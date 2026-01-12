ETV Bharat / entertainment

‘ஜனநாயகன்’ வெளியாகும் போது ஜனங்களின் நாயகனாக விஜய் இருப்பார் - தம்பி ராமையா நெகிழ்ச்சி

தனது ‘ஜிப்ஸி’ திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைக் குழு 45 கட் கொடுத்ததாக நடிகர் ஜீவா தெரிவித்தார்.

'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படக்குழுவினர்.
'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படக்குழுவினர். (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 12:38 PM IST

சென்னை: ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளிவரும்போது, நடிகர் விஜய் நிச்சயமாக ஜனங்களின் நாயகனாக இருப்பார் என நடிகர் தம்பி ராமையா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, நடிகர்கள் ஜீவா, தம்பிராமையா, நடிகை பிரார்த்தனா நாதன், யூடியூபர் சார்ஜின் குமார் ஆகியோரது நடிப்பில் நித்திஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இதுதொடர்பான செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் பட குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.

ஜனங்களின் நாயகன் விஜய்

இதில் பேசிய குணச்சித்திர நடிகர் தம்பி ராமையா, “‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளியிடாமல் இருப்பது தமிழ் ரசிகர்களுக்கு, மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தினை அளித்திருக்கிறது. நிச்சயம் திரைப்படம் வெளியாகும். ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளிவரும்போது, நடிகர் விஜய், நிச்சயமாக ஜனங்களின் நாயகனாக இருப்பார் அதில் எந்தவிதமாற்று கருத்தும் கிடையாது” என்றார்.

இதனையடுத்து பேசிய நடிகர் ஜீவா, “‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் சொன்ன தேதியில் வெளியிடாமல் இருப்பது, எல்லோரையும் போல எங்களுக்கும் வருத்தமாக இருக்கிறது. என் தந்தையின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு, நடிகர் விஜய் கிட்டத்தட்ட எட்டு திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஒன்றாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படக்குழு
ஒன்றாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படக்குழு (ETV Bharat)

நிச்சயமாக திரைப்படம் வரும். அப்போது அனைவருக்கும் பண்டிகையாக இருக்கும். சென்சாரில் மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்புக்குள்ளானது, என்னுடைய ஜிப்ஸி திரைப்படம். அதில் 45 கட் கொடுக்கப்பட்டது. பல காட்சிகள் கருப்பு வெள்ளையிலும் திரையிடப்பட்டது” என்று தன் திரைப்படத்திற்கு இருந்த தணிக்கைக் குழு நெருக்கடிகளை சுட்டிக்காட்டி ஆதங்கத்துடன் ஜீவா பேசினார்.

‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படம்

மேலும், ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படம் குறித்து பேசிய ஜீவா, “இந்தப் படத்தின் இயக்குநர் நித்திஷ் சகாதேவ், எடுத்திருக்கக் கூடிய மலையாள திரைப்படத்தை பார்த்தேன்; மிகவும் பிடித்துப் போனது. அதன் விளைவாகவே இந்த படத்தில் நடித்தேன்.

'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு.
'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு. (ETV Bharat)

படத்தை ஜனவரி 30-ஆம் தேதி வெளியிடுவதற்குதான் திட்டமிட்டு இருந்தோம். தற்போது, ஜனநாயகன் திரைப்படம் தள்ளிப்போனதன் விளைவாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் அவர்களாகவே முன்வந்து எங்களது படத்தினை வெளியிடுமாறு கேட்கிறார்கள்.

படத்தில் கதாபாத்திரங்கள் சீரியஸாக நடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இருப்பினும், ரசிகர்களுக்கு அது சிரிப்பினை உண்டாக்கும் வகையில் இயக்குநர் திரைப்படத்தை இயக்கி இருக்கிறார். தமிழ் மட்டுமல்லாது, அண்டை மாநில மக்களுக்கும் இத்திரைப்படம் நிச்சயம் பிடிக்கும்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

பின்னர் பேசிய நடிகர் தம்பி ராமையா, “கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக, நான் எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. மக்களிடம் கொஞ்சம் நல்ல பேர் வாங்கி வைத்திருக்கிறேன். அதனைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தான், நல்ல உயிர் கொண்ட கதையை தேர்வு செய்கிறேன். நாங்கள் படத்தை, ஜனவரி 30-ஆம் தேதி வெளியிடலாம் என நினைத்திருந்தோம்.

இருப்பினும், ஜனவரி 15-ஆம் தேதியே திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இந்தப் படத்தின் இயக்கியவர், மிகப்பெரிய இயக்குநர்களான ஃபாசில், சித்தார்த் போன்றோரது வரிசையில் இருக்கக்கூடியவர். வி.டி.வி. கணேஷ் மூலமாக கதை ஜீவாவுக்கு சொல்லப்பட்டது.

ஜீவா ஒரு தயாரிப்பாளர் மகன் என்பதால், அவருக்கு தயாரிப்பாளர் படுகின்ற சிரமம் அனைத்தும் நன்றாக தெரியும். 2026-இல் தயாரிப்பாளருக்கு உகந்த நடிகராக ஜீவா இருப்பார். இது ஒரு அற்புதமான படம். 45 நாட்களில் படம் எடுத்து முடிக்கப்பட்டது,” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், இது ஒரு நகைச்சுவை கலந்த படமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்த அவர், “இதில் நிறைய புதுமுக நடிகர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள். தற்போது தமிழ் நகைச்சுவை நடிகர்கள், கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்கள். நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கான தேவை இருக்கிறது. அதை இந்த புதுமுக நகைச்சுவை நடிகர்கள் நிச்சயம் பூர்த்தி செய்வார்கள்” என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

