சிறந்த நடிகர்கள் தனுஷ், விஜய் சேதுபதி, சூர்யா, கார்த்தி - தமிழக அரசின் திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு
விஜய் சேதுபதி, தனுஷ், கார்த்தி, சூர்யா, நயன்தாரா, ஆண்ட்ரியா, ஆர்யா உள்ளிட்டோருக்கு சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை விருது வழங்கப்படவுள்ளது.
Published : January 30, 2026 at 7:43 AM IST
Intro:2016 - 2022ஆம் ஆண்டு வரைக்கான மாநில அரசு திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு.Body:தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில், சமுதாயச் சிந்தனைகளுடன் கூடிய மனித நல்லுணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் திரைப்படங்களை ஊக்கம் அளிக்கும் விதத்திலும் சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகையர், சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு திரைப்பட விருதுகளும், அதேபோன்று சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பாகும் சிறந்த நெடுந்தொடர்கள், சிறந்த கதாநாயகன், சிறந்த கதாநாயகி, ஆண்டின் சிறந்த சாதனையாளர், ஆண்டின் வாழ்நாள் சாதனையாளர், சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் ஆகியோருக்குச் சின்னத்திரை விருதுகளும் ஆண்டு தோறும் வழங்கப்பட்டு வருவது வழக்கமாகும்.
அந்த வகையில், 2016-2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான அரசு திரைப்பட விருதுகள், 2014-2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான சின்னத்திரை விருதுகள் தமிழக அரசால் அறிக்கை மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2016 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்
புரியாத புதிர் திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருது பாம்பு சட்டை திரைப்படத்தில் நடித்த கீர்த்தி சுரேஷுக்கும், சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு பரிசை பொருத்தமட்டில் ஜோக்கர் படத்தில் நடித்த குரு சோமசுந்தரத்திற்கும், சிறந்த நடிகைக்கான சிறப்பு பரிசு விருத்தினை அருவி படத்தில் நடித்த அதிதி பாலனுக்கும் மேலும் 2016 ஆம் ஆண்டு அதிக திரைப்படங்களில் காமெடி கதாபாத்திரங்கள் நடித்தமைக்காக மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கருக்கும் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த ஆண்டின் சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசினை மாநகரம், இரண்டாவது பரிசினை புரியாத புதிர், மூன்றாவது பரிசினை மாவீரன் கிட்டு திரைப்படமும் வென்றுள்ளது. மேலும் அதே ஆண்டு பெண்களின் உணர்வுகளை சித்தரிக்கும் படம் என்கிற சிறப்பு பரிசினை அருவி திரைப்படம் வென்றுள்ளது.
2017 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின்
விவரம்
த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை கார்த்திக்கும் அறம் திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை நடிகை நயன்தாராவிற்கும், சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு பரிசாக சந்தோஷ் ஸ்ரீராம் டூலெட் திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காகவும், சிறந்த நடிகைக்கான சிறப்பு பரிசு விருதுநகர் தரமணி திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக ஆண்ட்ரியா ஜெர்மனியாவிற்கும், சிறந்த வில்லன் நடிகருக்கான விருதினை திருட்டுப் பயலே 2 திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் பிரசன்னா விற்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் அதே ஆண்டில் சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசை அறம் திரைப்படமும், இரண்டாவது பரிசை விக்ரம் வேதா திரைப்படமும், மூன்றாவது பரிசை தரமணி திரைப்படமும் மேலும் சிறந்த படத்திற்கான சிறப்பு பரிசினை டூலெட் திரைப்படமும் பெண்களின் உணர்வுகளை அழகாக சித்தரிக்கும் திரைப்படமாக தர்மதுரையும் தேர்வாகி இருக்கிறது. அதே ஆண்டு சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதினை தீரன் அதிகாரம் ஒன்று திரைப்படத்தை இயக்க இயக்கிய எச் வினோத்திற்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
2018 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்
சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை வட சென்னை திரைப்படத்தில் நடித்த தனுஷுக்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை செக்கச் சிவந்த வானம் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை ஜோதிகா விற்கும், சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு பரிசினை ராட்சசன் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் விஷ்ணு விஷாலுக்கும், சிறந்த நடிகைக்கான சிறப்பு பரிசினை கனா மற்றும் வடசென்னை திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்க்கும், அந்த ஆண்டு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகராக நடிகர் யோகி பாபு விற்கும், மேலும் சிறந்த திரைப்படமாக பரியேறும் பெருமாள் முதல் பரிசையும் இரண்டாவது பரிசினை கடைக்குட்டி சிங்கம் திரைப்படம் மூன்றாவது பரிசினை 96 திரைப்படமும், சிறந்த படத்திற்கான சிறப்பு பரிசாக சீதக்காதி திரைப்படமும் பெண்கள் உணர்வுகளை உயர்வாக சித்தரிக்கும் படமாக கனா திரைப்படமும் தேர்வாகியுள்ளது. அதே ஆண்டு சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதினை பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படத்தை இயக்கிய மாரி செல்வராஜுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
2019 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்
சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7 திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் பார்த்திபனுக்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை அசுரன் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை மஞ்சு வாரியக்கும், சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு பரிசாக கைதி திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் கார்த்திக்கும் சிறந்த நடிகைக்கான சிறப்பு பரிசாக மகாமுனி படத்தில் நடித்த நடிகை இந்துஜாவிற்கும், மேலும் சிறந்த வில்லன் நடிகராக கைதி திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த அர்ஜுன் தாஸிற்கும் வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் அதே ஆண்டு சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசினை அசுரன் திரைப்படமும் இரண்டாவது பரிசினை ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7 திரைப்படமும் மூன்றாவது பரிசினை கோமாளி திரைப்படமும் பெற்றிருக்கிறது.
