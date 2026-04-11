’ஜனநாயகன்’ படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட மாட்டோம்: 'தமிழ் ராக்கர்ஸ்' அறிவிப்பு
‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படக் காட்சிகளை இணையத்தில் பரப்பினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 10:33 AM IST
சென்னை: ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளியாவதற்கு முன்பு வெளியிட மாட்டோம் என 'தமிழ் ராக்கர்ஸ்' இளையதளம் தெரிவித்துள்ளது.
விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கிய நிலையில், ’ஜனநாயகன்’ தான் தனது கடைசி படம் என அறிவித்தார். இது, அவரது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அதே நேரத்தில், கடைசி படம் என்பதால் 'ஜனநாயகன்' பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியது.
ஆனால், கடந்த பொங்கல் பண்டிகையின் போது வெளியாவதாக இருந்த இத்திரைப்படம், சென்சார் சிக்கலில் சிக்கி திரையரங்குக்கு வர முடியாமல் முடங்கி கிடந்தது. இந்த சூழலில்தான், யாரும் எதிர்பார்த்திராத வகையில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்தது.
இது படக்குழுவினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், விஜய் ரசிகர்கள் இடையே கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியது. மேலும், திரையுலகிலும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, ‘ஜனநாயகன்’ படக் காட்சிகளை இணையத்தில் பரப்பினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி திரைத்துறை பிரபலங்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் ’ஜனநாயகன்’ படக்குழுவினருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசால் முடக்கப்பட்டுள்ள 'தமிழ் ராக்கர்ஸ்' இணையதளம், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிட மாட்டோம் என தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ் ராக்கர்ஸ் வலைதளமான தமிழ் எம்வி வெளயிட்ட அறிவிப்பில், “ஒரு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியான பின்னரே நாங்கள் வெளியிடுவோம். எனவே, ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாவதற்கு முன்பு நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய மாட்டோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்திய பாதுகாப்பு படை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அதன் காரணமாக, சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. ’ஜனநாயகன்’ படக்குழு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த போதும், தணிக்கை குழுவிற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்ததால் படம் மறு தணிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
அப்போது ’ஜனநாயகன்’ படத்தை பார்த்த தணிக்கை குழுவினர், படத்தில் அரசியல் சார்ந்த காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணையம் பார்வையிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியானது. இதனால் இன்று வரை ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகாமல் உள்ளது.