‘தர்மன்’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ரஜினியுடன் இணையும் ராம் பொத்தினேனி
‘தர்மன்’ படத்தில் ராம் பொத்தினேனியின் கதாபாத்திரம் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், ரஜினிகாந்துடன் அவர் இணைந்து நடிப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தில் தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் ராம் பொத்தினேனி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
ரஜினிகாந்தின் 173-வது திரைப்படமான ‘தர்மன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பானது பல கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே மூன்று கட்ட படப்பிடிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், படத்தில் இணைகிற கதாபாத்திரங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் அவ்வபோது வெளியாகி வருகின்றன. இதுவரை, ரஜினிகாந்துடன், சிம்ரன், நயன்தாரா, ராஷி கண்ணா, ஸ்ரீலீலா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்து வருவதாக அப்டேட்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.
இந்நிலையில், தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் ராம் பொத்தினேனி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தெலுங்கில் ‘தேவதாசு’, ‘ரெடி’, ‘ஐஸ்மார்ட் சங்கர்’, ‘ஸ்கந்தா’, ‘டபுள் ஐஸ்மார்ட்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் ராம் பொத்தினேனி. தனது துடிப்பான நடிப்பு, நடனத் திறமை மற்றும் அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் மூலம் டோலிவுட்டில் தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார். ஏற்கெனவே லிங்குசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ‘தி வாரியர்’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமான ராம் பொத்தினேனி, தற்போது ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து நடிப்பது அவரது தமிழ் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
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‘தர்மன்’ படத்தில் ராம் பொத்தினேனியின் கதாபாத்திரம் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், ரஜினிகாந்துடன் அவர் இணைந்து நடிப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் ‘தர்மன்’ படத்தை நடிகர் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், ஆர். மகேந்திரனின் டர்மெரிக் மீடியா நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரித்து வருகிறது. அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். பல முன்னணி கதாபாத்திரங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து வரும் நிலையில், இந்த கூட்டணியின் மீதான எதிர்பார்ப்பானது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.