2020 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்
சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை சூரரைப் போற்று திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் சூர்யாவிற்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை சூரரைப் போற்று திரைப்படத்தில் நடித்த அபர்ணா பாலமுரளிக்கும். மேலும் அதே ஆண்டு சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசினை கூழாங்கல் திரைப்படமும் இரண்டாவது பரிசினை சூரரைப் போற்று திரைப்படமும் பெற்றிருக்கிறது.
*2021ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்*
சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் ஆர்யாவிற்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை ஜெய் பீம் திரைப்படத்தில் நடித்த லியோ ஜோஸ்-ம் மேலும் அதே ஆண்டு சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசினை ஜெய் பீம் திரைப்படமும் இரண்டாவது பரிசினை கடைசி விவசாயி திரைப்படமும் பெற்றிருக்கிறது.
*2022 ஆம் ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் விவரம்*
சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை தானாகாரன் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் விக்ரம் பிரபு விற்கும், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை கார்கி திரைப்படத்தில் நடித்த சாய் பல்லவிக்கும் மேலும் அதே ஆண்டு சிறந்த படத்திற்கான முதல் பரிசினை கார்கி திரைப்படமும் இரண்டாவது பரிசினை தானாகாரன் திரைப்படமும் சிறந்த படத்திற்கான சிறப்பு பரிசினை இரவின் நிழல் திரைப்படமும் பெற்றிருக்கிறது.
*தமிழ்நாடு அரசால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள பரிசுத்தொகை குறித்த விபரங்கள்*
சிறந்த திரைப்படங்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.2 இலட்சமும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.75 ஆயிரமும், சிறப்புப் பரிசாக ரூ.75 ஆயிரமும் மற்றும் பெண்களைப்பற்றி உயர்வாக சித்தரிக்கும் படம் சிறப்புப் பரிசு ரூ.1.25 இலட்சமும் சிறந்த நடிகர்/நடிகையர் சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு முறையே 1 பவுன் தங்கப்பதக்கம், நினைவுப் பரிசு மற்றும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட இருப்பதாகவும்,
அந்த வகையில் சின்னத்திரை சிறந்த நெடுந்தொடர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.2 இலட்சமும், இரண்டாம் பரிசாக
ரூ.1 இலட்சமும், ஆண்டின் சிறந்த சாதனையாளர் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும், ஆண்டின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும் சிறந்த கதாநாயகன்/ கதாநாயகி, சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு முறையே 1 பவுன் தங்கப்பதக்கம், நினைவுப்பரிசு மற்றும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட உள்ளது
மேலும் தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவன மாணவர் விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.25 ஆயிரம் ரொக்கம், நினைவுப்பரிசு மற்றும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட உள்ளது. இவ்விருதுகளை 13.02.2026 அன்று மாலை 04.30 மணிக்கு சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் விருதாளர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கார்த்தி, தனுஷ், ஆர்.பார்த்திபன், சூர்யா, ஆர்யா, விக்ரம் பிரபு ஆகியோர் சிறந்த நடிகர்களாகவும், நடிகைகள் கீர்த்தி சுரேஷ், நயன்தாரா, ஜோதிகா, மஞ்சு வாரியார், அபர்ணா பாலமுரளி, லிஜோà மோல் ஜோஸ், சாய் பல்லவி ஆகியோர் சிறந்த நடிகைகளாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மாநகரம், அறம், பரியேறும் பெருமாள், அசுரன், கூழாங்கல், ஜெய்பீம், கார்கி ஆகிய திரைப்படங்கள் சிறந்த படங்களாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.