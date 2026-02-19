பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா பழனி முருகன் கோவிலில் சாமி தரிசனம்
பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தாவின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'சுயம்பு' திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் வரும் ஏப்ரல் 10 -ம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : February 19, 2026 at 10:43 PM IST
திண்டுக்கல்: பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா குடும்பத்துடன் இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
தனது புதிய படமான 'சுயம்பு' வெற்றி பெற வேண்டும் எனும் வேண்டுதலுடன் நிகில் சித்தார்த்தா தனது குடும்பத்துடன் பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று (பிப்.19) சாமி தரிசனம் செய்தார். இன்று காலை பழனி அடிவாரத்திற்கு வந்த நிகில் சித்தார்த்தா, தனது மனைவி, மகன் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ரோப் கார் மூலம் மலைக்கோவிலுக்கு சென்றார். அங்கு கோவில் பிரகாரத்தை சுற்றி வந்த பின்னர், சன்னதிக்குச் சென்று முருகப்பெருமானை தரிசித்து வழிபாடு செய்தார். கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அர்ச்சனைகளைச் செய்து, படத்தின் வெற்றிக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்.
நிகில் சித்தார்த்தாவின் இந்தப் பயணம் ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 'சுயம்பு' படம் வரலாற்று, புராணக் கதையை பிரம்மாண்டமாக சொல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் டீசர் வெளியீட்டுக்கு பிறகு, நிகில் சித்தார்த் தற்போது கோவில் தரிசனம் செய்துள்ளது அவரது ரசிகர்களுக்கு மேலும் உற்சாகம் அளித்துள்ளது. படம் வெளியாவதற்கு முன் இத்தகைய ஆன்மீகப் பயணங்கள் நடிகர்களுக்கு வழக்கமானவை. நிகில் சித்தார்த்தின் இந்த நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி ரசிகர்களை மேலும் கவர்ந்துள்ளது.
'சுயம்பு' திரைப்படம் தெலுங்கு மட்டுமின்றி தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தெலுங்கு சினிமாவில் நடிகராகவும், தயாரிப்பாளராகவும் புகழ்பெற்றவர் நிகில் சித்தார்த்தா. பல வெற்றிப்படங்களைத் தந்துள்ள இவர், தற்போது தனது 20-வது திரைப்படமான 'சுயம்பு' (Swayambhu) மூலம் ரசிகர்களை எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். இந்தப் படம் மெகா பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பரத் கிருஷ்ணமாச்சாரி இயக்கியுள்ளார். நிகில் சித்தார்த்தா முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சம்யுக்தா மேனன், நபா நடேஷ், சுனில், அஜய் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ரவி பாஸ்ரூர் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தப் படம் இந்தியாவின் பொற்கால வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது. வரலாறு மற்றும் புராணக் கூறுகளை கலந்து, பிரம்மாண்டமான அளவில் தயாராகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம் இரு பாகங்களாக வெளியாக உள்ளது. முதல் பாகம் ஏப்ரல் 10, 2026 அன்று உலகளவில் வெளியாகிறது. சமீபத்தில் வெளியான டீசர் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இது ஒரு திரைப்படம் மட்டுமல்ல, ஒரு பெரிய திரை அனுபவம் என்று படக்குழு கூறுகிறது.
பழனி முருகன் கோவில் தமிழ்நாட்டின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாவதாக விளங்குகிறது. தண்டாயுதபாணி சுவாமி என்று அழைக்கப்படும் இங்குள்ள முருகன் சிலை, சித்தர் போகரால் நவபாசாணத்தால் உருவாக்கப்பட்டது என்பது சிறப்பம்சம். பக்தர்கள் அதிகம் காவடி எடுத்து வரும் புனித தலமாக இது விளங்குகிறது. சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் தங்கள் படங்கள் வெற்றி பெற வேண்டி இங்கு வந்து வழிபடுவது வழக்கம்.