இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் 'தாய் கிழவி' படம் - படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சி
ஏற்கெனவே தமிழ் ரசிகர்களிம் கவனம் பெற்றுள்ள 'தாய் கிழவி' திரைப்படம், தற்போது இந்திய அளவிலான முக்கியமான திரைப்பட விழாவில் இடம்பெறுவதன் மூலம் கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 10:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் பல்வேறு சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் அங்கீகாரம் பெற்று வரும் நிலையில், ராதிகா சரத்குமார் நடித்துள்ள 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் மற்றுமொரு மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
57-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா, கோவாவில் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி முதல் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. அதில், 2026-ம் ஆண்டிற்கான இந்தியன் பனோரமா (Indian Panorama) பிரிவில் தாய்கிழவி திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு படக்குழுவினருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தாய் கிழவி திரைப்படம்
ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில், சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவான 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் கடந்த பிப்ரவரி 27-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் சிங்கம்புலி, அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு, ஜார்ஜ் மரியான், வேட்டை முத்துக்குமார், ரைச்சல் ரெபேக்கா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்திருந்தார். பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் சுதன் சுந்தரமும், சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனும் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
கிராமத்துப் பின்னணியில் உருவான இப்படம், வயதான மூதாட்டியான பவுனுத்தாயின் வாழ்க்கையையும், அவரைச் சுற்றியுள்ள குடும்ப உறவுகளையும் மையமாகக் கொண்ட நகைச்சுவை கலந்த உணர்ச்சிகரமான குடும்பத் திரைப்படமாக அமைந்தது. நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையாகும் தாயிடம் இருக்கும் சொத்துகளை அடையத் துடிக்கும் மகன்களின் செயல்பாடுகள் மூலம் நகைச்சுவையையும் குடும்ப உறவுகளின் யதார்த்தத்தையும் இயக்குநர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ராதிகாவின் வித்தியாசமான தோற்றமும் இயல்பான நடிப்பும் படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்தன.
57வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் 'தாய் கிழவி' 🌟 சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில், ராதிகா சரத்குமாரின் மிரட்டலான நடிப்பில் உருவான #Thaikizhavi திரைப்படம், #IFFI57-ன் இந்திய பனோரமா பிரிவிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. @realradikaa @Dir_SivakumarM @Siva_Kartikeyan https://t.co/Y4iV0EOLC9— PIB in Tamil Nadu (@PIBChennai) November 13, 2026
இந்நிலையில், இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கு இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் தாய்கிழவி திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியத் திரைப்படங்களையும் உலகத் தரமான படைப்புகளையும் கொண்டாடும் முக்கிய திரைப்பட விழாக்களில் ஒன்றாக இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நடைபெறுகிறது. அதில், 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் இடம்பிடித்திருப்பது தமிழ் சினிமாவிற்கும் பெருமை சேர்ப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்கு 'தாய் கிழவி' படம் தேர்வு செய்யப்பட்ட தகவலை, படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளனர். தங்களின் திரைப்படம், இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது மற்றுமொரு சிறப்பான அங்கீகாரம் என்றும், இந்த அங்கீகாரம் தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஏற்கெனவே தமிழ் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ள 'தாய் கிழவி' திரைப்படம், தற்போது இந்திய அளவிலான திரைப்பட விழாவில் இடம்பெறுவதன் மூலம் கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.