காஜல் அகர்வால் நடித்துள்ள 'தி இந்தியா ஸ்டோரி' ஜூலை 24-இல் ரிலீஸ்

தொழில் துறையின் அலட்சியத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளை இந்தப் படம் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது. அத்துடன் அதிகாரமிக்க நிறுவனங்களின் பொறுப்புணர்வையும் கேள்விக்குறியாக்குகிறது என படத்தின் தயாரிப்பாளர் சாகர் பி ஷிண்டே கூறினார்.

தி இந்தியா ஸ்டோரி போஸ்டர்
தி இந்தியா ஸ்டோரி போஸ்டர் (போஸ்டர்)
Published : April 27, 2026 at 7:58 PM IST

மும்பை: காஜல் அகர்வால் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் தல்படே நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ திரைப்படம் வரும் ஜூலை 24-ஆம் தேதி வெளியாக இருப்பதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

'தி இந்தியா ஸ்டோரி' அல்லது The India Story: Slow Poison என்ற பெயரில் அறியப்படும் இந்த திரைப்படம், விவசாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் ரசாயன உரங்களின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் அதுதொடர்பான ஊழல்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. இது ஒரு குடும்பத்தின் கதையை மட்டுமே கூறாமல் பொதுமக்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை பாதிக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை விவரிக்கிறது. இந்த நிலைமையைத் தடுப்பதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சட்டங்கள் தேவை என்பதையும் இப்படம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இந்த திரைப்படம் உருவானதற்கான காரணம் குறித்து தயாரிப்பாளர் சாகர் பி ஷிண்டே கூறுகையில், "நாட்டின் பல பகுதிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய, பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத ஒரு உண்மையை இந்தக் கதை கூறுகிறது. விவசாயத்தில் ரசாயனங்களின் தவறான பயன்பாடு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது மனித வாழ்வையே பாதிக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இந்த படத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும், பொறுப்புணர்வை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் விரும்புகிறோம்.

இதையும் படிங்க.. கள்ளத்தனமாக மது விற்ற கடையை அடித்து நொறுக்கிய பெண்கள் - WOMEN SMASH LIQUOR SHOP

‎உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்தக் கதை, சுவாரஸ்யமான கதையம்சத்துடன் சமூகப் பொறுப்பையும் சமநிலைப்படுத்தும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில் துறை அலட்சியத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளை இந்தப் படம் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது. அத்துடன் அதிகாரமிக்க நிறுவனங்களின் பொறுப்புணர்வையும் கேள்விக்குறியாக்குகிறது.

‎இந்தியா ஸ்டோரி படம் குறித்து திரைப்படத்தின் இயக்குநர் சேட்டன் டி.கே. கூறுகையில், "‎
‎“இந்தக் கதைக்கு உண்மைத்தன்மையை கொடுக்க ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் உழைத்துள்ளனர். காஜல் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஆகிய இருவரும் மிகவும் நுணுக்கமான நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர். அவர்கள் காட்டிய ஈடுபாடு படத்திற்கு பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது.

ஏற்கெனவே ‎பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் தன்னை நிரூபித்துள்ள காஜல் அகர்வாலும், ஷ்ரேயாஸ் தல்படேவும் முதல் முறையாக இணைந்து நடிதுள்ளனர். இந்த புதிய ஜோடி, கதைக்கு ஆழத்தையும் தீவிரத்தையும் கூட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இன்றைய பார்வையாளர்கள், சிறந்த கருத்துள்ள திரைப்படங்களை அதிகம் விரும்பும் சூழலில், ‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ ஒரு சிறந்த படமாக திகழ்கிறது. சமூக பொறுப்புணர்வை தூண்டும் இந்த படம் சினிமாவைத் தாண்டி முக்கியமான விவாதங்களை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

இதையும் படிங்க.. பெண்களை எங்கும் பாதுகாப்பாக இருக்க விடுவதில்லை; கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி காட்டம்

‎இந்தப் படத்தின் இணை தயாரிப்பாளர்களாக சுமித் பாகடே, அனிதா ஜாதவ், விநாயக் சைதானி, கல்பேஷ் ஷா, தேவ்யானி கொராடே, பிரேம் ஜோஷி ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். ஒளிப்பதிவாளர் நிஷாந்த் பக்வத், இசையமைப்பாளர் மங்கேஷ் தாக்டே, எடிட்டர் ஆஷிஷ் மாத்ரே, பாடலாசிரியர் ஷகீல் அஜாமி, ஒலி வடிவமைப்பாளர் அன்மோல் பாவே ஆகியோரின் பங்களிப்பும் இப்படத்தை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது.

தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய 3 மொழிகளில் வெளியாக இருக்கும் இப்படத்தினை ஜீ ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் உலகளாவிய அளவில் வெளியிடுகிறது.

