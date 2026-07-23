ஜனநாயகன் வெளியீடு: காஞ்சிபுரத்தில் 3,000 பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்கிய அமைச்சர்கள்
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23)உலகம் முழுவதும் வெளியாகி உள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 3:57 PM IST
காஞ்சிபுரம்: முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' பட வெளியீட்டை ஒட்டி 3,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி மற்றும் மரக்கன்றுகளை அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு, ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் வழங்கினர்.
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
புதுச்சேரியில் காலை 7 மணி முதல் திரைப்படத்தின் காட்சிகள் திரையிடப்பட்டது. இதனையடுத்து தமிழகத்தை பொறுத்தவரை 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் முதல் காட்சிகள் காலை 9 மணி முதல் திரையிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் வெளியானது. பட வெளியீட்டையொட்டி, டிஜே இசைக்கு நடனமாடியும், பட்டாசு வெடித்தும் விஜய்யின் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பாபு திரையரங்கத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியானதை வரவேற்கும் விதமாக திரையரங்க வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த விஜய்யின் கட்டவுட்டிற்கு ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்தனர்.
இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைமை தளபதி மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில், அம்மாவட்ட தலைவரும், வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சருமான எஸ்.பி.கே. தென்னரசு ஏற்பாட்டில், பாபு திரையரங்கத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் நடித்து வெளியாகி உள்ள “ஜனநாயகன்” படத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த ரசிகர்கள் மற்றும் படம் பார்க்க வந்திருந்த ரசிகர்கள் என மொத்தமாக 3,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு திரையரங்க வளாகத்திலேயே சிக்கன் பிரியாணி தயாரித்து பரிமாறப்பட்டது.
இந்த உணவுகளை அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.கே. தென்னரசு மற்றும் ஆர்.வி. ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் ரசிகர்களுக்கு வழங்கியதோடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில், ரசிகர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை அமைச்சர்கள் இருவரும் வழங்கினர்.
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் கொண்டாடும் வகையில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பாபு திரையரங்கத்தில் அமைச்சர்கள் தென்னரசு, ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் உணவு மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கிய இந்த முயற்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள “ஜனநாயகன்” திரைப்படம், கடந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு திரைக்கு வருவதாக இருந்த நிலையில், தணிக்கை பிரச்சனை காரணமாக அப்போது படம் வெளியாகவில்லை.
இந்நிலையில், தணிக்கை வாரியம் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் வழங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து, இன்று ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது.