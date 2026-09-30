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கடந்த காலங்களில் ரஜினிகாந்த் சொன்ன குட்டிக் கதைகள்

‎'கூலி' இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினி பேசுகையில், பணம், புகழ், பெயர் ஆகியவற்றை விட வீட்டில் நிம்மதியும் வெளியுலகில் மரியாதையும் முக்கியம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார்.

கூலி இசை வெளியீட்டு விழா மேடையில் ரஜினிகாந்த்
கூலி இசை வெளியீட்டு விழா மேடையில் ரஜினிகாந்த் (@sunpictures)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 5:38 PM IST

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- By ஐயப்பமூர்த்தி

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெறுகிறது. கடந்த காலங்களில் அவருடைய திரைப்படங்களின் இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிகளில் அவர் சொன்ன குட்டிக் கதைகள் அதிகம் பேசப்பட்டன. அவற்றில் சில கதைகளை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

2019-ல், ‎'தர்பார்' இசை வெளியீட்டு விழா

‎"‎16 வயதினிலே திரைப்படத்தில் ‘பரட்டை’ கதாபாத்திரம் மூலம் தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் கவனம் பெறத் தொடங்கினேன். அதற்குப் பிறகு ஒரு படத்தில் பிரபலமான ஹீரோவுடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு வந்தது. முதலில் 10,000 ரூபாய் சம்பளம் கேட்டு, பிறகு 6,000 ரூபாய்க்கு நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். எனது வாய்ப்பை உறுதி செய்வதற்காக 100 ரூபாய் அல்லது 200 ரூபாய் முன்பணம் கேட்டேன்.

ஆனால், படப்பிடிப்பு நாளில், தயாரிப்பு நிர்வாகி அந்தப் பணத்தை எனக்கு கொடுக்கவில்லை. பின்னர் இந்த விஷயம் தொடர்பாக, தயாரிப்பாளரிடம் பேசும் போது பிரச்சினையாகி விட்டது. அப்போது, "நீங்கள் இந்தப் படத்தில் நடிக்க வேண்டாம்” என்று கூறி என்னை வெளியே அனுப்பி விட்டனர். அப்போது என்னிடம் வீட்டுக்குச் செல்வதற்கு கூட பணம் இல்லை. அவமானத்துடன் நடந்தே வீட்டுக்கு சென்றேன்.

அந்த சம்பவம் எனக்குள் ஒரு பெரிய வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒருநாள் இதே கோடம்பாக்கம் சாலையில் வெளிநாட்டு காரில் கால் மேல் கால் போட்டு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். பின்னர் வெளிநாட்டு காரை வாங்கியதும், அதில் சென்று என்னை அவமானப்படுத்திய இடத்திலேயே காரை நிறுத்தி சிகரெட் பற்ற வைத்தேன்" என்று கூறி முடித்து விட்டு தனக்கே உரிய பாணியில் ரஜினி சிரித்தபோது ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கைதட்டி வரவேற்றனர். இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், "அவமானத்தை பழிவாங்கும் கோபமாக பார்க்காமல், வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற உந்துசக்தியாக மாற்றிக்கொண்டேன்" என்று ரஜினி கூறியதுதான்.

2023-ல், '‎ஜெயிலர்' இசை வெளியீட்டு விழா

‎"எல்லா துறையிலும் ஒருவர் மீது வெறுப்பு காட்டுவது இருக்கும். எனக்கு மட்டுமல்ல. பள்ளி, கல்லூரி, பணியிடங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் இதை பலரும் அனுபவித்திருப்பார்கள். விலங்கினங்களில் குரங்கு சேட்டை பிடித்தது. பறவை இனங்களில் காகம் எப்போதும் குறும்பு செய்யும். கழுகு எப்போதும் மேலே உயரமான இடத்தில் பறக்கும். எப்பொழுதாவது தான் கழுகு கீழே வரும். காகம் வந்து புறா உள்ளிட்ட சிறிய பறவைகளை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும். கழுகு உயரமான இடத்தில் மிதந்து பறந்து கொண்டே இருக்கும்.

கழுகை பார்த்து காகத்திற்கு பொறாமை. இதனால், கழுகை பார்த்து காகம் கொத்தும். ஆனால், கழுகு எதுவும் செய்யாது. இன்னும் கொஞ்சம் உயரமான இடத்திற்கு போகும். காகம் விடாது, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே செல்லும்.

கழுகு இன்னும் மேலே போகும். காகமும் மேலே போகும்; ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் காகத்தால் மேலே செல்ல முடியாது; வியர்த்து விறுவிறுத்து கீழே வந்து விடும். மொழிகளிலேயே மிகவும் உயர்ந்த மொழி மௌனம். நம்மை யாராவது எதிர்த்தாலோ, சீண்டினாலோ, அதற்கு சிறந்த பதில் மௌனம்" என்று ரஜினி கூறிய போது ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர். ரஜினியின் இந்த குட்டிக்கதை, அப்போது பேசுபொருளாக விவாதிக்கப்பட்டது.

