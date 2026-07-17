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வாயை பிளக்க வைக்கும் ’ஐமேக்ஸ்’ பிரமாண்டம் - நோலனின் ’ஒடிசி’ படத்திற்கு டிக்கெட் விலை 3,000 ரூபாய்

சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளில் ரூ. 508 என்ற குறைந்த விலையிலேயே ‘ஒடிசி’ படத்தின் டிக்கெட் விற்கப்படுகிறது.

ஒடிசி திரைப்பட போஸ்டர்
ஒடிசி திரைப்பட போஸ்டர் (Film Posters)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 10:05 AM IST

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ஹைதராபாத்: ’ஒடிசி’ திரைப்படம் 2 மில்லியன் அடி உயரம் கொண்ட ஐமேக்ஸ் 70MM சினிமா ரீல்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாலிவுட் திரைப்பட இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் எலியட் பேஜ், மேட் டாமன், செண்டயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஒடிசி’ (The Odyssey). இப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியாகிறது.

கிரேக்கக் கவிஞர் ஹோமர் கடந்த 8ஆம் நூற்றாண்டு எழுதிய இரண்டு புனைவுக் கதைகளில் ஒன்று ‘ஒடிசி’. டிரோஜன் போரில் வென்று டிராய் நகரை கைப்பற்றிய பிறகு ஒடிசியஸ் என்னும் கிரேக்க பேரரசன், தனது சொந்த நாடான இத்தாகாவுக்கு திரும்புவதே இப்படத்தின் கதை. உலகளவில் பிரபலமான இயக்குநராக அறியப்படும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலனின் கனவுப் படமாக ‘ஒடிசி’ உருவாகியுள்ளது.

ஐமேக்ஸ் பிரமாண்டத்தில் ஒடிசி

இப்படத்தில் மற்றொரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பம் தான். ‘ஒடிசி’ திரைப்படம், சினிமா வரலாற்றில் முதல் முறையாக 70mm ஐமேக்ஸ் ஃபிலிம் கேமராவில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரிய திரைகளில், 4K லேசர் தொழில்நுட்பத்தில் இப்படம் உலகம் முழுவதும் இன்று வெளியாகிறது.

பொதுவாக நோலன் படங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் பார்வையாளர்களுக்கு சிறப்பான அனுபவத்தை அளிக்கும். இம்முறை ரசிகரக்ளுக்கு தத்ரூபமான காட்சி அனுபவத்தை அளிக்கும் ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் அவரது படம் வெளியாவதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் முன் எப்போதும் இல்லாத எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நோலன் இயக்கும் படங்கள் 3 மணி நேரத்திற்கு மேல் நீளம் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இப்படம் 2 மணி நேரம் 53 நிமிடங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஐமேக்ஸ் நிறுவனம் கிறிஸ்டோஃபர் நோலனிற்காக கேமராவில் ஒரு சில தனித்துவமான மாற்றங்களையும் செய்து கொடுத்துள்ளது.

600 கிலோமீட்டர் ரீல்

அதன்படி, அதிகளவு எடை கொண்ட ஐமேக்ஸ் கேமரா பயங்கர சத்தம் எழுப்பும் என்பதால், எடை குறைவான, சத்தம் எழுப்பாத கேமராக்களை உருவாக்கி வழங்கியுள்ளது. அதன்படி ஒடிசி திரைப்படம் 2 மில்லியன் அடி உயரம் கொண்ட ஐமேக்ஸ் 70MM சினிமா ரீல்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தின் ரீல்கள் மட்டும் 600 கிலோமீட்டர்களை தாண்டும்.

இந்நிலையில், ‘ஒடிசி’ திரைப்படம் ஐமேக்ஸ் திரையில் தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்கும் என்பதால், சினிமா ரசிகர்கள் ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் 2,500 திரைகளுக்கு மேல் ‘ஒடிசி’ திரைப்படம் வெளியாகிறது. அதில் ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளில் படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதன் காரணமாக ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விலை எகிறியுள்ளது.

எகிறும் டிக்கெட் விலை

இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக மும்பையில் உள்ள பிவிஆர் பெலடியம் திரையரங்கில் 700 ரூபாய் முதல் 3100 ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக டெல்லியில் உள்ள ப்ரியா ஐமேக்ஸ் லேசர் திரையரங்கில் 900 ரூபாய் முதல் 1100 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதனைத்தொடர்ந்து கொல்கத்தாவில் ஐமேக்ஸ் திரையரங்கில் அதிகபட்சமாக 1240 ரூபாய்க்கும், பெங்களூருவில் 1950 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. இதில் குறைந்தபட்சமாக சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஐமேக்ஸ் திரையரங்குகளில் ஒடிசி படத்திற்கு டிக்கெட் விலை 508 ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்கப்படுகிறது.

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இதனால் அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து நோலன் ரசிகர்கள் சென்னை மற்றும் கோவைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். முன்னதாக நோலன் இயக்கிய ’ஒப்பன்ஹெய்மர்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் 157.50 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், ‘ஒடிசி’ திரைப்படம் முதல் நாள் முன்பதிவு வசூலில் மட்டுமே 20 கோடி ரூபாய் வரை ஈட்டியுள்ளது.

இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகும் நிலையில், முதல் வார இறுதியில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

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