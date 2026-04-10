'ஜனநாயகன்' படக்காட்சிகள் கசிந்தது ஏற்புடையதல்ல; விஜய்க்கு ஆதரவு குரல் எழுப்பிய முன்னணி நடிகர்கள்
படத்தின் காட்சிகள் மற்றும் படத்தின் லிங்க்கை பகிர்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என படக்குழு தரப்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 10, 2026 at 6:11 PM IST
சென்னை: விஜய்யின் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் 'ஜனநாயகன்' படத்தின் காட்சிகள் இணையத்தில் கசிந்திருப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று முன்னணி நடிகர்கள் தங்களின் ஆதரவு குரலை எழுப்பியுள்ளனர்.
விஜய் திரை வாழ்க்கையை விட்டு விலகி முழுநேர அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். இவரின் கடைசிப் படம் என கூறப்படும் 'ஜனநாயகன்' கடந்த ஜனவரி 9 ஆம் தேதி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியிடப்பட இருந்தது. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட சில காரணங்களால் அந்தப் படம் இப்போதும் திரைக்கு வருவதில் சிக்கல் உள்ளது.
அதேவேளையில், நடிகராக விஜய்யின் கடைசிப் படம் இது என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த திரைப்பட ரசிகர்கள் மத்தியிலும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. இந்த மாதிரியான சூழலிலேயே அந்த திரைப்படத்தின் முக்கிய காட்சிகள் இணையத்தில் சமீபத்தில் கசிந்தன.
இது அந்த திரைப்பட குழுவினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்தது. தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்திருப்பது ஏற்புடையதல்ல என திரையுலகைச் சார்ந்த பலரும் தங்களின் ஆதரவு குரலை விஜய்க்கு வழங்கி வருகின்றனர்.
பிரபல நடிகர்களான சிரஞ்சீவி, சிவகார்த்திகேயன், ஜிவி பிரகாஷ், விஜய் ஆண்டணி, போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்டோர் 'எக்ஸ்' வலைதள பக்கத்தில் தங்களின் ஆதரவு குரலை எழுப்பி உள்ளனர்.
The unfortunate leak of #Jananayagan is something that deeply concerns me.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 10, 2026
Cinema is built on trust, effort, and the collective dreams of many.
Such incidents affect all of us in the industry and remind us how crucial it is to protect our creative work.
We stand one with KVN…
நடிகர் சிரஞ்சீவி இதுகுறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த கவலையை அளிக்கிறது. சினிமா என்பது நம்பிக்கை, முயற்சி மற்றும் பலரின் கூட்டு கனவுகளால் கட்டமைக்கப்பட்டது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் திரையுலகில் உள்ள நம் அனைவரையும் பாதிக்கின்றன. மேலும், நமது படைப்புகளைப் பாதுகாப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. எனது எண்ணங்களும் ஆதரவும் படக்குழுவினருடன் உள்ளன. சினிமாவை மதித்து, பாதுகாக்கும் பொறுப்பை நாம் அனைவரும் ஏற்போம்" என கூறியுள்ளார்.
Every film is made with the passion, blood and sweat of hundreds of people - please avoid piracy. Kindly wait for the theatrical release and watch it in theatres.— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) April 10, 2026
Whoever is responsible for this must face strict action.
Respect the talents.
Respect the hard work.
Respect the…
இதேபோல் சிவகார்த்திகேயன் அவருடைய எக்ஸ் பக்கத்தில், "ஒவ்வொரு திரைப்படமும் நூற்றுக்கணக்கானோரின் பேரார்வம், இரத்தம் மற்றும் வியர்வையால் உருவாக்கப்படுகிறது. தயவுசெய்து திருட்டுப் பிரதிகளைத் தவிர்க்கவும். திரையரங்குகளில் வெளியாகும் வரை காத்திருந்து, அங்கேயே பார்க்கவும். இதற்குப் பொறுப்பானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். திறமையாளர்களை மதியுங்கள். கடின உழைப்பை மதியுங்கள். இந்தத் துறையை மதியுங்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
Sad to see Jananayakan affected by piracy.— vijayantony (@vijayantony) April 10, 2026
I sincerely request everyone to support the film through legal platforms during its release.
தொடர்ந்து விஜய் ஆண்டனி அவருடைய எக்ஸ் பதிவில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் திருட்டுப் பிரதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வருத்தமளிக்கிறது. படம் வெளியாகும் போது, அனைவரும் சட்டப்பூர்வமான தளங்கள் மூலம் அதற்கு ஆதரவளிக்குமாறு மனமார்ந்த வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.
Do not support piracy . Respect the talent and hardwork . So much of blood and sweat goes into film making .— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) April 10, 2026
Painful .
🙏🙏🙏#jananayagan
ஜிவி பிரகாஷ், "திருட்டுத்தனத்தை ஆதரிக்காதீர்கள். திறமையையும் கடின உழைப்பையும் மதியுங்கள். திரைப்படத் தயாரிப்பில் மிகுந்த உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் அடங்கியுள்ளது" என்று ஜி.வி.பிரகாஷ் பதிவிட்டுள்ளார்.
"ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்டர்நெட்டில் வெளியானது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று. யார் இதை செய்திருந்தாலும் கடுமையான தண்டனை தர வேண்டும். சென்சாரில் இருக்கும் ஒரு திரைப்படம் எப்படி வெளியில் வர முடியும். ஒட்டு மொத்த திரையுலகமும் இதை கண்டிக்க வேண்டும். தவறு எங்கு நடந்தது என்பதை அறிந்து தக்க தண்டனை கொடுக்க வேண்டும்" என்று திமுக-வின் கலை, இலக்கியப் பகுத்தறிவுக் குழுவின் துணைத் தலைவரும், சின்னத் திரை நடிகருமான போஸ் வெங்கட் பதிவிட்டுள்ளார்.
#ஜனநாயகன் திரைப்படம் முழுமையாக இன்டர்நெட்டில் வெளியானது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று,,— Bose Venkat (@DirectorBose) April 10, 2026
யார் இதனை செய்து இருந்தாலும் கடுமையான தண்டனை தர வேண்டும்.. சென்சாரில் இருக்கும் ஒரு திரைப்படம் எப்படி வெளியில் வர முடியும்..
ஒட்டு மொத்த திரையுலகமும் இதை கண்டிக்க வேண்டும்.. தவறு எங்கு நடந்தது…
இதனிடையே, 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சட்டவிரோத வெளியீட்டு தொடர்புகள் (Links) மற்றும் காட்சிகளை சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிர வேண்டாம் எனப் படக்குழு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பலரின் உழைப்பு, முதலீடு என்பதைக் கடந்து இந்த செயல் நேர்மையின்மையின் வெளிப்பாடு. அதை ஒருபோதும் மக்கள் ஆதரிக்கக் கூடாது எனவும் படக்குழுவினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து, படத்தின் காட்சிகள் மற்றும் படத்தின் லிங்க்கை பகிர்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என படக்குழு தரப்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.