டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் 'திடீர்' வேலைநிறுத்தம் - இதுவரை 1,729 பேருக்கு மெமோ வழங்கி நடவடிக்கை
வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதாக கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் மொத்தம் 245 டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்
Published : November 3, 2026 at 12:39 PM IST
சென்னை: காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்ப பெறும் நடைமுறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட விவகாரத்தில் இதுவரை 1,729 ஊழியர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் மெமோ வழங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் புதிய நடைமுறைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்தத் திட்டத்தால் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுவதாகக் கூறும் ஊழியர்கள், காலி மதுபானப் பாட்டில்களை சேகரிக்க தனி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த நவம்பர் 1 ஆம் தேதி எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி, நிர்வாகத்தின் அனுமதியின்றி பல்வேறு மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏராளமான மதுபானக் கடைகள் திறக்கப்படாமல் மூடப்பட்டிருந்தன.
இதனையடுத்து, கடைகளைத் திறக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மீது டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தது. அதன்படி, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி கடைகளைத் திறக்காத 931 ஊழியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு மெமோ வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, கடைகளைத் திறக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 4 ஊழியர்களைப் பணியிடை நீக்கம் செய்து நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தது.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் பல்வேறு இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாமல் இருந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று முன்னறிவிப்பின்றி கடைகளைத் திறக்காத 798 ஊழியர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் விளக்கம் கேட்டு மெமோ வழங்கியுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,729 ஊழியர்களுக்கு மெமோ வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தொடர்ந்து கடைகளைத் திறக்காமல் இருந்த 241 ஊழியர்களை நேற்று ஒரே நாளில் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது. சென்னை மண்டலத்தில் 169 பேரும், சேலம் மண்டலத்தில் 75 பேரும், மதுரை மண்டலத்தில் ஒருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம், கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் மொத்தம் 245 டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து கடைகளைத் திறக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை தொடரும் என்றும், கடைகளைத் திறக்காதவர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு மெமோ வழங்கப்படும் என்றும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிரான ஊழியர்களின் போராட்டம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், நிர்வாகத்தின் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.