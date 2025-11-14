Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / entertainment

பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் வி.சேகர் காலமானார்!

பொங்கலோ பொங்கல், காலம் மாறிப் போச்சு, பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா போன்ற குடும்பப் படங்களை வி.சேகர் இயக்கியுள்ளார்.

இயக்குநர் வி.சேகர் காலமானார்
இயக்குநர் வி.சேகர் காலமானார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 6:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரபல இயக்குநர் வி.சேகர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார்.

கடந்து பத்து நாட்களுக்கு மேலாக போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், இன்று மாலை காலமானார். நாளை மாலை இறுதிச் சடங்கு நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பொங்கலோ பொங்கல், காலம் மாறிப் போச்சு, பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா போன்ற குடும்பப் படங்களை அவர் இயக்கியுள்ளார்.

TAGGED:

இயக்குநர் வி சேகர்
DIRECTOR V SEKHAR
V SEKHAR FILMS
வி சேகர் திரைப்படங்கள்
V SEKHAR PASSED AWAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.