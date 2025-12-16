ETV Bharat / entertainment

2025 ரீவைண்ட்: எதிர்மறை விமர்சனங்கள் பெற்ற திரைப்படங்கள் குறித்த ஒரு பார்வை

2025ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 300க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், 15 படங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளன.

தக் லைஃப் போஸ்டர் (Film Posters)
சென்னை: 2025ஆம் ஆண்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்த திரைப்படங்கள் குறித்த இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.

2025ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரை தமிழ் சினிமாவில் மொத்தம் 300க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றில் வெறும் 15 திரைப்படங்கள் மட்டுமே வெற்றி படங்களாக சாதனைப் படைத்துள்ளன. மீதம் இருக்கக்கூடிய 285 திரைப்படங்கள் தோல்வி என பெப்சி யூனியன் தலைவரும் திரைப்பட இயக்குநருமான ஆர்.கே. செல்வமணி, சமீபத்திய திரைப்பட விழா ஒன்றில் கூறியிருந்தார்.
அந்த வகையில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்த முக்கிய நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் குறித்து காணலாம்.

விடாமுயற்சி

பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிக்கும் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது. தடையறத் தாக்க, தடம் என க்ரைம் த்ரில்லர் படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற மகிழ் திருமேனி அஜித் ரசிகர்களை எவ்வாறு திருப்திப்படுத்த போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அசர்பைஜான் நாட்டில் ரோட் மூவி என்ற ஜானரில் உருவான விடாமுயற்சி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்றது.

விடாமுயற்சி திரைப்பட காட்சி (Film Posters)

படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட விபத்து காட்சிகள் குறித்த வீடியோவும் படத்திற்கு கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும் மங்காத்தா படத்திற்கு பிறகு அஜித், அர்ஜுன், திரிஷா ஆகியோர் இப்படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வெளியான விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை அஜித் ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். இருந்த போதிலும் வெகுஜன ரசிகர்களுக்கு திரைப்படம் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று தான் கூற வேண்டும்.

பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, விடாமுயற்சி திரைப்படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்று உலக அளவில் 135 முதல் 138 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. படத்தின் திரைக்கதையில் சுவாரசியம் இல்லை என்று பரவலாக பேசப்பட்டது.

வீர தீர சூரன்

சித்தா என்ற சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திரைப்படத்திற்கு பிறகு இயக்குநர் அருண்குமார் இயக்கிய திரைப்படம் ’வீர தீர சூரன்’. இப்படத்தில் விக்ரம், துஷாரா விஜயன், எஸ்.ஜே.சூர்யா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். இப்படத்தின் கதைப்படி பார்ட் 2 (sequel) முதல் பாகமாக வெளியானது. இந்த அறிவிப்பெ ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது. மேலும் ஜீவி பிரகாஷ் குமார் இசையில் பாடல்கள் முணுமுணுக்க வைத்தது.

கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியான ’வீர தீர சூரன்’ படத்தில் முதல் பாதி வரவேற்பைப் பெற்றது. குறிப்பாக மளிகை பொருட்களுக்குள் துப்பாக்கி ஒன்றின் உதிரி பாகங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சேர்த்து எதிரிகளை சுட்டு வீழ்த்துவது போல காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அந்தக் காட்சிக்கு திரையரங்குகளில் விசில் பறந்தது. ஆனால் இரண்டாம் பாதி ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. மேலும் இப்படத்தின் எதிர்மறை விமர்சனங்களுக்கு ரிலீஸ் தேதி முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது. பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, வீர தீர சூரன் திரைப்படம் உலக அளவில் 65.38 கோடி வசூல் செய்துள்ளது

தக் லைஃப்

இந்த ஆண்டு பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் வெளியான திரைப்படங்கள் வரிசையில் முதலிடம் பிடிப்பது ’தக் லைஃப்’. நாயகன் படத்திற்கு பிறகு மணிரத்னம், கமல்ஹாசன் என்ற கிளாசிக் கூட்டணியில் இப்படம் உருவானது. இதனால் இந்த தலைமுறையினர் மத்தியிலும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. டிரெய்லர் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்த நிலையில், திரைப்படம் கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. தக் லைஃப் திரைப்படம் 200 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், சாக்னில்க் இணையதள தகவலின்படி 97 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்துள்ளது.

இட்லி கடை

இட்லி கடை திரைப்பட காட்சி (Film Posters)

ராயன் திரைப்படத்திற்கு பிறகாக தனுஷ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ‘இட்லி கடை’. கிராமத்து பின்னணியை கதைக்களமாக கொண்ட ’இட்லி கடை’ திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வெளியானது. குலத்தொழில், ஊர் பழமை ஆகிய கருத்தை கொண்ட இட்லி கடை திரைப்படம் ஒரு சாரார் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றாலும், மற்றொரு தரப்பினர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்தனர். பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற போதும், திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. சாக்னில்க் இணையதள தகவலின்படி இட்லி கடை திரைப்படம் உலகளவில் 71 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

