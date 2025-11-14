பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் வி.சேகர் காலமானார்!
Published : November 14, 2025 at 6:59 PM IST
சென்னை: பிரபல இயக்குநர் வி.சேகர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார்.
கடந்து பத்து நாட்களுக்கு மேலாக போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், இன்று மாலை காலமானார். நாளை மாலை இறுதிச் சடங்கு நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பொங்கலோ பொங்கல், காலம் மாறிப் போச்சு, பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா போன்ற குடும்பப் படங்களை அவர் இயக்கியுள்ளார்.