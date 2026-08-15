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10 கி.மீ பைக் பயணத்தால் நண்பராக மாறிய மம்மூட்டி ரசிகர் - வீடியோ வைரல்

நிதீஷ் சகதேவ் இயக்கத்தில் உருவாகும் மலையாள படத்தின் படப்பிடிப்பிற்கு காரைக்குடி சென்ற நடிகர் மம்மூட்டி, அங்கிருந்து கேரளம் திரும்பியுள்ளார்.

நடிகர் மம்மூட்டியுடன் ரசிகர் பாண்டியன்
நடிகர் மம்மூட்டியுடன் ரசிகர் பாண்டியன் (Actor Mammootty)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 12:29 PM IST

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சென்னை: காரைக்குடியில் இருந்து கேரளம் செல்வதற்கு நடிகர் மம்மூட்டிக்கு வழிகாட்டிய ரசிகர் குறித்த சுவாரஸ்ய நிகழ்வை அவரது உதவியாளர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து மம்மூட்டி உதவியாளர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இன்று விடியற்காலை மூன்று மணி. மெகா ஸ்டார் மம்மூட்டி தனது மம்மூட்டி கம்பெனி தயாரிப்பில் நிதீஷ் சகதேவ் இயக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்து அவசரமாக காரைக்குடியில் இருந்து கேரளம் திரும்புகிறார்.

தயாரிப்பாளர் ஆன்டோ ஜோசப், அவரது நண்பரும் நடிகரும் எம்.எல்.ஏவுமான ரமேஷ் பிஷாரடி மற்றும் நானும் இருந்தேன். நாங்கள் சென்ற போது, திருப்பத்தூர் வந்த போது நெடுஞ்சாலை மூடப்பட்டிருந்தது. பிறகு கூகுள் மேப் மூலம் பயணம் தொடர்ந்தது. ஆனால் பலமுறை கூகுள் மேப் தப்பான வழி காட்டி கிட்டதட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் அலைய விட்டது.

இதனால் மம்மூட்டி கோபமடைந்தார். அவர், "நாம் மீண்டும் காரைக்குடி ஹோட்டலுக்கு போகலாம். நாளை காலை சாலை திறக்கும் போது போகலாம்" என்றார். இதனை கேட்டவுடன் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம். ஏன் என்றால் அடுத்த நாள் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்ய நேரிடும். அவர் கூறியவுடன் ஓட்டுநர் காரை ஹோட்டலுக்கு செலுத்தினார்.

மம்மூட்டிக்கு வழிகாட்டிய ரசிகர்

தொடர்ந்து வழியில் யாரிடமாவது உதவி கேக்கலாம் என்றால், அந்த நேரத்தில் யாரையும் காணவில்லை. எந்த வண்டியும் ஆட்களும் வரவில்லை. நாங்கள் பட்டமங்கலம் என்ற ஊரை அடைந்தனர். அங்கு பெட்ரோல் பங்கில் இருந்த இளைஞனை எழுப்பிவிட்டு கேரளம் செல்ல வேறு வழி கேட்டோம். ஆனால் அவன் சொன்ன வழிகள் அனைத்தும் நாங்கள் சென்று வந்த பாதைகள்.

அவன் மாற்று வழிகளை விளக்கி கொண்டிருந்த வேளையில் கொஞ்சம் தூரத்தில் உறங்கி கொண்டு இருந்த ஒருவர் அருகே வந்தார்.‎ வெளியே நின்று வழி கேட்டு கொண்டிருந்தவர்களிடம் ‎" நீங்க கேரளமா?..." என்று கேட்டு பிறகு காருக்குள் உற்று நோக்கினார்.‎ சிறிய உறக்கத்தில் இருந்த நபர் பின்னர் ஆச்சர்யத்துடன் ‎" நீங்க மம்மூட்டி சாரா?.... என்னை பின் தொடருங்கள்" என்று சொல்லி, ஒரு பைக்கில் கார் முன்னே சென்றார். கூகுள் மேப்பிற்கு கூட தெரியாத வழிகளில் எங்களை அழைத்து சென்றார்.

10 கிலோமீட்டர் தூரம் அவர் முன்னே சென்று, ஓரிடத்தில் பைக்கை நிறுத்தி ஒரு சாலை வழியை காட்டினார் அப்படியே நேராக சென்றால் அந்த சாலை கேரளம் செல்லும்” என்று சொல்லி விடை பெற தயாரானார்.‎‎

நண்பரான ரசிகர்

அப்போது ரமேஷ் பிஷாரடி, “எவ்வளவு நல்ல மனிதர், அவர் நாளைக்கு யாரிடமாவது மம்மூட்டியை பார்த்தேன், வழி காட்டி கொடுத்தேன் என்று சொன்னா நம்புவங்களா ?" என்றார். இதை கேட்டதும் மம்மூட்டி சட்டென்று காரிலிருந்து இறங்கி " உங்க பெயர் என்ன...?" என அந்த ரசிகரிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர் “பாண்டியன் "‎ என்று சொல்ல, மம்முட்டி அவரது போனை கேட்டார்.

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பின்னர் மம்மூட்டி அவரிடம் இருந்து போன் வாங்கி ரமேஷ் பிஷாரடி வசம் கொடுத்தார்.‎ உடனே மம்மூட்டி பாண்டியனை கட்டி பிடித்து "பாண்டியன் இனி என் நண்பர்" என்று கூறினார். பின்னர் ரமேஷ் பிஷாரடியிடம் மம்மூட்டி பாண்டியனின் தொலைபேசியில் புகைப்படம் எடுக்க சொன்னார். அதனை எடுத்து மம்மூட்டி நன்றி சொல்லி விடை பெற்றார். இந்த வீடியோவை மம்முட்டியின் உதவியாளர் இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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மம்மூட்டிக்கு உதவிய ரசிகர்
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