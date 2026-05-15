திரையரங்குகளில் அலைமோதும் கூட்டம்: ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த ‘கருப்பு’ வெளியானது

அனைவருக்கும் நன்றி! 'கருப்பு' திரைப்படம் இன்று வெளியாகிறது. 'வீரப்பருந்து' திரைப்படமும் இன்று வெளி வருகிறது என்று சூர்யா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கருப்பு திரைப்பட போஸ்டர் (DreamWarriorpic)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 10:17 AM IST

சென்னை: ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய ‘கருப்பு’ திரைப்படம் இன்று காலை 9 மணிக்கு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நடிகர் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘கருப்பு’. இத் திரைப்படத்தில் த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ், சுவாசிகா, ஜார்ஜ் மரியான், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப் படத்தை ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

‘கருப்பு’ திரைப்படம் நேற்று (மே 14) திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என முதலில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், திட்டமிட்டபடி படம் வெளியாகவில்லை. இது தொடர்பாக இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி நேற்று (மே 14) கண்ணீருடன் மன்னிப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.

அந்த வீடியோவில், “படம் பார்ப்பதே வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளில் இருந்து வெளிவருவதற்கு தான். ஆனால் நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை. பிரச்சினைகள் எல்லாம் சரியாகி மாலை 6 மணிக்குள் படம் ரிலீஸாகும் என நம்புகிறேன்” என தெரிவித்திருந்தார்.

‎‎ஆனால், இந்த படத்திற்கான சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி பெற்றிருந்த நிலையிலும் ஆர்.ஜே பாலாஜி எதிர்பார்த்ததை போன்று நேற்று படம் வெளியாகவில்லை. அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம், ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பண பிரச்சினையால் நேற்று படம் வெளியாகவில்லை. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நேற்றே நடைபெற்று, பிரச்சினை சுமுகமாக தீர்க்கப்பட்டு இன்று திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.‎

‎இன்று காலை 9 மணிக்கு சிறப்பு காட்சியாக படம் வெளியாகி தற்போது திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

கமர்ஷியல் கதையாக ‘கருப்பு’ எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக ஆர்.ஜே.பாலாஜி கூறியிருந்த நிலையில், ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் நேற்று வெளியாகாதது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக நடிகர் தனுஷ், தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “கருப்பு திரைப்படம் முறையாக தியேட்டரில் ரிலீஸாக வேண்டும். படம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்ந்து விரைவில் திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகும் என நம்புகிறேன்” தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும் நடிகர் ஜெயம் ரவி, “கருப்பு திரைப்படத்தை வெள்ளித்திரையில் பார்க்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். எல்லாம் சரியாக அமைந்து, இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளுக்கு வரும் என நம்புகிறேன்” என்று கூறியிருந்தார்.

இதனையடுத்து, படத்தின் நாயகன் சூர்யா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அனைவருக்கும் நன்றி! ‘கருப்பு’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகிறது. ‘வீரப்பருந்து’ திரைப்படமும் இன்று வெளி வருகிறது” என்று என பதிவிட்டு, திரைப்படம் வெளிவருவதை உருதி செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில் திரையரங்குகளில் ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தின் 9 மணி சிறப்பு காட்சிக்கான டிக்கெட்டுகள், இணையதளம் மற்றும் திரையரங்கங்கள் வாயிலான விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது படம் ரிலீஸாகி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

