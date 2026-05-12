'தளபதியா; முதலமைச்சரா' - விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டைட்டில் கார்டு மீது அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு

படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே. நாராயணா, நிச்சயமாக அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகவும், ‘முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில்’ என வரலாம் என்றும் கூறியதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

‘ஜனநாயகன்’ போஸ்டர் (@KVN Productions)
Published : May 12, 2026 at 8:08 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 8:42 AM IST

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் டைட்டில் கார்டில் ‘தளபதி விஜய் நடிப்பில்’ என்று வருமா? அல்லது ‘முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில்’ என்று வருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு, அவரது ரசிகர்களிடையே அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம்வந்த விஜய், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முழு நேர அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாகவும், எனவே சினிமாவிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகுவதாகவும் அறிவித்து தனது ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த திரையுலகுக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்தார். மேலும் ‘ஜனநாயகன்’ தான் தனது கடைசிப்படம் என்றும் அறிவித்திருந்தார். இதனால் அந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

விஜய்யுடன், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல், பிரகாஷ் ராஜ், நரேன், பிரியாமணி ஆகியோர் நடிக்க, ஹெச். வினோத் இயக்கம், வெங்கட் கே நாராயணாவின் கே.வி.என் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பு, அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசை என பிரம்மாண்டமாக உருவானது ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம்.

இந்த படமானது, இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனமானது முன்கூட்டியே அதற்கான விளம்பரங்களையும் செய்தது. இந்நிலையில் தான் சென்சார் பிரச்சினையால் படம் வெளிவருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இந்த பிரச்சினையானது நீதிமன்றம் வரை சென்ற நிலையில், படக்குழுவும், தணிக்கைக் குழுவும் நீதிமன்றத்தில் மாறி மாறி வழக்குகளைத் தொடர்ந்தன.

தற்போதைக்கு படம் வெளியாகாது என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்ட சமயத்தில், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதனால் தேர்தலுக்கு பிறகு படம் வெளியாகலாம் என்று சொல்லப்பட்டது. இதனிடையே, தேர்தலுக்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு முழுப் படமும் இணையத்தில் கசிந்து படக்குழுவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இந்த விவகாரம் சினிமா வட்டாரத்தில் பேசுபொருளான நிலையில், 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டி இழுபறி நீடித்தபோது, ஒருவேளை இந்த தேர்தலில் விஜய் வெற்றிபெற்றால் ‘தளபதி’ விஜய் என்றில்லாமல், ‘முதலமைச்சர்’ விஜய் என்று டைட்டில் கார்டில் போடப்படும் என்று சமூக ஊடகங்களில் எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோக்களை பகிர்ந்து வந்தனர்.

ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே, தற்போது விஜய் வெற்றிபெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், டைட்டில் கார்டில் என்ன வரும்? என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே. நாராயணா, நிச்சயமாக அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகவும், ‘முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில்’ என வரலாம் என்றும் கூறியதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

எம்.ஜி.ஆர் படம் போன்று வெளியாகுமா விஜய் படம்?

‎தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகர் முதலமைச்சரான பிறகு அவரது படம் வெளியாவது இது முதன்முறை அல்ல. 1977ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 தேதி எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். ஆனால் அவர் கதாநாயகனாக நடித்திருந்த ‘மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்’ திரைப்படமானது 1978ஆம் ஆண்டு பொங்கல் திருநாளன்று வெளியானது. இருப்பினும், அந்த டைட்டில் கார்டில் ‘முதலமைச்சர்’ என்றில்லாமல், ‘மக்கள் திலகம்’ என்றே இடம்பெற்றிருந்தது.

எனவே, விஜய்யின் கடைசிப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தில் வழக்கம்போல ‘தளபதி’ என்ற டைட்டில் கார்டு இருக்குமா அல்லது ‘தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்’ என்று இடம்பெறுமா? என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரியவரும்.

