தயாரிப்பாளர் சங்க வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்: 7,000 தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பாதிப்பு
திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தால், சினிமா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் 7,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : May 2, 2026 at 10:41 AM IST
சென்னை: தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் முன்னாள் உறுப்பினர் தனஜெயந்தன், “தெலுங்கு சினிமாவில் மிகப் பெரிய நடிகர்கள் 'Revenue share' அடிப்படையில் தான் சம்பளம் வாங்குகின்றனர். ஆனால், தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நடிகர்கள் அதிகளவு சம்பளம் வாங்குகிறார்கள்.
எனவே, அவர்களும் 'Revenue share' உடன் சம்பளம் பெறும் போது, தமிழ் சினிமாவும் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு செல்லும். தமிழ் சினிமா அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், அடுத்த 6 மாதங்களில் தமிழ் நடிகர்கள் அவர்களது 'Revenue share' அடிப்படையில் தான் சம்பளம் வாங்க முன் வர வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து, நடிகர்கள் தங்களது சம்பளத்தை, வருமான விகிதாச்சாரம் அடிப்படையில் பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற முக்கிய தீர்மானமும் அந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனடி தீர்வு காணாவிட்டால், மே 2-ல் ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதாகவும், முடிவு எட்டாதபட்சத்தில் தொடர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு, அறிக்கையின் மூலமாக மாறி மாறி தங்களது கருத்துக்களை நடிகர்கள் சங்கம் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்து வந்தது. தற்போது வரை எந்த முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில், திட்டமிட்டபடி இன்று அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்ட நடைபெறும் என்று நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது போராட்டத்தை இன்று தொங்கியுள்ளனர்.
இந்த வேலைநிறுத்தத்தால் பெப்சி யூனியனில் (தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம்) இருந்து 7,000 ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் அடையாள வேலைநிறுத்தத்திற்கு பெப்சி யூனியன் முழு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் பெப்சி யூனியனின் தலைவர் ஆர்.கே செல்வமணி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், “சிறிய மற்றும் பெரிய படம் என ஒரு நாளைக்கு 30 முதல் 40 படங்களுக்கான படப்பிடிப்புகள் நடைபெறும். அதில் பெரிய படத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 300 முதல் 500 ஊழியர்கள் பணியாற்றுவார்கள். அதே போல சிறிய படத்திற்கு 150 பேர் வரை பணியாற்றுவார்கள். நடிகர்கள், துணை நடிகர்கள், கலை, ஒப்பனை, சமையல், நடனம், காஸ்டியூம், அவுட்டோர் யூனிட் என ஐந்தாயிரம் பேரும், படப்பிடிப்பிற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய பணிகளான ஃப்ரீ ப்ரொடக்சன் மற்றும் போஸ்ட் ப்ரோடுக்ஷன் பணிகளில் ஈடுபடும் 2,000 நபர்களை சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக 7.000 பேர் இன்று ஒரே நாளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என தெரிவித்துள்ளார்.