2024-ல், '‎வேட்டையன்' இசை வெளியீட்டு விழா

"புவனா ஒரு கேள்விக் குறி, முள்ளும் மலரும் படத்தில் நடித்த மாதிரி, நீங்கள் நடிக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என இயக்குநர் ஞானவேல் என்னிடம் கேட்டார். அப்போது எனக்கு ஒரு கதை தான் நினைவுக்கு வந்தது.

ஒரு துணி துவைக்கும் தொழிலாளி தனது துணிப் பொதிகளை எடுத்துச் செல்ல ஒரு கழுதையை வைத்திருந்தார். ஒருநாள் அந்தக் கழுதை காணாமல் போகிறது. அதைத் தேடிச் சென்ற அவர் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து விடுகிறார். அவர் எதுவும் பேசாமல் இருப்பதைப் பார்த்த மக்கள், அவரை மிகப்பெரிய ஞானி என்று நினைத்து அவரைச் சுற்றி திரள்கிறார்கள். அவர் சைகையில் சொல்வது நடப்பதாக நம்பினார்கள். ஊரே அவரை ஞானி என்று போற்றுகிறது.

அவருடைய காணாமல் போன கழுதை, ஒருநாள் திரும்பி வந்து நின்றது. அதை பார்த்ததும் “என் கழுதை வந்துவிட்டது; என் கழுதை வந்துவிட்டது” என்று அவர் மகிழ்ச்சியுடன் கத்தினார். அப்போது தான் அவர் ஞானி அல்ல; அவர் கழுதையைத் தேடி வந்தவர் என்பது சீடர்களுக்குத் தெரிய வருகிறது. அதன் பிறகு, 'நீங்கள் எதுவும் பேச வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு ஞானி' என்று கூறி அவரை சீடர்கள் உட்கார வைத்து விட்டார். அதுபோல, நானும் ஒரு துணி துவைக்கும் தொழிலாளி தான். என் பட இயக்குநர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த டயலாக்குகளை அப்படியே பேசினேன். அவ்வளவு தான்" என்றார்.

2024-ல், '‎லால் சலாம்' இசை வெளியீட்டு விழா

‎ஏற்கெனவே ஜெயிலர் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூறிய 'காகம்- கழுகு' குட்டிக் கதை தொடர்பான சர்ச்சைக்கு ரஜினிகாந்த் விளக்கம் அளித்தது பெறும் கவனம் பெற்றது.

"‎ஜெயிலர் விழாவில், நான் சொன்ன காக்கா–கழுகு கதை, விஜய்யை குறிப்பிட்டு சொன்னது அல்ல. அந்த கதை வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதால் எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. விஜய் என் கண் முன்னால் வளர்ந்தவர். தர்மத்தின் தலைவன் படப்பிடிப்பின் போது விஜய்க்கு சுமார் 13–14 வயது இருக்கும். ‎அப்போது எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், விஜயை என்னிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். விஜய்க்கு நடிப்பில் ஆர்வம் இருந்தது. அவரிடம், “முதலில் படி; பிறகு நடிக்கலாம்” என்று நான் அறிவுரை கூறினேன்.

‎விஜய் தனது திறமை, உழைப்பால் படிப்படியாக முன்னேறியுள்ளார். விஜய் எனக்குப் போட்டி இல்லை; நானும் விஜய்க்குப் போட்டி இல்லை. இருவரையும் ஒப்பிட்டு விவாதிப்பதை ரசிகர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். விஜய்க்கு போட்டி விஜய் தான். இதை நான் ஏற்கெனவே கூறியிருக்கிறேன்" என்றார்.

‎2025-ல், ‎'கூலி' இசை வெளியீட்டு விழா

‎‎கூலி இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினி தனது வாழ்க்கை அனுபவத்தையே சுவாரஸ்யமான கதையாகப் பகிர்ந்தார். இளமையில் அரிசி மூட்டை சுமந்த சம்பவம், பின்னர் கல்லூரி நண்பரை சந்தித்த சம்பவம் உள்ளிட்டவற்றை கூறினார்.

"ஒரு நாள் மூட்டையை ஒரு வீட்டிற்கு கொண்டு சென்று கொடுத்த போது, அந்த வீட்டுக்காரர் எனக்கு 2 ரூபாய் டிப்ஸ் கொடுத்தார். அப்போது தான் அந்த நபர் எனது கல்லூரி நண்பர் முனிசாமி என்பதை அறிந்தேன். கல்லூரியில் நான் அவரை கேலி செய்ததை அவர் எனக்கு நினைவுபடுத்தினார். “என்னா ஆட்டம் ஆடுனடா” என்று முனுசாமி கூறினார். அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு மூட்டையின் மீது அமர்ந்து வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக அழுதேன்.

அதன் பின்னர் என் வாழ்க்கையில் நடிகர் ராஜ் பகதூர் முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்தார். நான் சினிமாவுக்கு வருவதற்கான பாதை அங்கிருந்து உருவானது" என்று தெரிவித்தார். ரஜினி தனது பேச்சின் இறுதியில், பணம், புகழ், பெயர் ஆகியவற்றைவிட வீட்டில் நிம்மதியும் வெளியுலகில் மரியாதையும் முக்கியம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார்.

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ரஜினிகாந்த்
RAJINIKANTH
STORYTELLING
குட்டிக் கதைகள்
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