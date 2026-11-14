முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழா நடத்த திட்டம்: திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம்
ரு படத்தின் பெயரை பதிவு செய்தால் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் 10 வருடம் அது இருக்கும். 10 வருடம் கழித்து அந்தப் படத்தை யார் வேண்டுமானாலும், தயாரிப்பாளர் அனுமதி கொடுத்தால் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
Published : November 14, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: முதல்வர் விஜய்க்கு விரைவில் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத் தலைவர் ஜி.கே.எம். தமிழ்குமரன், ஐசரி கணேஷ், முதல்வர் விஜய்யின் தந்தையும் இயக்குனருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், கலைப்புலி தாணு, தியாகராஜன், ஆர்.கே. செல்வமணி உள்ளிட்டோர் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத் தலைவர் ஜி.கே.எம். தமிழ்குமரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "2015 முதல் 2022-ஆம் ஆண்டு வரை வெளியான திரைப்படங்களில் 224 திரைப்படங்களை தேர்வு செய்து மானியம் வழங்கும் வேண்டும் என தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தோம்.
அதனை உடனடியாக ஏற்று, அரசு மானியம் வழங்கியுள்ளது. இதற்காக தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதேபோல, காலை 6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதையும் உடனடியாக நிறைவேற்றி தந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ராஜ் மோகனுக்கும் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் நன்றிகள்.
6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி வழங்கியவுடன் திரையரங்கில் நிறைய திரைப்படத்திற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. சென்னையை அடுத்த குத்தம்பாக்கத்தில் சினிமா நகரம் உருவாக்குவது குறித்து முதலமைச்சரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம். முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழா நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்து சங்கங்கள் சார்பில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்" என தமிழ்குமரன் தெரிவித்தார்.
'சண்டியர்' விவகாரம்
தொடர்ந்து, 'சண்டியர்' பட தலைப்பு தொடர்பாக பேசிய அவர், "ஒரு படத்தின் பெயரை பதிவு செய்தால் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் 10 வருடம் அது இருக்கும். 10 வருடம் கழித்து அந்தப் படத்தை யார் வேண்டுமானாலும், தயாரிப்பாளர் அனுமதி கொடுத்தால் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே 'சண்டியர்' என்கிற பெயரில் இரண்டு படம் வந்துவிட்டது. அந்த தலைப்பை தற்போது மீண்டும் கேட்டார்கள். நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம்" என அவர் கூறினார்.