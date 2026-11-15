கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட தேர்வான ‘அறிவு’ திரைப்படம்
சர்வதேச அளவில் கவனம் பெறும் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படவுள்ள தமிழ் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக ‘அறிவு’ இடம்பெற்றுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் தமிழ் திரைப்படமாக ’அறிவு’ திரையிட தேர்வாகியுள்ளது.
கோவாவில் நடைபெறவுள்ள 57-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா (IFFI 2026) நவம்பர் 20 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியன் பனோரமா (Indian Panorama) பிரிவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ’அறிவு’ திரைப்படம், New Horizons’ பிரிவில் திரையிடத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு படக்குழுவினரிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம், சர்வதேச அளவில் கவனம் பெறும் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படவுள்ள தமிழ் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக ‘அறிவு’ இடம்பெற்றுள்ளது.
‘கழுகு’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் சத்யசிவா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சாய்வினோத் ஜெயக்குமார் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில், ‘உறியடி’ விஜய்குமார் மற்றும் கயல் ஆனந்தி ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பெண்ணுரிமை மற்றும் பெண்கள் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது. சமூக அக்கறை கொண்ட கருத்துகளை விறுவிறுப்பான திரைக்கதை மூலம் ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும் இப்படத்தில் சாய்பிரபு ஜெயக்குமார் இணைத் தயாரிப்பாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார். கால்பந்து வீரர் I. M. விஜயன், சிங்கம்புலி, தீபா சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்துக்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார். தில் ராஜு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். வெற்றி கிருஷ்ணன் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். S.K. கலை இயக்குநராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
டிசம்பரில் திரைக்கு வரும் அறிவு
அறிவு திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. அதற்கு முன்பே இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடத் தேர்வாகியிருப்பது படக்குழுவினருக்கு முக்கிய அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது. மேலும், பல்வேறு சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களுக்கும் இப்படத்தை அனுப்ப படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.
A proud moment for #Arivu! 🔥 Officially selected at the The Indian Panorama section at the 57th International Film Festival of India (IFFI) 2026 New Horizon in Goa Produced By @movietronindia @j_saivinoth @jksaiprabhu A @immancomposer Musical @Vijay_B_Kumar @anandhiactress https://t.co/URLJxtOD46— Sathyasiva (@Sathyasivadir) November 14, 2026
அறிவு திரைப்படத்திற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த அங்கீகாரம் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.