரஜினிகாந்த்தை (முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரம்) பார்த்துச் சொல்வதுபோல காட்சிகள் வெளியாகி இருக்கிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற கதாபாத்திரங்களின் முகங்கள் வேகமாக வந்து செல்கிறது; இறுதியாக விமான ஓடுதளத்தில் தூரத்தில் ரஜினிகாந்த் நிற்பதுபோல வீடியோ முடிவடைகிறது. இந்த நிலையில், 'ஜெயிலர் 2' படத்தின் அறிவிப்பு டீசரில் இடம் பெற்றிருந்த ‘ஒன் நேம்’ ஆடியோ ட்ராக்கை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.